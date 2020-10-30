اسباب الصداع على جانبي الراس

هناك الكثير من اسباب الصداع على جانبي الراس والتي يجب التعرف عليها حتى يتم مواجهتها بطريقة علاجية صحيحة ولا تؤثر على صحة المريض ويعود كما كان من قبل.

وجع الرأس

يعد وجع الرأس من الأشياء المؤلمة للغاية بالنسبة للجميع فالكل يعاني من ألم الرأس وتجعل الشخص غير قادر على فعل أي شيء وتؤثر عليه بشكل كبير وواضح ولكن هناك الكثير من اسباب الصداع على جانبي الراس والتي يجب التعرف عليها، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من هذه الأسباب فيما يلي:

يعتبر ألم الرأس أو الصداع هو شعور صعب للغاية ينشا من الجزء العلوي للرقبة فيمكن أن يقال أن هذا الألم يتم نشأته من الأنسجة وكذلك التراكيب التي تكون حول الجمجمة.

توجد طبقة رقيقة للغاية من النسيج وتعرف بأنها تحيط بالعظام ويطلق عليها اسم السمحاق.

كما يوجد بعض العضلات التي تحيط بالجمجمة وكذلك الجيوب والعيوب والأذنين وكذلك بعض الأنسجة الرقيقة والتي تقوم بتغطية سطح الدماغ.

أسباب وجع الرأس من الجانبين

من أهم اسباب الصداع على جانبي الراس هو وجود بعض الأسباب التي تسبب حدوث هذا الألم بشكل كبير فيجب التعرف على هذه الأسباب وهي:

يعتبر الصداع مرض موجود بالفعل عند معظم الناس وقد يحدث به الإفراط في الكثير من الأشياء عند القيام بها مثل الإفراط في النشاط وكذلك في التفكير بالمشاكل.

حيث تعتبر أجزاء الرأس حساسة للغاية فهي تتأثر بكل شيء بطريقة سريعة مثل الأوعية الدموية وكذلك العضلات وأعصاب الرأس والرقبة.

الصداع الأولي مثل الصداع النصفي وكذلك الصداع العنقودي وايضا صداع التوتر.

الصداع الأولي على كلا جانبي الرأس

يعد الصداع الأولي من اسباب الصداع على جانبي الرأس وذلك لأنه يصيب منطقة الرأس ويؤثر عليها وعلى حركتها بشكل كبير حيث أنه يتميز بما يلي:

يعتبر صداع التوتر واحد من أكثر أنواع الصداع تواجد وانتشار لدى الكثير من الأشخاص والذي يكون عبارة عن الشعور بالألم من كلا الجانبين بالنسبة للرأس.

يعرف الصداع الذي يكون بسبب التوتر بأنه عبارة عن شد قوي وضغط شديد على جانبي الرأس.

في العادة نجد أن هذا الألم يبدأ من الجبهة ثم يبدأ في التحرك حتى يصل إلى مؤخرة الرأس وقد يستغرق مدة من الزمن تصل إلى سبعة أيام.

يختلف هذا الألم عن الصداع النصفي وذلك لأنه ليس له دخل بالغثيان وكذلك التقيؤ.

يعرف بأنه قد يصاحبه فقدان واضح في الشهية.

الصداع على جانب واحد من الرأس

بعد التعرف على اسباب الصداع على جانبي الرأس يجب معرفة أن هناك نوع من الصداع يكون عبارة عن صداع في جانب واحد فقط من الرأس ويتميز بما يلي:

من أهم ما يتميز به الصداع الذي يكون من جانب واحد من الرأس هو الصداع العنقودي حيث يكون عبارة عن اضطراب نادر والذي يتميز بأنه عبارة عن صداع قوي في أحد جوانب الرأس.

كما أنه قد يصاحبه نزول الكثير من الدموع من العينين وكذلك حدوث انسداد أو سيلان واضح في الأنف.

وهناك بعض الأشخاص الآخرين قد يظهر عليهم التعرق في الوجه والشعور بالألم والتعب الشديد وعدم القدرة على فعل شيء.

قد تستغرق نوبات الصداع الخاصة بهذا النوع حوالي ما يصل إلى أسبوع.

وجع الرأس الثانوي

هناك نوع آخر قد يكون سبب من اسباب الصداع على جانبي الراس وهو الشعور بوجع قوي في الرأس يطلق عليه وجع الرأس الثانوي والذي يتميز بما يلي:

يعرف هذا الصداع بأنه عبارة عن عرض لمرض آخر قد يصيب الجسم أو أن الجسم بالفعل مصاب به.

يعد خمار الكحول من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث وجع في الرأس والذي يكون عبارة عن صداع ينتج بسبب إسراف الشخص في تناول العديد من كميات الكحول.

كما أن أورام الدماغ من أسباب وجع الرأس حيث أن وجود أي ورم في الرأس فإنه يصل إلى الأوعية الدموية ويؤثر عليها بشكل كبير.

الصداع عنقي المنشأ يصاب الشخص بهذا الصداع عند البدء في تدهور الأقراص الخاصة بالرقبة والقيام بالضغط على العمود الفقري.

الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالصداع وهناك نوع من الصداع يحدث للشخص بسبب ارتفاع قوي في ضغط الدم ويكون ذلك من خلال ما يلي:

قد يسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدم إلى الإصابة بالصداع فهو يؤثر على كلا جانبين الرأس بشكل كبير وواضح.

يزداد هذا الصداع قوة وخطورة عند قيام الشخص ببذل أي مجهود يذكر أو التفكير في بعض الأشياء.

يمكن أن يتم السيطرة على هذا النوع من الصداع من خلال السيطرة على ضغط الدم وضبطه.

يمكن أن تظهر على المريض بعض الأعراض الأخرى المختلفة مثل التنميل وكذلك النزيف الذي يصيب الأنف والشعور بضيق في التنفس والآم قوية في الصدر.

كما أنه قد يشعر بالوخز وعند شعور الشخص بهذه الحالة ينصح بأن يتم استشارة الطبيب المختص.

صداع النوم

من ضمن أنواع الصداع الذي يصيب الرأس كذلك هو صداع النوم والذي يظهر عند الشخص بسبب قلة النوم أو الزيادة في النوم.

يعتبر هذا النوع من الصداع بمثابة حالة نادرة حيث انها تظهر بشكل كبير عند كبار السن.

تعمل هذه الحالة في التسبب باستيقاظ الشخص من نومه في الليل ويكون عبارة عن ألم خفيف في جانبي الرأس وقد يستغرق مدة تصل إلى ثلاث ساعات.

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