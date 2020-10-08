استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر والايميل

نستخدم الكثير من مواقع السوشيال ميديا ومنها الانستقرام وقد ننسى كلمة السر لذلك نبحث عن كيفية استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر والايميل حتى نستطيع فتح الحساب مرة أخرى.

كيفية استرجاع حساب الانستقرام

الكثير من الشباب والفتيات يستخدمون جميع مواقع السوشيال ميديا ومن أهمها الانستغرام ولكن شركة انستغرام قد تقوم بإلغاء بعد حسابات الانستقرام على موقعها وذلك بسبب:

انتهاك البنود والشروط التي يجب الموافقة عليها.

انتهاك شروط سياسة لخدمة شركة الانستغرام.

اختراق الحساب من جهاز أخر.

نشر محتوى غير أخلاقي.

استخدام بعض البرامج على الانستغرام من أجل تهكير حسابات أخرى.

سرقة أحد العلامات التجارية المرخصة من خلال نشر صور لها دون إذن منها.

ويمكن إعادة استرجاع حساب الانستقرام من خلال الخطوات الآتية:

فتح برنامج الانستقرام.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الضغط على كلمه حسابي لتوضيح الحساب الذي تم اختراقه.

الضغط على كلمة لا إذا كان صاحب الحساب يعرف الايميل وكلمة المرور.

إدخال الإيميل واسم المستخدم الذي يوجد عليه الحساب.

اختيار العبارة المكتوبة هذا الحساب يحتوي على صور شخصيه ولا توجد أي من الصور المعروضة تمثلني شخصيًا.

اضغط على الكلمات الآتية بالترتيب إلى لا، شخص لا أعرفه، لست متأكدا،

تحميل صورة موجودة في الحساب السابق.

إرسال الطلب بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة.

طريقة استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر

أولًا يتم فتح برنامج الانستقرام من خلال الهاتف أو على الكمبيوتر.

يظهر مربع فارغ يتطلب كتابة اسم المستخدم أو الايميل username or email

في أسفل يمين الشاشة اضغط على نسيت كلمة السر أو forgot password.

نكتب اسم المستخدم أو الايميل مره أخرى لتأكيد وجود الحساب باسم هذا المستخدم.

تظهر رسالة لتحديد الطريقة التي تريدها تأكيد الحساب إذا كان بإرسال رسالة نصية درامز تأكيد أو من خلال الايميل أو من خلال رسالة على فيسبوك إذا كان حساب الانستقرام مربوط مع حساب الفيسبوك.

يتم اتباع الرابط الذي سيصل إليك ما كتابة كلمة مرور جديدة وقويه لتجنب اختراق الحساب أو نسيانها مرة أخرى.

كيفية استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت الايميل

اغلب مواقع السوشيال ميديا تتيح إمكانية الوصول إلى حساب الانستقرام إذا نسيت الايميل وذلك عن طريق:

كتابة اسم المستخدم على حساب الانستقرام وسيظهر آخر رقمين من الهاتف الجوال مع بعض الحروف من حساب الايميل ويمكن استرجاع الحساب مع الخطوات الآتية:

فتح تطبيق الانستقرام.

الضغط على مساعدة في تسجيل الدخول.

متابعة الخطوات وكتابة اسم المستخدم، أو رقم الهاتف أو البريد.

قم بإدخال اسم المستخدم وسوف تظهر لك صورتك على حساب الانستقرام وهذا تأكيد على اتباع التعليمات الصحيحة لاسترجاع الايميل.

اضغط على ارسال رسالة قصيرة.

سيصل للهاتف رمز كود التحقق وعند إدخاله سيتم فتح الحساب.

يمكن تغيير رمز الباسورد أو بعض بيانات الحساب وربطه مع حساب الفيسبوك لسهولة استرجاعها في أي وقت.

وبعد أن تعرفنا من خلال موقع المواطن على كيفية استرجاع كلمة السر إذا نسيت، وكيفية استرجاع الحساب إذا نسيت الايميل وسنتكلم عن كيفية استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر والايميل.

كيفية استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر والايميل

اغلب مواقع السوشيال ميديا تكون مرتبطة مع بعضها وفى حالة نسيان كلمة السر والايميل لحسابك الانستقرام وإذا كنت تستخدم ميزة ربط التطبيقات مع بعضها فإن أسهل طريقة من أجل كيفية استرجاع حساب الانستقرام إذا نسيت كلمة السر والايميل هي فتح التطبيق و الضغط على Continue with facebook وسيفتح الحساب مباشرة، ويوجد طريقة أخرى بإتباع الخطوات الآتية:

فتح تطبيق الانستقرام.

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهاتف.

كتابة أي باسورد غير معروف أو تذكر أي أحد رموز الباسورد وكتابتها

الضغط على تسجيل الدخول.

ستظهر رسالة send email وفى تلك الحالة يجب أن يكون الايميل مفتوح على جهاز الكمبيوتر أو على الهاتف نفسه من خلال تطبيق yahoo، أو Gmail.

فتح الايميل وتفقد الرسالة التي تم إرسالها.

اضغط على فتح تطبيق الانستقرام وتسجيل الدخول باسم المستخدم.

ستظهر قائمة بها مربعين يتطلب فيها كتابة رقم سري جديد وإعادة كتابته مرة أخري والتأكد أن الرقم السري المكتوب في كلا من المرتين متشابه.

الضغط على علامة صح الموجودة أسفل المربع.

الضغط على تغيير الباسورد وبعدها سيظهر الصفحة الشخصية لـ حساب الانستقرام.

الضغط على Edit profile وستظهر مربعات لكتابة رقم الهاتف والايميل وباقي البيانات والضغط على حفظ.

من الإعدادات للتطبيق قم بربط الفيسبوك مع حساب الانستقرام.

كيفية استخدام الانستقرام

هو الأكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخدام وذلك لسهولة استخدامه ولأن من خلاله يمكن الآتي:

مشاركة الصور مع الأصدقاء.

كتابة اقتباس تحت الصور ونشرها.

عمل إشارة لصديق في صورة.

من شريط البحث يمكن البحث عن الصور والمستخدمين.

أخذ صورة شخصية من خلال التطبيق عن طريق الضغط على زر شكل الكاميرا الموجود.

إعدادات أو تعديل البيانات الشخصية.

تحديد الموقع ونشر الصورة من خلال الموقع الموجود فيه.

ولكن يجب معرفة أن تطبيق الانستقرام يعمل على نظام الأندرويد والآي أو أس.

حقائق عن الانستغرام

تم بداية إنشاء تطبيق الانستقرام في أكتوبر

أكثر من 2 بليون شخص يقوم باستخدام حساب الانستقرام.

يتم تحميل 95 مليون صورة يوميا.

تم بيع تطبيق الانستقرام في عام 2012 وتم بيعه بسعر 1 بليون دولار أمريكي.

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