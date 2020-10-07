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استفتاء من بغلف للابتعاد عن المشهد الرياضي والنصراويون يعلقون
العالمي يستعد لانطلاقة الموسم الجديد بعد وداع أبطال آسيا

استفتاء من بغلف للابتعاد عن المشهد الرياضي والنصراويون يعلقون

2020/10/07
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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استفتاء من بغلف للابتعاد عن المشهد الرياضي والنصراويون يعلقون عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الغالبية تؤيد استمرار بغلف في المشهد الرياضي
2 مفاجأة مدوية عن احتجاج نادي النصر

طرح عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر، استفتاءً حول إذا ما كانت جماهير نادي النصر تؤيد ابتعاده عن المشهد الرياضي و”تويتر” خلال الفترة المقبلة.

وكتب عضو شرف النصر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “للعالميين فقط، بعد اكتمال المنظومة للعالمي تقريبًا واستقراره إداريًا وفنيًا ولله الحمد، هل تؤيد ابتعادي عن المشهد الرياضي وتويتر، والعودة إلى المدرجات “.

الغالبية تؤيد استمرار بغلف في المشهد الرياضي

وتفاعل العديد من جماهير النصر المتابعين له عبر “تويتر” حيث قال 71.2% منهم بأنه لا يجب عليه الابتعاد عن المشهد الرياضي، بينما رحب 20.1% بابتعاده عن المشهد الرياضي، وأبدى 8.7% عدم اهتمامهم.

مفاجأة مدوية عن احتجاج نادي النصر

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش مفاجأة مُدوية عن احتجاج نادي النصر الذي قدمه يوم السبت الماضي ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بعد مباراة الفريقين في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “فتح تحقيق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم مع من سربوا وثائق احتجاج النصر بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية الرياضية دليل على خطوة الاحتجاج، وهذا الأمر ذكرني بمن سربوا تعاقد الاتحاد مع لاعبين خلال مشاركته بكأس العالم للأندية عام 2005”.

بغلف
عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر

 


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