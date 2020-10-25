ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بتعاملات يوم أمس السبت.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 229.39 ريال (61.17 دولار)، مقابل 229.2 ريال (61.12 دولار)، السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 200.72 ريال (53.52 دولار) مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 172.05 ريال (45.88 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 133.81 ريال ( 35.82 دولار).

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