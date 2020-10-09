استئناف مباريات آسيا 2020 لمنطقة الشرق في الدوحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق في الدوحة، وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد القطري للعبة.

آسيا 2020 لمنطقة الشرق

ومن المقرر أن تُقام منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر، حيث يأتي إقامة هذه المباريات بعد استكمال منافسات الغرب بنجاح، وتأهل بيرسبوليس الإيراني إلى النهائي.

وتستأنف منافسات الشرق في دوري أبطال آسيا من خلال استكمال مرحلة المجموعات ثم دور الـ16 والدورين ربع النهائي وقبل النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر 2020، وسيتم الإعلان عن مكان إقامة النهائي في وقت لاحق.

الاتحاد الآسيوي جاهز لاستئناف مباريات الشرق

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور جون: “نعرب عن امتناننا الكبير إلى الدعم الرائع الذي يقدمه الاتحاد القطري، ونحن سعداء لقدرتنا البناء على نجاح دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، حيث نتطلع لمشاهدة المباريات المتبقية المثيرة في أهم بطولات القارة على مستوى الأندية”.

وأضاف: “نحن نقدر العمل الهائل الذي قام به الاتحاد القطري لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات المحلية والوزارات في قطر، وذلك من أجل ضمان تنظيم مميز لدوري الأبطال في منطقة الغرب، ونتطلع لاستمرار التعاون الإيجابي في منافسات منطقة الشرق”.

وتابع: “كل شيء، من وصول الفرق، إلى إجراءات الهجرة، والإجراءات الطبية الصارمة، والفنادق التي خضعت للفقاعة الطبية، والملاعب والمرافق التدريبية الرائعة، كلها كانت ضمن أفضل المعايير التي يشدد عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل ضمان صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمسؤولين التي تأتي على رأس أولوياته”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أنا سعيد لأنه من خلال التخطيط والتطبيق لهذه البروتوكولات الصارمة والفعالة، فإننا سنتمكن من تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح، رغم التحديات الكبيرة في هذا العام الاستثنائي، وبحسب تعهداتنا لكل شركائنا”.

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