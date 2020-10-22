اختراق حساب دونالد ترامب على تويتر بعد 7 محاولات فقط

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اُخترق حساب دونالد ترامب الخاص به على منصة تويتر realDonaldTrump من قبل الباحث فيكتور جيفيرز الذي ادعى أنه خمّن كلمة السر، مؤكدًا على أنه قام بسبع محاولات فقط للدخول إليه.

وقال فيكتور جيفيرز لموقع RTL News: إنه ذُهل عند نجاح دخوله إلى حساب الرئيس الأمريكي عن طريق تخمينه لكلمات السر المحتملة، مضيفًا: قلت لنفسي ما الذي فعلته؟ لا يمكن أن أكون قد دخلت إلى حساب مهم مثل هذا.

وتابع أن الرئيس الأمريكي لا يستخدم المصادقة الثنائية أو أي نوع من أنواع الحماية الأخرى لحماية حسابه من الاختراق، بحسب صحيفة ذان صن البريطانية.

حوادث سابقة لاختراق حساب دونالد ترامب

ويُذكر أنه في عام 2016، تمكن ثلاثة قراصنة هولنديين من اختراق كلمة مرور تويتر الخاصة بترامب، حيث قالوا إنهم لم يحتاجوا لمعرفة أكثر من 15% من كلمة المرور الصحيحة، مضيفين أن الأمر لا يستغرق وقتًا طويلًا حينما يكون رمز المرور مكررًا في قاعدة بيانات أخرى تم خرقها، وفي حالة ترامب تحقق ذلك من على منصة لينكد إن LinkedIn.

وفي 21 فبراير 2013 أيضًا غرد ترامب على تويتر قائلًا: لقد تم اختراق موقع تويتر الخاص بي بشكل خطير، كما تم اختراق سلسلة فنادق ترامب أيضًا ليس مرة واحدة بل مرتين، وفقًا لتقرير TechCrunch.

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