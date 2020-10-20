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استئصال ورم سرطاني بحجم 6 سم باستخدام المنظار في جدة

استئصال ورم سرطاني بحجم 6 سم باستخدام المنظار في جدة

2020/10/20
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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استئصال ورم سرطاني بحجم 6 سم باستخدام المنظار في جدة
المواطن - جدة

أجرى فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك عبد العزيز في جدة عملية استئصال الكلية اليمنى لمريض بسبب وجود ورم يبلغ 6 سم.

وكان المريض يشكو من آلام متكررة في البطن، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين وجود ورم كبير في الكلية اليمنى، كما اتضح للفريق الطبي بعد إجراء المزيد من الفحوصات و الأشعة الأولية وجود ورم في معظم الكلية اليمنى للمريض بطول 6 سم.

وتقرر إجراء عملية بالمنظار لاستئصال الكِلية اليمنى واستئصال الورم بالكامل في وقت قياسي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض، حيث يتمتع حالياً بصحة ممتازة بفضل الله تعالى مع متابعة الأطباء للحالة و تقديم كامل الخدمات له، مع السماح له بمغادرة المستشفى.


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