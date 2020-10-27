ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي التفاصيل، ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 32 سنتا أمريكيا، أو ما يعادل 0.79 % ليصل إلى 40.78 دولاراً أمريكيًا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.75 % إلى 38.85 دولاراً للبرميل.

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