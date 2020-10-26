استشارية لـ”المواطن”: التحلية بعد الأكل ظاهرة غير صحية وإليكم البدائل

المواطن- محمد داوود- جدة

يحرص كثير من أفراد المجتمع على التحلية بعد الوجبات الرئيسية سواء بتناول قطعة كيكة أو كنافة أو بسبوسة وغير ذلك من الأطعمة الحلوة، فهل هذه الظاهرة صحية؟

التحلية ظاهرة غير صحية

تقول استشارية التغذية نجود فواز، في تصريحات لـ “المواطن“: للأسف هذه الظاهرة موجودة في معظم البيوت، وهي غير صحية؛ إذ يعتاد الفرد إلى اتباع هذا الأسلوب الغذائي مع تناول كأس من الشاي مباشرة، وهذا يعيق عمل الجهاز الهضمي؛ إذ يجعل الفرد يشعر بالتخمة والتلبك المعوي؛ إذ إنه بعد تناول الوجبة الرئيسية لا بد أن ترتاح المعدة، ولكن ما يحدث هو أن المعدة تشهد كمية إضافية قد تكون كبيرة من الحلوى بجانب تراكم الدهون والسعرات الحرارية والسكريات.

وما يزيد المشكلة أكثر هو تناول الشاي؛ إذ يمتص الحديد من الوجبة، وبالتالي عدم الاستفادة من هذا العنصر الهام للجسم، كما أن السكر الموجود في الشاي يحول الوجبة إلى الدهون، وتزداد الخطورة أكثر إذا كان الفرد يشكو من داء السكري فإنه حتمًا سيتعرض لارتفاع نسبة سكر الدم.

مقاومة تناول الحلويات

وتنصح استشارية التغذية فواز، بضرورة مقاومة تناول الحلويات بعد الطعام مباشرة، والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين من تناول الوجبة لتجنب الإصابة بالسمنة ومشاكل المعدة، فزيادة كميات الدهون على المدى الطويل يمهد لزيادة الوزن وخصوصًا إذا كان الفرد لا يمارس أي نوع من الرياضة.

احتياج الجسم للسكر

وبينت أن السر وراء هذه العادة قد يكون مرتبطًا باحتياج الجسم للسكر، فالفرد بطبعه الاجتماعي يحب الأطعمة عالية الطاقة مثل السكر، وقد كشفت بعض الدراسات أن فحصوات الدماغ أظهرت أن تناول السكر يؤدي إلى إطلاق الدوبامين في منطقة المخ المرتبطة بالدافع، لذا يشعر الفرد بالسعادة عندما يتناول أطعمة السكر.

حبتان من التمر

وخلصت فواز إلى القول: “البدائل عديدة ومنها تناول حبتين من التمر دون الشاي، أو قطع من الفواكه المجففة، كما إنه يمكن تناول سلطة الفواكه بعد مرور ساعة أو ساعتين على الأقل، كما يمكن خلط بعض الفواكه في كوب من الزبادي؛ إذ إن ذلك سيعطي الجسم كمية كافية من اللاكتوز الموجود في الحليب، بالإضافة إلى السكريات الموجودة في الفاكهة.

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