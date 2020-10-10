اذاعة مدرسية عن المعلم

المعلم هو من يترك الخير في نفس طلابه ويمنح الكثير من الأمور الخيرة وفي كلمات أعدت وقيلت في اذاعة مدرسية عن المعلم وفضلة تشرح فيها عن فضل مهنة التدريس والمعلم.

اذاعة مدرسية عن المعلم وفضلة

في حديثنا عن المعلم لابد من الحديث عن فضل المعلم والحديث عن أهم صفات للمعلم ولابد من أن يحمل المعلم العديد من الصفات المميزة وسيذكر لنا موقع المواطن عن فضل المعلم وكيف يمكن لتلاميذه أن يحترموه ويقدروه.

أقوال الرسول صلى الله علية وسلم عن المعلم وفضل مهنة التدريس

فقد قال الرسول صلى الله علية وسلم (إنما بعثت معلمًا).

فعمل المعلم جزء أساسي من صفاته وهو من ضمن الأجور العظيمة التي ستحاسب عليها المعلم فلابد أن يخلص في عمله.

فقد جاء في قول الله تعالى عن “وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ”.

فوظيفتك أيها المعلم من الوظائف المشرفة فهي تحلى بها الأنبياء والرسل.

اجعل هدفك أيها المعلم تعليم الطلاب وترقيتهم وزرع ما نفوسهم من حب الصلاة والإيمان وتكن بالنسبة لهم رمز للخير ورمز للأمل وليس رمز للشر.

كن أنت الأب الروحي لهم كنت أنت أيها المعلم الطبيب كن لهم كتاب مفتوح يقرأ ما فيه لا تبخل عليهم بنصائحك لابد وأن يعلم كل طالب فضلك وأنك مثل الأب الذي يحنوا إلية.

تعلم أيها المدرس كيف تقترب من تلاميذك وتمحو من ذاكرتهم أفكار الشيطان التي تدخل برأسهم.

كن دائمًا من يحمل في حياته الاحترام والأنين لهم لا تتركهم يمشون في الحياة دائمًا تابعهم بالأفكار.

كلمات في اذاعة المدرسية عن المعلم

أيها المعلم التقي الذي يكون نبراس للطلاب لابد من معرفة قدر وظيفتك وإخلاص النية فيها حتى تكون رجل يفهم تعاليم دينة ويفهم أن هذه المهنة لها قدر كبير فإخلاص النية دليل إسلامك ودليل مشيك على المنهج الإسلامي وسنة رسوا الله صلى الله علية وسلم.

لابد أن تعلم أيها المعلم أنك من يقوم مكون شخصية الطالب المسلم.

فقد كرمك الله في العديد من الآيات فقال في كتابه الحكيم: “إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ”.

فقد جاء في أيضًا في قول الله تعالى: “وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ”.

فإذا اتبعت الأخلاق أيها المعلم ستبني جيل من التقوى والإيمان.

أما إذا تخليت عن كل ذلك فستجد جيل من الطلاب غير مؤهل لتحميل المسئولية جيل منعدم الأخلاق جيل يساعد في زوال الحضارة وزوال النعمة.

تخصصات المعلمين في المواد وفضلها

لا تتخيل أن تقسيم المواد الدراسية وجعل كل مدرس يفهم من مدرسة وكل واحد له حلقة وصل يعمل لأجلها.

فتجد أن مدرس مادة الجغرافيا يشرح للطلاب ترتيب الله في الكون تنظيم الكواكب واكون.

وهنا ربى فيهم أن النظام من الإيمان.

وتجد مدرس مادة العلوم يشعر في نفس الدرس ويستدل بالحقيقة العلمية عن تنظيم الله هنا يكون مدرس العلوم قد ثبت المعلومة في نفس الطلاب وايد من إيمانهم.

وتجد مدرس الرياضيات يشر بالأرقام والحساب تنظيم الكون وإخراج الزكاة وأن كل هذا الكون وخلقة وما فيه من ظواهر بدون الله سبحانه وتعالى يعتبر صفر.

طريقة لكي تجعل المدرس يعجب بك

هناك بعض الصفات التي تتوفر في الطالب والتي تلفت نظر معلمة وتجعله يعتبره من الطلاب المتفوقين ومن هذه المواصفات الموجودة في الطالب:

أن تكون أيها الطالب على معرفة بالأمور التي تجعل المدرس يتضايق منها ويزجر منها ولا تترك نفسك أن تفعلها أمامه حتى لو كانت عادة بالنسبة لك.

لابد وأن تحترم المدرس بأن تعطي له اهتمام وتحضر الكتب والكراسات الخاصة به وتكون تبع مادته.

أن يكون لديك حس التعاون والمشاركة في الفصل وأن تكون تلميذ مجتهد.

إياك أيها الطالب أن تجلس في المقاعد الخلفية باختيارك وان يكون هدفك هو الضياع لابد أن تطمح أن تكون الأمام وأن تجلس دائمًا بالأمام.

حتى بعد تخرجك لابد أن تكون على تواصل معه وتعطيه اهتمام حتى يشعر بأن مجهوده لا لم يضيع في الوقت الضائع.

عندما يكون مدرسك في فترة الشرح لابد وأن تعطيه اهتمام بالنظر إلية حتى يشعر بكم بأنك من التلاميذ المحترمة.

لا تهمل في واجبك المدرسي فالحرص علية من أسباب التي تجعل مدرسك يلتفت إليك وينجذب إليك.

أجعل دائمًا في وجهك القبول والابتسامة لا تفارق وجهك حتى في الحديث مع معلمك فهذه الابتسامة تجعل المدرس ينجذب إليك.

ينجذب دائمًا المدرس للطالب الذي يحرص على حضور الحصة مبكراً وتقديره.

احرص دائمًا أن تفهم معلمك قبل وتعرف الأسئلة التي يميل إلى السؤال بها حتى تكون جاهز في أي سؤال يطرحه عليك.

مميزات يجب على المعلم أن يحرص على أن تكون فيه.

لابد أن يغرس المعلم في نفس الطالب فكرة أن كل شيء بيد الله وقدرة.

لابد أن يكون الكرم في نفس المعلم والصبر.

من صفات المعلم الناجح أن يكون في قلبه لين وأن يكون يعرف التعامل مع الطلاب ويعطي لكل تلميذ قدر من التفهم الخاص به.

الإعدادات التي تجعل المعلم ناجحًا

لابد أن يقوم المدرس بمجموعة من الترتيب التي تجعله لا يتعرض للسخرية من تلاميذه مثل:

أن يقوم بتجهيز الدرس قبل شرحه.

وأن يكون معلم ملتزم بالمواعيد.

أن يكون لدية الحنكة في توصيل الدرس للطالب.

أن يكون جدير بوضع الامتحانات للطلاب.

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