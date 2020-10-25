استشارية تغذية توضح فوائد الشمام والخربز والفرق بينهما

المواطن - محمد داوود

هناك العديد من المواطنين لا يمكنهم معرفة فوائد الشمام والخربز وأيضًا عدم التفريق بينهما كونهما يتشابهان بعض الشيء.

فوائد الشمام والخريز

وفي هذا الشأن، كشفت استشارية التغذية، الدكتورة ماجدة مكي لـ”المواطن“: أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لا يعرفون فوائد الشمام والخربز، بالإضافة أيضًا إلى عدم إدراك الفرق بينهما، موضحة أنّ كلاهما يساهمان في حماية الإنسان من التجلطات، و أيضًا الحماية من التأثيرات التي تحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

كما يحتوي كل من الشمام والخربز على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تفيد الجسم، وكذلك على سعرات حرارية قليلة ما يجعل الشخص يأكل منها كميات كافية مشبعة دون أن تؤدي إلى السمنة أو زيادة الوزن، وكذلك يمنع الشمام حدوث السرطانات لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تنقي الجسم من السموم بصورة مستمرة، وتمنعها من التوغل في الجسم، وبناء الخلايا السرطانية، وفقًا لما ذكرته “مكي”.

الفرق بين الخريز والشمام

وحسب حديث استشارية التغذية، فهناك عدة فروق واضحة بين كل من الخربز والشمام، حيث أن الخربز يتميز بلونه الأصفر المائل إلى المشمشيّ الفاتح، بينما لون الشمام أبيض يتميز بأنه مائل للخضرة، كما أن قشرة الخربز خشنة بل أكثر خشونة من قشرة الشمام، أما قشرة الشمام فإنها تكون ناعمة ومخطّطة طوليًا.

يحميان من التجلطات

وأوضحت ماجدة مكي، أن نسبة السكريات الموجودة في الخربز تكون أقل من نسبة السكريات الموجودة في الشمام، كما يلاحظ أن الخربز فيه طعم مرار خفيف جدًا، أما الشمام فإن طعمه أكثر حلاوة.

ينتميان لنفس الفصيلة

وتابعت استشارية التغذية، أن الشمام والخربز ينتميان لنفس الفصيلة، ويمتلكان كمية كبيرة من الماء كذلك، ويعتبران من الفواكه الصيفية الخفيفة والمنعشة، إذ يحتويان على العديد من المواد المغذية التي تفيد صحة الجسم، ومحتواها عالي بالماء ما يمنع حدوث الجفاف في فصل الصيف الحار على الأخص.

فائدة الخريز

وحول فوائد الخربز والشمام خلصت “مكي” إلى القول، أنّ فوائد الخربز تأتي كالتالي:

القدرة على دعم عمل الدماغ، بفضل احتوائه على الفوليك أسيد وفيتامين B6.

يدعم المناعة ويحسن مظهر البشرة بفضل احتوائه على فيتامين C الذي يحمي القلب.

يساعد في الحفاظ على الوزن لاحتوائه على الماء والألياف التي تحسن الهضم وتعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

بنما تأتي فوائد الشمام كالتالي:

امتلاك قدرات مضادة للالتهابات.

حماية الجلد والعيون.

دعم مناعة الجسم.

امتلاك خصائص حماية قد تحمي من السرطان.

الحماية من أمراض القلب مثل الكوليسترول المرتفع وضغط الدم.

الحماية من خطر الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية.

الحفاظ على حامضية الجسم المعتدلة.

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