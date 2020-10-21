ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 584 ألف برميل

المواطن - متابعة

قال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر أكتوبر.

وذكر المعهد الأمريكي أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات المقطرات 6 ملايين برميل في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط ومشتقاته يوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون النفط الخام بنحو 1.9 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع، حيث صعد سعر عقد خام “برنت” تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.3% مسجلًا 43.16 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 1.5% ليصل إلى 41.46 دولار للبرميل.

شارك الخبر