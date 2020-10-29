اسقف جبس بورد للصالات

من منا لا يبحث عن الأناقة والشياكة في منزلة فإذا رغبت في عمل اسقف جبس بورد للصالات عليك بعمل بحث في الصور عن اختيار الألوان والأشكال التي تناسب المساحة والديكور.

ديكورات رائعة للجبس بورد

أجمل وأشيك اسقف جبس بورد للصالات لأسقف الحوائط فيمكن استخدامها في أشكال كثيرة مثل عمل فواصل بين الريسبشن والريسبشن الآخر وذلك إذا كانت مساحة الشقة كبيرة وتريد أن تصمم شكل ديكوري بين الغرفتين وسيذكر لنا موقع المواطن عن اجمل الديكورات والمعلومات عن الجبس بورد.

اسقف جبس بورد للصالات مبهرة

من الممكن أن تستخدم الجبس بورد في عمل مكتبة كديكور لتزين الريسبشن ووضع الشاشة التلفزيونية بداخلها مع صنع أرفف من الجبس بورد حول الشاشة واستخدامها كرفوف في تزيين الحائط.

يمكن استخدام أيضًا الجبس بورت في تزيين الأسقف ووضع الانوار به يعطي منظر جمالي وتنظيمي.

إذا كان المطبخ يطل على ريسبشن في هذه الحالة يمكن استخدام الجبس بورد في تزيين الشباك الذي يطل على الريسبشن من خلال الجبس بورد.

كيف يتم صنع الجبس بورد

الجبس بورد هو مادة مصنوعة من طبقتين من الورق يتم تسخين هاتين الطبقتين حتى يتم امتصاص الماء منه ويمنع تسرب الرطوبة فيه لأن الرطوبة تؤثر به بالسلب.

بعد ذلك يتم إضافة نوع من أنواع الألياف التي تستخدم مع هاتان الطبقتين مثل إضافة الزجاج أو الغرة حتى يكون هناك جبس بورد ناعم.

إلى جانب إضافة عناصر أخرى تجعل الجبس بورد لا يحترق وتقلل هذه العناصر من الماء الموجودة في الجبس بورد.

يصنع الجبس بورد من ألواح من الحصير وتخلط معه مواد تجعله أقوى وأقوى حتى يتم استخدامه في الأسقف الأماكن المعلقة.

بعد ذلك يتم دخول الجبس بورد في الأفران الحرارية الشديدة حتى يكون أكثر صلابة وقوة.

ديكورات شيك يمكن استخدامها اسقف جبس بورد للصالات

انتشار استخدام الجبس بورد حديثًا في الديكورات سواء كانت ديكورات في شقق صغيرة أو كبيرة، فإن الميزة التي توجد في الجبس بورد انه يتلاءم مع جميع المساحات سواء كانت مساحة كبيرة أو مساحة صغيرة.

حيث يتفنن مهندسين الديكور في تزيين اسقف جبس بورد للصالات وإضافة ومزج الألوان التي تعطي منظر جميل مع وضع فيه الاسبوتات من النور لعمل إضاءة رومانسية.

أسقف جبس بورد للصالات مدهشة

يعطي الجبس بورد منظر في غاية الأناقة والرومانسية فهو يمكن رسم الجبس بورد بجميع الأشكال سواء كانت على شكل مربعات او ورد او مربعات أو أي شكل فهو من السهل تشكيله على حسب حجم الحجرة والمساحة.

يمكن أن يستخدم بجميع الأحجام والمقاسات سواء كانت الصالة صغيرة أو جبيرة يمكن عمل منها الأعمدة في الصالات.

اشكال أسقف جبس بورد للصالات رقيقة

إذا كان لديك حجرة واسعة وكنت تريد أن تعمل فيها منظر يضفي على الحجرة الفخامة يمكنك إضافة عمودين من الجبس بورد.

وإذا قمت بتزيينها بألوان الفخامة مثل اللون الذهبي واللون البيج الفاتح واللون البني المطرز بالذهبي.

كيف يمكنني اختيار شكل الجبس بورد المناسب للمكان ؟

عند القيام بتشطيب شقتك ورغبت في تركيب الجبس بورد لابد من اختيار الجبس بورد الذي يناسب شكل ومساحة الشقة لديك.

من الممكن ان تقوم بتلوين الجبس بورد بلون يتناسب مع ديكور الشقة لديكم فهو من الأساس بيكون لونه أبيض.

ومثال جميل على ذلك إذا كنت تريد عمل جبس بورد في حجرة ملونة باللون الموف وديكورات الحجرة من اللون الفضي يمكن أن تجعل لون الجبس بورد مزيج من اللون الموف واللون الفضي مع وجود اسبوتات بداخله بجميع الألوان فتزيد من جمال ورونق الحجرة.

أما إذا كانت الحجرة بالون الأبيض وكان أساس المنزل وديكوراته باللون البرتقالي يمكنك عمل الجبس بورد مزيج من اللون البرتقالي والأبيض.

وهنا يمكن دهان الحجرة باللون الأبيض وأساس البيت من اللون الأبيض يمكنك عمل الجبس بورد باللون الأبيض مع وضع النجفة المنسدلة بشكل خفيف وتكون فضية اللون ليكون الجو العام للغرفة هادئ وجميل.

في صورة أخرى توضح لنا أن ديكورات الغرفة مزيج من اللون البني واللون الأبيض تجد أن الجبس بورد عبارة عن دائرة مفرغة وفي وسط هذه الدائرة يوجد اسبوتات من الإضاءة تنير الحجرة باللون الهادئ الأبيض.

تصاميم ديكورات من الجبس بورد رقيقة

إذا قمت بدهان غرفة المعيشة باللون الأبيض وهو لون الهدوء والجمال وكان الأساس بين اللون الزيتي الفاتح واللون البيج ورغبت في عمل جبس بورد كنوع من إضافة الجمال والأناقة يمكنك وضع جبس بورد مفرغ وإضافة نجفة صغيرة في المنتصف باللون الفضي.

جبس بورد على شكل مستطيل يزين وسط الحجرة معلق في السقف يضفي الحجرة مزيد من الجمال مضاف إليه اللون الأبيض يتناسب مع ديكور الحجرة التي يكون لون الأساس فيها اللون الأبيض مع اللون البني ليعطي انعكاس ضوئي جميل هادئ مريح للأعصاب.

من أين يمكن أن أحصل على أسقف جبس بورد للصالات ؟

يمكنك الحصول على الجبس بورد لاستغلاله في الديكور عن طريقتين:

الطريقة الأولى: إما عن طريق أن تقوم بشرائها من مصانع الورش او من خلال المحلات المخصصة في ديكورات الجبس بورد.

فستجد العديد من الأشكال الهندسية والقوالب الجميلة التي من الممكن أن تختار منهم.

الطريقة الثانية: عن طريق صناعته في المنزل عن طريق متخصص في عمل الأشكال

في هذه المرحلة يتم اختيار العميل الرسم الذي يناسبه وعمل المقاسات على حسب المساحة وهنا تعتبر هذه الطريقة مكلفة بالنسبة للعميل كما أنه يظل فترات طويلة إلا أن يجفف.

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