استئناف صلاة الجمعة بـ 10 آلاف مسجد في المغرب

المواطن - متابعة

يستأنف أداء صلاة الجمعة بالمغرب ابتداء من هذا الأسبوع، بعد تعليقها لأشهر بسبب إجراءات التصدي لوباء كوفيد-19، مع رفع عدد المساجد التي يعاد فتحها إلى عشرة آلاف، بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الإسلامية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: “تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس”، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة 16 أكتوبر.

وأضافت أنها “ستراعي في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس”، إضافة إلى مراعاة الوضعية الوبائية محليًّا ووطنيًّا.

وكانت السلطات أعادت فتح خمسة آلاف مسجد بدون إقامة صلاة الجمعة فيها منتصف يوليو، من أصل أكثر من 51 ألفًا تضمها المملكة أغلقت منذ مارس للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات الوقائية المفروضة في المساجد المفتوحة وضع الكمامات والتباعد بمتر ونصف متر بين المصلين وقياس الحرارة عند مداخل المساجد، فضلًا عن استعمال السجادات الخاصة.

شارك الخبر