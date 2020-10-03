استشارية تغذية للأطفال : تجنبوا الشيبس وهذه البدائل الصحية

المواطن - محمد داوود - جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فائزة البيشي، أولياء الأمور بتوجيه الأطفال بالحد من تناول الوجبات الخفيفة المغلفة في الأكياس الصغيرة مثل الشيبس؛ لكونها وجبات غير صحية ولا تحتوي على أي قيمة غذائية، والأفضل إعطاؤهم البطاطا المسلوقة أو المشوية أو على البخار.

الإمساك والسكري والقلب:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إن تناول الأطفال كمية كبيرة من الشيبس يوميًّا يعمل على الإصابة بالكثير من الاضطرابات التي تصيب المعدة، والتي تسبب عسر الهضم، كما يتسبب في الإصابة في حالات الإمساك للطفل لأن المعدة يكون من الصعب عليها هضم الشيبس، مبينة أن الأغذية المقلية مثل البطاطس المقلية والشيبس تحتويان على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المتحولة، وهذا يجعلها تزيد من خطر الإصابة بمختلف الأمراض ومنها القلب، والسكري من النوع الثاني، والسمنة.

صعوبة مقاومة الأمراض:

ولفتت إلى أن احتواء الشيبس على نسبة من النشويات يؤثر بشكل كبير على شهيتهم نحو الطعام، وهذا يجعل جسدهم غير قادر على مقاومة الأمراض؛ بسبب عدم حصولهم على حاجتهم الكافية من الغذاء والفيتامينات والمعادن، كما أن احتواء بعض أنواع الشيبس على الزيوت المهدرجة فهذا يزيد فرصة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وسهولة التعرض لأمراض القلب والشرايين.

البدائل الصحية المفيدة:

ونصحت بالبدائل وهي أطباق الفواكه المشكلة المعدة في البيت أو الساندويتشات الخفيفة التي تحتوي على الجبن أو مرتديلا الدجاج وغير ذلك من الوجبات الصحية الخفيفة، كما يمكن إعطاؤهم السلطة الخضراء التي تحتوي على مختلف الخضار المسلوقة أو على البخار مع وضع قليل من الملح أو بدونه، فكل هذه العناصر تفيد الجسم وتزوده بالألياف والفيتامينات والمعادن.

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