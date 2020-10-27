استبعاد مايكون من مباراة الأهلي ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

استبعد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، البرازيلي مايكون، قبل دقائق على انطلاق مباراة الأهلي ضد النصر.

استبعاد مايكون:

وأشار حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن مايكون تعرض للإصابة، ليتم استبعاده من التشكيل الأساسي، ويُشارك عبدالإله العمري بدلًا منه.

وكان فيتوريا قد أعلن عن تشكيل العالمي في مباراة الأهلي والنصر وجاء كالتالي؛ براد جونز، أسامة الخلف، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، كيم جين سو، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، بيتروس، خالد الغنام، بيتي مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله.

الأهلي والنصر:

وتُقام مباراة الأهلي والنصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج قبل مباراة الأهلي والنصر المرتقبة، حيث إنه بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز على الباطن والوحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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