اسباب تفتفة السيارة وهي واقفة

أغلب من يمتلكون سيارات ويقومون بقيادتها يلاحظون اهتزاز السيارة وهي مازالت واقفة لذلك يسألون عن اسباب تفتفة السيارة وهي واقفة وهل هذا علامة على وجود شكلة خطيرة في أحد مكونات السيارة.

ما هي تفتفة السيارة

أوضح موقع المواطن أن تفتفة السيارة أو اهتزازها يشعر به الشخص بعد الضغط على مكبس البنزين ويكون السبب في حدوث هذه التفتفة أو الارتجاج هو عدم وجود بنزين بشكل كافي أو كمية الهواء التي تحتاجها السيارة من أجل حرق الوقود وانتاج الطاقة غير كافية أو ربما يكون السبب هو تلف احد اجزاء السيارة.

اهمال جهاز حقن الوقود

هذا أول سبب من اسباب تفتفة السيارة وهي واقفة والكثير يتعرض لهذه السبب بسبب عدم الانتباه إلى ضرورة تنظيف هذا الجهاز بشكل دوري لذلك يجب الانتباه له لأن عدم تنظيفه يتسبب في عدم السيطرة على اتزان السيارة مما يؤدي إلى اهتزازها حتى بدون أن تتحرك من مكانها.

كما من الممكن أن يحدث نفس الاهتزاز ولكن اثناء سير السيارة مع مرافقة توقف مفاجئ للموتور بسبب عدم انتظام كميات الوقود المسحوبة لذلك يجب على قائد السيرة أن يضع منظف للجهاز في خزان الوقود أو اخراج هذا الجهاز وتنظيفه من أي رواسب وشوائب كربونية قد لا يستطيع المنطف السائل أن يتعامل معها.

حدوث خلل في عمل محول الحفاز

محول الحفاز يحمل اسم آخر وهو علبة البيئة هذا الجزء دوره هو الحد من الشوائب التي تنبعث من شكمان السيارة والتي يطلق عليها عوادم السيارة في حالة تعطل هذا الحفاز بفعل وجود نسبة كبيرة جدًا من الهواء بداخل الموتور.

فيتسبب في تعطيل الحفاز ومع اهمال إصلاح هذا العطل فإنه يمنع الهواء من الدخول لنظام ترشيح العوادم فيظهر عطل وخلل علبة البيئة في صورة تفتفة واهتزاز في السيارة سواء كانت متوقفة أو تسير.

كما أنه يؤثر على كمية البنزين التي تحتاجها السيارة لإنتاج طاقة تسير بها فيلاحظ الشخص أنه يقوم بالتعامل مع مكبس البنزين بكل صعوبة كما نجد رائحة تشبة البيض الفاسد وهي رائحة كبريتيد الهيدروجين وهنا نجد أن غشارة التاكد من سلامة المحرك تضيء وتطفأ.

لذلك على من يتعرض لهذا العطل أن يعمل على إزالة الشوائب والانسداد الذي يحدث في علبة البيئة باستخدام منظف خاص بها وذات جودة عالية وإذا لم ينجح ذلك في حلة المشكلة على الشخص أن يتوجه لمركز صيانة السيارات وتغيير علبة البيئة بالكامل.

خلل قواعد تثبيت المحرك

من أقوي اسباب تفتفة السيارة وهي واقفة هو إصابة قاعدة تثبيت الموتور بالتلف والدمار والتي توجد في الشاسية مما يتسبب في اهتزاز الموتور وسريان هذا الاهتزاز من الموتور إلى باقي اجزاء السيارة مما ينتج عنه ارتجاج السيارة بالكامل بغض لنظر ما إذا كانت واقفة او تسير.

نصيحة لقائدي السيارات عليهم بالتأكد من أن الموتور مثبت بشكل جيد وإعادة ربطه قبل الذهاب إلى أي مكان لتجنب حدوث اهتزاز في السيارة.

اضطراب حساس سحب الهواء الشامل

يرجع تفتفة السيارة وهي واقفة إلى حدوث خلل في جزء حساس سريان الهواء الشامل والذي يطلق عليه maf وبهذا يكون تحديد مقدار الهواء الداخل للموتور غير ممكن مما يؤدي إلى خلل في البيانات التي ترسل إلى كمبيوتر السيارة ويبدأ الكمبيوتر في إرسال الكمية المطلوبة من البنزين ولكن هذه الكمية تكون خاطئة بسبب الخطأ في البيانات المدخلة.

وهذا يتسبب في حدوث تلك التفتفة بشكل مفاجئ مما يعمل على إضاء إشارة فحص الموتور وهنا يكون السبب هو الخلل الذي حدث في مقياس الهواء المسحوب للسيارة ويمكن التعرف على أنه هو السبب ام لا من خلال ألة كشف العطل.

تلف فلتر الوقود

إذا حدثت تفتفة السيارة وهي واقفة أو وهي تسير فهذه الحالة مرتبطة بحدوث خلل في فلتر الوقود الذي تسبب في عدم سحب وقود بشكل كافي مما يؤثر بالسلب على كفاءة عمل الموتور مما يتسبب في حدوث اهتزاز وارتجاج في جسم السيارة.

لذلك يجب تغيير فلتر البنزين لأنه يعرقل عمل محرك السيارة في سحب الوقود اللازم بل يسحب وقود بشكل أقل من المطلوب.

تلف البوجيهات

من اجل إنتاج طاقة لتشغيل السيارة يجب حدوث شرارة المسئول عن إنتاجها هي شمعات الإشعال التي تعرف باسم بوجيهات والتي يتحكم في إطلاق هذه الشرارة هي نظافة الشمعات في حالة تراكم الاوساخ عليها فإنها لم تطلق إشعال ولا يعمل الموتور بشكل سليم.

وللتخلص من هذه المشكلة فعلى الشخص أن يقوم بتغيير الشمعة التالفة من اجل الحصول على شرارة تساعد المحرك على حرق البنزين وتوليد طاقة لتحريك السيارة.

وجود برودة تحت غطاء المحرك

من اكثر الأوقات التي يعاني السائق من حدوث تفتفة السيارة وهي واقفة هي فصل الشتاء بسبب تراكم رطوبة وبرودة الطقس تحت غطاء المحرك بسبب ترك السيارة في هذا الطقس لفترة طويلة وهي فترة الليل.

هذه الرطوبة ينتج عنها اضطراب في عمل المحرك بالشكل الذي يجعل السيارة تهتز اثناء بداية تشغيلها أو عندما يريد الشخص زيادة سرعته.

فكل ما على السائق هو تجفيف لماء من تحت غطاء المحرك ومحاولة عدم حدوثها بشكل متكرر منعًا من تلف المحرك وتعرضه للصدأ وبالتالي يجب على الشخص المالك للسيارة أن يقوم بوضع غطاء حراري على جسم السيارة لمنع تراكم البرودة والماء تحت الغطاء.

تلف ناقل السرعات

عندما يشعر السائق باهتزاز في السيارة اثناء استخدام القير لتغيير السرعات فهذا ينبه إلى وجود خلل في عمل القير متمثل في تلف التروس وضرورة تغييرها.

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