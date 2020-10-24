احسن برنامج لتصوير الشاشه

يحتوي أي نظام تشغيل على أداة تصوير الشاشة، ولكن هذه الأداة محدودة لأنها تقوم بتصوير الشاشة صورة ثابتة، لذلك يبحث الكثير عن احسن برنامج لتصوير الشاشه حتى يتمكن من تصوير الشاشة صورة وفيديو.

برنامج Camtasia Studio

يعتبر أفضل برنامج لتصوير الشاشة ويأتي في المرتبة الأولى في كافة برامج تصوير الشاشة، حيث يتمتع بقدرات هائلة في تحرير الصور والفيديو والتعديل عليها وصناعة الشرح والتعديلات.

تتمكن من استعمال هذا البرنامج في تصوير الفيديو بصيغ متنوعة وقدرات هائلة في الجودة، ويتوافر به خصائص لتنقية الصوت أيضًا.

يتمتع هذا البرنامج بمكتبة ضخمة من المقاطع الصوتية، حيث تتمكن من استخدامها مقدمات أو فواصل للفيديو.

يدعم البرنامج استخدام الشاشة الخضراء، حيث من شأنها تغيير خلفيات الفيديو، والكثير من المميزات الرائعة التي يتميز بها البرنامج.

حتى تتمكن من تحميل البرنامج اضغط على الرابط التالي.

برنامج Smart Pixel

يعتبر من البرامج المميزة في تصوير الشاشة، ويتوافر هذا البرنامج للكمبيوتر وأجهزة الأندرويد لاستخدامه على الهواتف المحمولة.

يتميز هذا البرنامج بمميزات رائعة من حيث التعديل على الصور والفيديو وعمل الشرح، إلى جانب الكثير من المميزات التي تعطي الصورة أو الفيديو مظهر فريد.

حتى تتمكن من تحميل البرنامج اضغط على الرابط التالي.

برنامج Flash Back Express

يعتبر هذا البرنامج احسن برنامج لتصوير الشاشة الخاصة بالكمبيوتر، ويتميز بمميزات كثيرة، حيث يتمكن من إخفاء كلمات السر التي ظهرت أثناء تصوير الفيديو وهذا يزيد من الأمان.

الخاصة بالكمبيوتر، ويتميز بمميزات كثيرة، حيث يتمكن من إخفاء كلمات السر التي ظهرت أثناء تصوير الفيديو وهذا يزيد من الأمان. يتوافر في هذا البرنامج الكثير من لغات المستخدم، والتي تمكن جنسيات متعددة بلغات متعددة من استخدامه، ومن أهم مميزاته أنك لا تحتاج إلى الجلوس أمام الكمبيوتر في كل مرة تسجيل.

يمتلك هذا البرنامج ميزة الجدولة، حيث تتمكن من تحديد أوقات محددة يقوم فيها البرنامج بتسجيل الشاشة تلقائيًا، وتتمكن من تعيين الوقت الذي يسجل فيه البرنامج ويغلق التسجيل بشكل تلقائي.

ومن خلال موقع المواطن اضغط على الرابط التالي لتحميل البرنامج.

برنامج Snagit

يعتبر هذا البرنامج من إنتاج شركة Tech Smith الرائدة في برامج المونتاج والتصوير، حيث يتميز هذا البرنامج بقدرات هائلة في تحرير الصور والفيديو.

يتميز هذا البرنامج بواجهة بسيطة وسهلة الاستعمال، ولا تحتاج إلى الخبرة للعمل عليه، ويتمكن من تصوير الفيديو بصيغ متعددة ودرجات وضوح كثيرة.

حتى تتمكن من تحميل البرنامج اضغط على الرابط التالي.

برنامج Icecream Screen Recorder

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المميزة في تصوير شاشة الكمبيوتر، حيث يتمتع بخصائص متعددة مثل باقي البرامج.

يعتبر برنامج صغير الحجم ولا يحتاج العديد من موارد الجهاز، ويتسم بالبساطة في طريقة الاستعمال.

حتى تتمكن من تحميل البرنامج اضغط على الرابط التالي.

برنامج تصوير شاشة الأندرويد

يعتبر برنامج APK احسن برنامج لتصوير الشاشة، حيث الكثير من الأشخاص وبصورة خاصة الأشخاص التي تمتلك قنوات على اليوتيوب ترغب في تسجيل الشاشة.

يوجد العديد من الأشخاص التي تحتاج إلى برنامج لتصوير الشاشة لأشياء محددة مثل: أشخاص يحبون الذكرى يقومون بتصوير المكالمات الفيديو ثم يحفظونها على الهاتف أو الفلاشات.

يوجد العديد من الأشياء التي يحتاجها المستخدمون ويحتاج مع ذلك هذا التطبيق المذهل، حيث هذا البرنامج مختلف عن كافة التطبيقات الأخرى.

برنامج APK لتصوير شاشة الأندرويد

يعتبر هذا البرنامج من أفضل التطبيقات التي تتمكن من الاعتماد عليها لتصوير الشاشة، حيث يوفر هذا البرنامج بكل سهولة وبواسطة الزر الذي تتحكم به على الشاشة التسجيل والتوقيت وحفظ الفيديو.

هذا الزر ميزة جديدة على الشاشة الرئيسية وهو الخاص بالتطبيق، حيث يسهل عليك كل شيء في خلال عملية التسجيل، ويعتبر من أفضل برامج تسجيل الشاشة ولا يحتاج إلى خبرة لاستخدامه.

يعتبر برنامج ABK مجاني بدون مقابل مادي، حيث تتمكن من تحميله على الهاتف بصورة مباشرة.

برنامج DU Recorder

تتمكن من خلال هذا البرنامج تسجيل مقاطع الفيديو على أي شاشة أندرويد بكل سهولة، إلى جانب الوظائف والمزايا الأخرى، والتي تجعل البرنامج من أفضل برامج تصوير الشاشة.

تنزيل المسجل له العديد من المزايا، حيث تتمكن من تسجيل مقاطع الفيديو بدقة فائقة لشاشة التليفون الخاص بك.

من أهم مزايا البرنامج قدرته على إيقاف التسجيل بصورة مؤقتة، وتتمكن من الرسم على الشاشة لأنه لا يعتمد على الإعلانات في أغلب الأحيان.

تتمكن من خلال هذا البرنامج تسجيل مقاطع الفيديو بكل سهولة من شاشة الأندرويد، بالإضافة إلى المزايا الأخرى مثل: إلغاء تسجيل الصوت المحيط.

تتمكن من تحميل البرنامج من على جوجل بلاي مجانًا بدون مقابل مادي، حتى تستفيد من تجربته.

كيفية تحميل برنامج تسجيل فيديو لشاشة الكمبيوتر

تقوم بتحميل النسخة المجانية من البرنامج على الكمبيوتر.

بعد التحميل تقوم بالنقر على أيقونة البرنامج مرتين، حتى تتمكن من تنصيب البرنامج.

بعد ذلك تقوم بإتباع الخطوات الموضحة لتثبيت البرنامج على الكمبيوتر، ثم تجد أيقونة التشغيل على سطح المكتب.

تتمكن من اختيار لغة تشغيل البرنامج عن طريق خطوات تثبيت البرنامج على الكمبيوتر، حيث يتوافر البرنامج باللغة العربية.

يعمل البرنامج على كافة أنظمة ويندوز، وتتمكن من تحميله على ويندوز إكس بي، ويندوز 7، ويندوز

تتمكن من شراء النسخة المدفوعة من البرنامج بسعر 23,96 دولار أمريكي، حيث لا تحتوي على علامة مائية، وإذا لم تتمكن من شرائها يمكنك تحميل النسخة المجانية من البرنامج.

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