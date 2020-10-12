استشاري لـ”المواطن”: قطرة النظر الشيخوخي تحكمها الدراسات السريرية

المواطن - محمد داوود - جدة

رأى استشاري العيون الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن توصل العلماء إلى قطرات للعين اليومية تستعيد الرؤية المثالية للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي لمدة تصل إلى 12 ساعة يحتاج إلى سلسلة من التجارب السريرية حتى يتم اعتماده بالشكل النهائي ودراسة السلبيات إن وجدت.

وأضاف سعيد في تصريحات لـ”المواطن“، أن الأدوية الجديدة تحتاج على الأقل إلى عامين حتى يتم اعتمادها وتداولها بصورتها التسويقية الطبية.

إنجاز غير مسبوق:

ولفت إلى أن التوصل إلى هذه القطرة يعد إنجازًا طبيًّا غير مسبوق؛ لأنه سيخدم شريحة كبيرة من شريحة كبيرة وخصوصًا كبار السن الذين يحتاجون إلى نظارة القراءة، وبالتالي فإن مفعول القطرة سيخدمهم لمدة 12 ساعة أي (نصف يوم)، وهذا يجنبهم متاعب ارتداء النظارة.

الممنوعون من القطرة:

ولفت إلى أنه بالتأكيد ستكون هناك فئات لا يسمح لها بوضع القطرة مثل الذين يعانون من جفاف حاد، الذين أجريت لهم عمليات جراحية في العين قريبًا، الأشخاص الذين يشكون من حساسية العين أو ضغط العين، فجميع هؤلاء ينصحون بارتداء نظارة القراءة فهي أفضل لهم من وضع قطرة العين.

تفاصيل الدراسة الأمريكية:

وكان علماء قد توصلوا خلال دراسة أجريت في الولايات المتحدة وشملت 57 مريضًا يعانون من قصر النظر الشيخوخي إلى قطرات للعين اليومية تستعيد الرؤية المثالية لمدة تصل إلى 12 ساعة.

ويعمل المختصون في إجراء تجارب سريرية أكثر لمعرفة فاعليتها وأنها لا تحدث آثارًا جانبية، حيث يتوقع أن تكون متاحة خلال عامين أو ثلاثة قادمة ما إذا نجحت.

خطورة التدخل الجراحي:

وقالت استشارية طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن ميلاني هينجوراني: يحب الكثير من الناس حل مشكلات الرؤية القريبة لديهم مع تقدمهم في السن، مشيرةً إلى أن التدخل الجراحي خطورته عالية والنتائج ليست موثوقة دائمًا، وسيكون من الجيد أن يكون لديك بديل.

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