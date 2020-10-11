ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية بالأسواق، في استمرار لارتفاع المعدن النفيس، بالتواكب مع قفزة في أسعار الذهب عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بالسوق السعودية 232.69 ريال (62.05 دولار) مقارنة بـ232.33 ريال (61.95 دولار)، أمس السبت.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في المملكة والمنطقة إلى 203.61 ريال (54.29 دولار) مقارنة بـ203.29 ريال (46.47 دولار) أمس السبت.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 – الأكثر شعبية – إلى 174.52 ريال (46.54 دولار) مقارنة بـ174.25 ريال (46.47 دولار)، أمس.

أما سعر بيع أونصة الذهب في السوق السعودية فقد بلغ 7237.5 ريال (1930 دولارًا) مقارنة بـ7226.2 ريال (1927 دولارًا)، أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 1628.84 ريال (434.63 دولار) مقارنة بـ1,626.31 ريال (433.68 دولار)، أمس.

وكانت أسعار الذهب عالميًا قد زادت في إغلاق الجمعة بنحو 1% بسبب ضعف الدولار، كما زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

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