‎الرئيسية
اقتصاد
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

2020/10/27
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
43
0
طباعة
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت
المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي التفاصيل، ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 32 سنتا أمريكيا، أو ما يعادل 0.79 % ليصل إلى 40.78 دولاراً أمريكيًا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.75 % إلى 38.85 دولاراً للبرميل.

 


ذات صلة :
  • الإمارات تسجل 1390 إصابة كورونا جديدة وحالتي وفاة
    •
  • فيديو.. هاتف آيفون 12 يفشل في اختبار السقوط
    •
  • أمانة الرياض تعرف منسوبي البلديات بشروط سكن العمال
    •
  • التعاون الإسلامي تستنكر استهداف الحوثيين للأعيان المدنية السعودية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :