ارتفاع أرباح أسمنت حائل إلى 84 مليون ريال خلال 9 أشهر

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت حائل، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 84 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020.

يأتي ذلك مقابل تسجيل أرباح لـ شركة أسمنت حائل بلغت 28 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 200 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح لشركة أسمنت حائل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات.

يذكر أن شركة أسمنت حائل، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية حصلت الشركة على ترخيص الاستثمار الصناعي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.

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