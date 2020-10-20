استدعاء 14.333 سيارة مازدا لوجود خلل بخرطوم الوقود

المواطن - سارة المصباح - الرياض

استدعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 14,333 سيارة مازدا من الأسواق، بسبب وجود خلل بها، مما قد يؤدي إلى خطورة اشتعال حريق بها.

سبب استدعاء سيارة مازدا

وأوضحت الوزارة على صفحتها بتويتر، أنّ سبب استدعاء السيارة cx-9 موديلات 2015،2016 من الأسواق، لاحتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومن الممكن أن يؤدي بدوره أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسريب بالسيارة.

وتابعت الوزارة، أنّه تم اتخاذ القرار حفاظًا على حياة المواطنين من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال، تم اتخاذ سحب السيارات من السوق المحلي.

وعلّق مواطنون بتويتر على قرار وزارة التجارة، حيث قال “محمد”: “مُسجل سيارتي انحرق وللأسف ما أتوقع بتسوون شيء، عشان كدا كسلت إني أبلغ عن تلك الحادثة”.

فيما قال محمد السبيعي: “وماذا بشأن من اكتشف الخلل وأصلحه بقطع من الوكالة؟”، كما غرّد نصراوي صميم قائلًا أيضًا “نفس المشكلة معاي بالضبط، جايك يا شركة مازدا”.

بينما علّق عبدالله الزهراني قائلًا: “نصيحة اشترِ لك سيارة مستعملة نظيفة، بحدود ٣٠ أو ٣٥ ألفًا” وابعد عن الأقساط ٥ سنوات وكلام فاضي”.

احتمالية انفجار السيارة

وفي عام 2018، استدعت شركة السيارات “MAZDA” في الولايات المتحدة قرابة 270 ألف مركبة مزودة بوسادات هوائية، من صنع شركة “تاكاتا”؛ بسبب احتمال أن تنفجر.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ المواد المستخدمة في إطلاق الأكياس الهوائية بتلك السيارات، قد تنتشر بشكل خطير داخل الوسادة، مما قد يؤدي حدوث انفجار وتطاير شظايا.

ومن الممكن حدوث الخلل في الوسادات الهوائية ناحية الراكب في طرازات “مازدا 6″ إنتاج ما بين 2003 و2008، و ”مازدا سبيد 6″ إنتاج عامي 2006 و2007، و ”إم بي في” إنتاج 2004، بأرجاء البلاد.

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