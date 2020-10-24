استشاري لـ”المواطن”: قبل النوم بـ30 دقيقة ابتعدوا عن الجوال

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا استشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور أيمن بدر كريّم إلى تجنب استخدام الجوال قبل النوم؛ حتى يستطيع الفرد الدخول في مراحل النوم الصحية دون أي انشغال في الفكر والذهن، مبينًا أن من الأخطاء الشائعة هو استخدام الجوال في السرير حتى الخلود في النوم، والأفضل صحيًّا هو ترك الجوال قبل النوم بنصف ساعة على الأقل وتهيئة الغرفة مع ضرورة تجنب كل المؤثرات الخارجية كالإضاءة أو أي مصادر للأصوات والإزعاج.

الحرمان من النوم:

وحذر كريّم الأشخاص الذين يعمدون إلى تجاهل حاجتهم الفطرية الطبيعية للنوم خلال ساعات الليل، ويعكسون نمط نومهم تمامًا، في مخالفة صريحة للفطرة السليمة، ومحاولات غير مجدية لتعويض ما ينقصهم من نوم جيد خلال ساعات النهار، مما يعني معاناتهم بشكل تلقائي من أعراض الحرمان من النوم السليم، كفرط النعاس والإرهاق أثناء النهار، وتعكّر المزاج، وتأثر نظام المناعة سلبًا، واختلال عمل هرمونات الجسم ووظائفه الحيوية بشكل يعرّضهم لخطر الإصابة بأمراض عضوية مُزمنة.

صحة الجسم والإنتاجية:

وتابع أنه يجب على الإنسان أن يحرص على النوم الصحي الذي يجعل كل مهام جسده تقوم بالشكل المطلوب، ويعطي جسده كفايته من الراحة، وأي خلل في منظومة النوم ينعكس أثره على صحة الجسم والإنتاجية.

نصائح خبيرة أسترالية:

وفيما يلي مجموعة من الأخطاء التي نرتكبها أثناء الذهاب إلى السرير، أوردتها خبيرة النوم الأسترالية أوليفيا أريزولو:

الوضع الليلي للجوال:

وقالت أوليفيا: إن الخطأ الأول الذي يرتكبه العديد من الأشخاص هو استخدام الوضع الليلي لهاتفهم.

تم تصميم الوضع الليلي للهاتف لتقليل التعرض للضوء الأزرق، وهو عبارة عن طيف من الضوء يثبط هرمون النعاس الميلاتونين، مع الوضع الليلي، يتم تثبيط مستويات الميلاتونين بنسبة 19%، وبالتالي، فإن الجسم يتأثر بالنقص الحاصل في الهرمون، مما يؤدي لعدم الشعور بالنعاس بشكل كافٍ.

العودة المتأخرة والنوم:

الخطأ الثاني الذي يرتكبه الكثيرون هو العودة إلى المنزل في وقت متأخر عن المعتاد والذهاب مباشرة إلى الفراش، حيث قالت أوليفيا: “نظرًا لأن جودة النوم تتفوق على الكمية، فإن النوم العميق لفترة أقصر أفضل من النوم المضطرب لفترة طويلة، لذا حاول ألا تذهب للفراش فور عودتك إلى المنزل وخذ وقتك ليستعد جسمك بشكل جيد للنوم”.

النوم على الأريكة:

في حين قد نجد صعوبة في النهوض عن الأريكة والتوجه للسرير، إلا أنه من المفيد دائمة تجنب النوم على الأريكة. بحسب أوليفيا، فإن العقل يربط بين السرير وبين النوم المريح، لذا فإن نومك على الأريكة قد لا يحقق لك نومًا عميقًا ومريحًا.

عطلة نهاية الأسبوع:

وقالت أوليفيا: “تأخير إيقاع الساعة البيولوجية التي تتحكم في هرمونات النوم والاستيقاظ في يوم العطلة، قد يؤدي إلى الشعور بالتعب في اليوم الذي يلي العطلة.

وأوصت بأخذ قيلولة لمدة 30 أو 90 دقيقة في فترة ما بعد الظهر؛ لأن هذا سيساعد على استرداد ديون النوم دون أي تداعيات.

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