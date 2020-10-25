استشاري صحة عامة يكشف معلومات هامة عن القناع الحراري

المواطن - محمد داوود - جدة

خلال الأيام الماضية أثار اكتشاف القناع الحراري لقتل كورونا، جدلًا كبيرًا على الساحة العالمية، إلّا أنّ بعض المختصين أفادوا بأنّه لن يتمكن الجميع من استخدامه.

القناع الحراري لقتل كورونا:

وفي هذا الشأن قال استشاري الصحة العامة، الدكتور ربيع عبدالله، لـ”المواطن“: إن قيام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، من تطوير القناع الحراري، والذي هو عبارة عن قناع وجه كهربائي يتمكن من قتل جزيئات فيروس كورونا عن طريق تمرير الهواء الذي يتنفسه المستخدم، عبر شبكة نحاسية دقيقة يتم تسخينها إلى 90 درجة مئوية، لا يناسب الجميع بل الفئات المعرضة لخطورة فيروس كورونا فقط، مشيرًا إلى أنّ تلك الفئات هم العاملون في القطاعات الصحية، وخاصة ممن يتعرضون لاحتكاك كبير مع مرضى كورونا، أمثال العاملين في قطاعات الحجر الصحي.

وتابع استشاري الصحة العامة، أنه يكفي لأفراد المجتمع ارتداء الكمامة الصحية أو القماشية، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل مستمر، موضحًا عدم انسياقهم وراء تلك الابتكارات، والتي عادة ما تكون باهظة الثمن، ليس في متناول يد الجميع مما يعني أن استخدامه سيكون منحصرًا في فئات محددة.

تفاصيل القناع الواقي:

وكان علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، قد طوروا قناع وجه كهربائي، يقتل جزيئات فيروس كورونا عن طريق تمرير الهواء الذي يتنفسه المستخدم عبر شبكة نحاسية دقيقة يتم تسخينها إلى 90 درجة مئوية.

وبحسب العلماء، فإن الفلتر المعدني الساخن الذي يعمل بالبطارية سيكون محاطًا بطبقة من النيوبرين العازل، الذي يقي الوجه من درجة الحرارة العالية.

خطر التعرض للفيروس:

ويعتبر الجهاز الجديد مثاليًّا للحالات التي يكون فيها خطر التعرض للفيروس مرتفعًا، كما هو الحال في أماكن الرعاية الصحية أو في وسائل النقل العام المزدحمة، علاوة على ذلك، لن تكون هنالك حاجة للتخلص من القناع أو تعقيمه بعد استخدامه.

وقد بدأ الباحثون في بناء نماذج أولية للقناع الجديد لإجراء الاختبارات عليه على أرض الواقع.

ترشيح الجسيمات الدقيقة:

كما أوضح كبير الباحثين، المهندس الكيميائي صموئل فوشر، أن الغالبية العظمى من الأقنعة الموجودة حاليًّا تعمل عن طريق ترشيح الجسيمات ومنعها من الدخول باتجاه الفم أو الأنف، في حين أن القناع الجديد سيكون فعالًا في القضاء على أي فيروسات تدخل إليه.

وخلال تطوير القناع، ابتكر الباحثون نماذج لتحديد نطاق درجة الحرارة المثالي الذي ستحتاج الشبكة للوصول إليها من أجل تعطيل جزيئات فيروس كورونا حراريًّا أثناء استنشاقها أو خروجها من الشخص المصاب.

توليد درجة الحرارة:

وأظهرت التجارب أن درجة 90 مئوية مثالية لتقليل تركيز الفيروس وتعطيله بشكل كامل، إذ يمكن توليد درجة الحرارة هذه عن طريق تشغيل تيار كهربائي عبر الشبكة المصنوعة من أسلاك نحاسية تبلغ سماكتها 0.1 ملليمتر، تأخذ الطاقة من بطارية 9 فولت، والتي يمكنها تشغيل القناع لبضع ساعات في المرة الواحدة.

شارك الخبر