استئصال ورم سرطاني بحجم 6 سم باستخدام المنظار في جدة

المواطن - جدة

أجرى فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة عملية استئصال الكلية اليمنى لمريض بسبب وجود ورم يبلغ 6 سم.

وكان المريض يشكو من آلام متكررة في البطن، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين وجود ورم كبير في الكلية اليمنى، كما اتضح للفريق الطبي بعد إجراء المزيد من الفحوصات و الأشعة الأولية وجود ورم في معظم الكلية اليمنى للمريض بطول 6 سم.

وتقرر إجراء عملية بالمنظار لاستئصال الكِلية اليمنى واستئصال الورم بالكامل في وقت قياسي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض، حيث يتمتع حالياً بصحة ممتازة بفضل الله تعالى مع متابعة الأطباء للحالة و تقديم كامل الخدمات له، مع السماح له بمغادرة المستشفى.

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