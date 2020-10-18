استشاري لـ”المواطن”: يوغا الاسترخاء والتأمل ليست للتخسيس

المواطن - محمد داوود - جدة

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد لـ”المواطن“، أن تمارين “اليوغا” المرتبطة بالاسترخاء والتأمل لا تسهم في تخفيض الوزن، فهي ليست من أنواع اليوغا التي تؤدي إلى حرق الدهون والسعرات الحرارية بسهولة؛ وبالتالي الاعتقاد الخاطئ بدورها في تخسيس الوزن.

وأضاف مروان أن يوغا التأمل والاسترخاء لا تعتبر من وسائل الحمية الغذائية التي تقلل من حرق الدهون والسعرات الحرارية.

6 أنواع لليوغا:

وتابع قائلًا: هناك عدة أنواع من اليوغا وهي:

⁃ هاثا يوغا، وهي واحدة من أهم فروع اليوغا التي تستخدم لدعم الصلة بين الجسد والعقل، وتقوم دروس هاثا على تعزيز مرونة وقوة عضلات الجسم بأكمله من دون تعرضه للإصابة،

توصف هاثا يوغا لأولئك الذين يريدون ممارسة اليوغا التقليدية بمجهود أقل مع الاسترخاء التام.

⁃ آينغار يوغا، وهذا النوع من اليوغا، مع الانتظام في ممارسته، يحسّن بشكل كبير الصحة ويقوّيها، هي رياضة تناسب كل الأجسام التي تختلف عن بعضها البعض، ولها نقاط ضعف وقوة متباينة.

⁃ أشتانغا يوغا، وهو نوع يتطلب ممارسة ديناميكية تعتمد على مدى توافق عملية التنفس مع الإتيان بحركات جسدية متطورة، والهدف من هذه اليوغا هو تحفيز الطاقة الداخلية بصورة كبيرة حتى تساعد على تنقية الجسم من السموم.

⁃ بيكرام يوغا، وهذا النوع من اليوغا يقوم على 26 وضعية متسلسلة، تشترط ممارستها في غرفة ساخنة شبيهة بغرف الساونا في درجة حرارة تبلغ 30 إلى 40 درجة مئوية؛ وذلك لأن الحرارة المرتفعة تعمل على جعل العضلات أكثر مرونة وبالتالي تحميها من التيبّس. من فوائدها المادية أنها تعزز فقدان الوزن، تنظّم معدل نبضات القلب وتحسّن الدورة الدموية.

⁃ اليوغا الطائرة، وهو اتجاه جديد في أنواع اليوغا المنتشرة حاليًّا، هدفه الربط بين الصحة البدنية والرفاهية النفسية من خلال ممارسة وضعيات جسدية مختلفة أكثر، تستخدم فيها أرجوحة معلّقة، وهذا النوع عبارة عن مجموعة من التمارين الديناميكية التي تعمل على بناء العضلات وتقويتها.

⁃ اليوغا البهلوانية، ومن فوائدها أنها تسمح بتشغيل عضلات الجسم بأكمله مع تقوية الذراعين، الساقين والظهر. وتتطلّب حركاتها التوازن وخفة الحركة.

التخلص من الكسل:

وخلص الدكتور محمد إلى القول: إن اليوغا هي نوع من أنواع التمارين التي تعمل كمنشط فعال للجسم، وكذلك تعمل على التخلص من الكسل والإجهاد، كما لها العديد من الفوائد النفسية والجسدية، ولوجود أنواع عديدة اليوغا يجعل اختيار واحد من أنواعها ليس سهلًا، كما يصعب اختيار النوع المناسب لك، بل يجب على الشخص معرفة أنواع اليوغا أولًا ومن ثم اختيار المناسب.

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