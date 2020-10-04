ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال

من الأمور المزعجة للأمهات هو ارتفع حرارة أطفالهم وادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال أحد أهم الأدوية الأكثر استخدامًا لعلاج تلك الحالات لخفض درجة حرارة الجسم.

معلومات عن دواء ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال

يوضح لنا موقع المواطن معلومات متنوعة عن ذلك الدواء والتي منها ما يلي:

يعد هذا الدواء من الأدوية التي يصفها أطباء الأطفال في حال ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالطفل لأنه من الأدوية الأمنة على صحة الطفل وذات نتائج فعالة وجيدة.

أيضًا ذلك الدواء يحتوي على مادة فعالة مسكنة للألآم التي تنتج نتيجة الأرق الذي يصيب الطفل مرتفع الحرارة وتلك المادة هي الباراسيتامول كما أن هذا الدواء أيضًا لا يتسبب في إحداث أي ضرر بالأعضاء الداخلية بالجسم مثل الكلى والكبد.

عند مقارنة دواء ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال بأدوية أخرى مثل دواء الإبيبروفين أو دواء الكيتوبروفين فإن دواء ادول كمضاد للالتهابات هو الأفضل على الإطلاق من حيث التركيب والجرعة والمادة الفعالة كما أن تأثيره معروف.

استخدامات ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال

تتعد الاستخدامات التي من أجلها تم صناعة هذا الدواء ومن بين تلك الاستخدامات ما يلي:

هو علاج قوي وفعال ويعمل كمضاد لعمل الميكروبات الضارة وبخاصة التي تتسبب في إحداث نزلات البرد كالفيروسات والتي تهاجم الجسم في البداية وينشط في المقابل الفطر والبكتيريا الضارة التي تسبب المزيد من المضعفات.

هو واحد من المسكنات القوية للألآم لذا يتم تناوله عند الشعور بأي نوع من الألآم وبخاصة الألم الناتج عن الأسنان وكذلك العظام.

علاج قوي وفعال ويضيع الصداع في أسرع وقت ويشعر المريض بعدها بالتحسن.

طريقة عمل ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال

هذا الدواء له فكرة عمل معينة يمكنه العمل من خلالها حيث يحتوي ذلك الدواء على مادة الباراسيتامول كمادة فعالة أساسية والتي بدورها تقوم في العمل بالقضاء نهائيًا على أي ناقل كيماوي متواجد بالجهاز العصبي مثل البروستاجلاندين وأيضًا الناقل العصبي الإنترلوكين.

لذا فإن دور الباراسيتامول مهم بدرجة كبيرة في منع ارتفاع درجة حرارة الجسم كما أنه يساعد على استرخاء الأعصاب والعضلات مما يقلل الشعور بالألم.

الجرعة المناسبة من ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال

هي الجرعة التي تعطي أكبر فاعلية للدواء وفي المقابل أقل لا ينتج عنها أي أثر ضار ولهذا حددت الشركة المصنعة الجرعة كالتالي:

في حال كان الأطفال في سن من ثلاث أشهر إلى عمر ستة أشهر يتم إعطاء الطفل جرعة بمقدار 2.5 مل وذلك بمعدل ثلاث مرات كل يوم خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة مع عمل كمادات مياه باردة.

بينما الأطفال الذين عمرهم ستة أشهر حتى عمر أربعة وعشرون شهرًا فيتم إعطاء ذلك الطفل ذلك الدواء بمعدل خمسة مل كل يوم وحتى الشفاء.

كما أن الأطفال الذين عمرهم ما بين سنتين إلى سن أربعة سنوات فإنه يتم إعطاء مثل هؤلاء الأطفال جرعة بمقدار سبعة ونصف مل وذلك بمعدل ثلاث مرات يوميًا.

وفي حالة الأطفال التي أعمارهم ما بين أربعة إلى ثمانية عامًا يتناول ذلك الطفل في حدود عشرة مل من ذلك الدواء وأيضًا لمدة ثلاث مرات كل يوم.

وعندما يكون الطفل قد وصل لعمر عشر سنوات فإن جرعة الطفل في سبيل خفض حرارته حوالي خمسة عشر مل وثلاث مرات كل يوم.

وفي كلا الأحوال السابق لو لم يتم خفض درجة الحرارة بعد ثلاثة أيام يتم العودة مباشرة للطبيب المختص لأن الأمر في تلك الحالة أصبح معقد نوعًا ما.

موانع استخدام ادول 120 مل خافض لحرارة الأطفال

توجد بعض الموانع التي يحذر عندها استخدام ذلك الدواء ومن تلك الحالات ما يلي:

الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة من أي مادة فعالة موجودة بالدواء يتم منعهم من أخذ ذلك الدواء.

في حالة ما إذا كان الشخص المريض لدية بعض المشاكل الخاصة بالكبد أو وجود مشاكل بالكلى كالفشل الكلوي.

في حالة تناول الشخص المريض لأي نوع دوائي أخر يحتوي على نفس المواد الفعالة التي توجد في ذلك الدواء.

بعض الآثار الجانبية لدواء ادول خافض لحرارة الأطفال

هذه الأعراض للمعرفة لا يمكنها أن تظهر إلا إذا كان ذلك الشخص المريض يتناول هذا الدواء بجرعات عالية أو لفترات طويلة جدًا ولكن من تلك الأعراض ما يلي:

يحدث للمريض الكثير من الخلل في المنظومة الإنزيمية بالجسم وبخاصة الإنزيمات الخاصة بالكبد كما يحدث اضطرابات في عمل الكلى.

تبدأ في الظهور الكثير من الشحوب والاصفرار الحاد على الوجه ويكون ذلك مصحوب بأنيميا وقد يصاحبه عدم القدرة على الأكل نتيجة عدم الرغبة في الطعام.

كثرة الترجيع ويصاب المريض بالشحوب ونقص في وزن الجسم لذا على الشخص لو ظهر له أي نوع من تلك الأعراض فيجب عليه التوقف أولًا عن تناول ذلك الدواء وأيضًا عليه الذهاب للطبيب المختص ووصف الحالة.

سعر دواء ادول خافض لحرارة الأطفال

قد وصل سعر ذلك الدواء في الصيدليات بالسعودية إلى حوالي 4.10 ريال سعودي.

الطريقة لصحيحة لتخزين ادول خافض لحرارة الأطفال

اهتم المصممون بذلك الدواء حتى أنه يمكن أن يتم حفظ وتخزين ذلك الدواء في الدرج الخاص بالثلاجة لمدة طويلة وطوال فترة الاستخدام ولكن يمكن استخدامه مباشرة خلال عدة أيام وبالتالي يكفي غلق عبوة الدواء جيدًا ووضعه في مكان على حرارة الغرفة.

كما أنه من المهم جدًا أن يتم إبعاد هذا الدواء عن متناول الأطفال.

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