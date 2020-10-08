اسماء بحرف الميم اولاد

يعتبر حرف الميم من الحروف الجميلة للغاية فيبحث الكثير عن اسماء بحرف الميم اولاد وذلك عند معرفة أن الأم حامل بطفل ذكر حتى يتم اختيار أسم وتسمية الطفل بهذا الاسم.

أسماء أولاد بحرف الميم عربية

عند معرفة الأم بنوع الجنين تبدأ في البحث عن أجمل الأسماء التي يمكن تسمية الطفل بها فإن كان ولد وتحب حرف الميم فتبحث عن أجمل اسماء بحرف الميم اولاد وموقع المواطن سوف يستعرض الكثير من أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الميم والتي تتميز بجمالها وتميزها ومن هذه الأسماء ما يلي.

محمد: أسم محمد هو أسم علم مذكر ومن الأسماء العربية الأصيلة ويعد هذا الاسم من الأسماء المفضلة لعديد من العرب وذلك لأنه أسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتبر أسم محمد من الأسماء ذو الخصال الحسنة والجميلة والحميدة، حيث أنه تم اشتقاقه من كلمة الحمد فالمحمد هو المشكور.

مصطفى: يعني أسم مصطفى هو الشخص المفضل المختار حيث أن الله سبحانه وتعالى أصطفى آدم نوح وآل إبراهيم على العالمين.

أسماء أولاد جميلة بحرف الميم

هناك الكثير من اسماء بحرف الميم اولاد والتي تعد من الأسماء الجميلة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص ومن هذه الأسماء ما يلي.

مازن : يحمل أسم مازن معنيان والمعنى الأول إما من بيض النمل وهو يسمى مازنا، وأما من المزن حيث يعني السحاب الممطر بشدة وهو من الأسماء العربية الأصيلة.

: يحمل أسم مازن معنيان والمعنى الأول إما من بيض النمل وهو يسمى مازنا، وأما من المزن حيث يعني السحاب الممطر بشدة وهو من الأسماء العربية الأصيلة. مباهي : يعني أسم مباهي هو الشخص الذي يكون كثير الفخر والتباهي بنفسه، حيث أنه من الأسماء التي تطلق على الذكور.

: يعني أسم مباهي هو الشخص الذي يكون كثير الفخر والتباهي بنفسه، حيث أنه من الأسماء التي تطلق على الذكور. مبرور: يعني أسم مبرور هو الشخص الصداق والمقبول والوافي وكذلك الكامل، حيث أنه من الأسماء العربية الأصيلة.

أسماء أولاد بحرف الميم اصيلة

يبحث الكثير من الأهالي عن اسماء بحرف الميم اولاد وذلك لأن هذا الحرف من الحروف الجميلة والمميزة للغاية والتي تدل على كثير من الأصالة ومن هذه الأسماء ما يلي.

مادح : أسم مادح يعني الشخص الذي يكون دائم المدح والثناء ويحب أن يمدح الآخرين ويمدحه كذلك الآخرين، حيث انه اسم علم مذكر وتم أخذه من الفعل مدح.

: أسم مادح يعني الشخص الذي يكون دائم المدح والثناء ويحب أن يمدح الآخرين ويمدحه كذلك الآخرين، حيث انه اسم علم مذكر وتم أخذه من الفعل مدح. مازح : يعني اسم مازح هو الشخص الذي يكون كثير الدعابة والضحك، حيث أنه من أسماء العلم المذكر.

: يعني اسم مازح هو الشخص الذي يكون كثير الدعابة والضحك، حيث أنه من أسماء العلم المذكر. مرجان : بعني هذا الاسم اللؤلؤ الصغير حيث أنه من الأسماء العربية الأصيلة وهو من الأسماء التي تطلق على الذكور.

: بعني هذا الاسم اللؤلؤ الصغير حيث أنه من الأسماء العربية الأصيلة وهو من الأسماء التي تطلق على الذكور. مبشر: يعني أسم مبشر هو الشخص أو الشيء الذي ينقل البشارة، وهو من الأسماء العربية الأصيلة والذي يطلق على الذكور.

أسماء أولاد مميزة بحرف الميم

يوجد العديد من الأسماء المميزة والتي تعد من اسماء بحرف الميم اولاد والتي يبحث عنها الكثير وهي أسماء جميلة للغاية ومن هذه الأسماء ما يلي.

مجاهد : معنى هذا الاسم هو المناضل بشكل دائم، وهو من الأسماء التي تطلق على الذكور وهو أسم عربي أصيل يوجد في اللغة العربية.

: معنى هذا الاسم هو المناضل بشكل دائم، وهو من الأسماء التي تطلق على الذكور وهو أسم عربي أصيل يوجد في اللغة العربية. مروان : اسم مروان معناه نوع من النباتات والذي يتميز برائحته الجميلة والطيبة وهو أسم علم مذكر ومن الأسماء العربية الأصيلة.

: اسم مروان معناه نوع من النباتات والذي يتميز برائحته الجميلة والطيبة وهو أسم علم مذكر ومن الأسماء العربية الأصيلة. محمود : يعني أسم محمود هو الشخص المرضي عنه والممدوح والذي يكون مشكور ولديه الكثير من الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة.

: يعني أسم محمود هو الشخص المرضي عنه والممدوح والذي يكون مشكور ولديه الكثير من الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. منصف: يعني أسم منصف هو الشخص الذي يكون عادل ولا يحب الظلم وكذلك يحب الحق بشكل دائم، كما أن معناه الآخر هو الشخص الذي يسافر في منتصف النهار.

أسماء أولاد قديمة بحرف الميم

تتميز الأسماء القديمة للأولاد بحرف الميم بأنها من الأسماء المميزة التي يبحث عنها الأشخاص والتي تكون قديمة وذات معنى عريق ومن هذه الأسماء ما يلي.

مندور : تم استخلاص أسم مندور من الندرة والتي تعني قلة الوجود وكذلك تعني القيمة الكبيرة الغالية صاحبة الثمن المرتفع، وكلما كان الشيء نادر كلما أرتفع سعره.

: تم استخلاص أسم مندور من الندرة والتي تعني قلة الوجود وكذلك تعني القيمة الكبيرة الغالية صاحبة الثمن المرتفع، وكلما كان الشيء نادر كلما أرتفع سعره. منتصر : يعني أسم منتصر هو الشخص الفائز بالبطولة أو الجائزة وكذلك الرابح والمنصور دائما.

: يعني أسم منتصر هو الشخص الفائز بالبطولة أو الجائزة وكذلك الرابح والمنصور دائما. ممدوح : معنى أسم ممدوح هو الشخص الذي يقوم الناس بمدحه، حيث أنه تم اشتقاقه من كلمة مدح.

: معنى أسم ممدوح هو الشخص الذي يقوم الناس بمدحه، حيث أنه تم اشتقاقه من كلمة مدح. مناف: يأتي اسم مناف من الفعل ناف والذي يعني ارتفع وأرتقي، كما أن كلمة مناف تعني القمة العالية والتي تشبه قمة الجبل وهو من الأسماء العربية الأصيلة.

أسماء الذكور بحرف الميم

تتعدد أسماء الأولاد بحرف الميم والتي يبحث عنها البعض وذلك لأن هذا الحرف من الحروف الجميلة للغاية وأسمائه مميزة ومن هذه الأسماء ما يلي.

مجاهد : معنى أسم مجاهد هو الشخص الذي يقوم ببذل الكثير من الجهد ويبذل كل ما في وسعه وهو الذي يتحمل الجهد في مقاتلة العدو والذي يقاتل ويدافع عن دين الحق.

: معنى أسم مجاهد هو الشخص الذي يقوم ببذل الكثير من الجهد ويبذل كل ما في وسعه وهو الذي يتحمل الجهد في مقاتلة العدو والذي يقاتل ويدافع عن دين الحق. محرز : يعني أسم محرز هو الشخص الحافظ والذي يصون الأمانة كما أن معناه هو الشيء صاحب القيمة الكبيرة والغالية ومعناه الآخر هو الملجأ أو الملاذ للناس.

: يعني أسم محرز هو الشخص الحافظ والذي يصون الأمانة كما أن معناه هو الشيء صاحب القيمة الكبيرة والغالية ومعناه الآخر هو الملجأ أو الملاذ للناس. محيي: يعتبر أسم محيي من الأسماء التي يتم أطلاقها على الولاد وهو مستخرج من الفعل أحيا.

أسماء أولاد بحرف الميم جديدة

توجد الكثير من الأسماء الجميلة والجديدة بحرف الميم والتي بمكن تسمية الكثير من الأولاد بها ومن هذه الأسماء ما يلي.

محروس : يعني أسم محروس هو الشخص الذي يعيش زمن طويل وكذلك الشخص المحمي.

: يعني أسم محروس هو الشخص الذي يعيش زمن طويل وكذلك الشخص المحمي. محيي الدين : يعني أسم محيي الدين بأنه أسم عربي يطلق على الذكور وهو أسم مركب من كلمة محيي أي من يعيد الشريعة.

: يعني أسم محيي الدين بأنه أسم عربي يطلق على الذكور وهو أسم مركب من كلمة محيي أي من يعيد الشريعة. مخلد : هو الشخص الذي لم يصبه الشيب والذي لم تسقط أسنانه رغم حدوث تقدم في العمر لديه.

: هو الشخص الذي لم يصبه الشيب والذي لم تسقط أسنانه رغم حدوث تقدم في العمر لديه. مخلوف: هو أسم عربي على وزن أسم المفعول، كما أن معناه الوارث والمعوض وهو من يهمل ما ورائه.

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