اسماء بنات جديدة 2020

اختيار الآباء والأمهات لأسماء مواليدهم الجديدة يعتبر من أهم وأصعب القرارات بالنسبة لهم، وخاصة عند معرفتهم بأنهم سوف يرزقون ببنت، مما يجعلهم يبحثون عن أجمل اسماء بنات جديدة 2020.

اسماء بنات جديدة 2020 ومعانيها

بمجرد معرفة الأم أنها سوف تنجب بنت تشعر برغبة شديدة بتسميته أجمل الأسماء، وتبدأ تبحث لها بالفعل عن هذا الاسم من بين العديد من اسماء بنات جديدة 2020، وسوف يقدم لها موقع المواطن مجموعة مختارة من أجمل أسماء البنات، فنحن نعمل من أجل تقديم لها المساعدة، لتختار من بين هذه الأسماء:

كيان : وهو يعني الوجود أو القيمة.

: وهو يعني الوجود أو القيمة. ميار : وهو يعني من تجلب الخير والحظ.

: وهو يعني من تجلب الخير والحظ. ميلا : وهذا الاسم مشتق من كلمة ميلاء، وهو يعني الشجرة الكبيرة.

: وهذا الاسم مشتق من كلمة ميلاء، وهو يعني الشجرة الكبيرة. ليان : وهذا الاسم يشير إلى الليونة والمرونة.

: وهذا الاسم يشير إلى الليونة والمرونة. روان : هذا الاسم أحد الأسماء الفارسية التي تعني الروح.

: هذا الاسم أحد الأسماء الفارسية التي تعني الروح. ريماس : هذا الاسم يشير إلى أحد أنواع الألماس الذي يتميز بلونه الأسود البراق.

: هذا الاسم يشير إلى أحد أنواع الألماس الذي يتميز بلونه الأسود البراق. ريناد ، وهو يعني الرائحة الذكية العطرة، كما أنه يعني اسم البخور المخصص للكعبة.

، وهو يعني الرائحة الذكية العطرة، كما أنه يعني اسم البخور المخصص للكعبة. نوف : وهو يعني قمة الجبل أو الارتفاع العالي.

: وهو يعني قمة الجبل أو الارتفاع العالي. راكان : وهو يعني الثبات والوقار.

: وهو يعني الثبات والوقار. لمار : يعني هذا الاسم البريق وشعاع الضوء.

: يعني هذا الاسم البريق وشعاع الضوء. جود : يعني الكرم والعطاء.

: يعني الكرم والعطاء. سيلا : وهذا الاسم مشتق من السيول أو السيلان ويعني به سيلان المطر.

: وهذا الاسم مشتق من السيول أو السيلان ويعني به سيلان المطر. لار : وهو يعني النجمة المضيئة في السماء.

: وهو يعني النجمة المضيئة في السماء. رهف : وهو يعني الرقة واللطافة.

: وهو يعني الرقة واللطافة. تولين : وهذا الاسم يعني ضوء القمر.

: وهذا الاسم يعني ضوء القمر. أسيل : وهو يعني الناعم الأملس، أو الشيء اللين.

: وهو يعني الناعم الأملس، أو الشيء اللين. كارما : وهو اسم شجرة العنب.

: وهو اسم شجرة العنب. تيا : هذا الاسم من الأصول اليونانية، وهو يعني الأميرة والفتاة الرقيقة.

: هذا الاسم من الأصول اليونانية، وهو يعني الأميرة والفتاة الرقيقة. آيسل : وهو يعني ضوء القمر أو وجه القمر.

: وهو يعني ضوء القمر أو وجه القمر. روفان: هذا الاسم هو اسم أحد أنواع الورد التركي، وهو أيضًا اسم الحمام الذي يطوف حول الكعبة، وهو أيضًا يعني السكون والرحمة.

اسماء بنات جميلة وجديدة

مليكة : وهي الملكة والمالكة.

: وهي الملكة والمالكة. لوسيندا : وهو يعني صاحبة الوجه الحسن أو المضيء.

: وهو يعني صاحبة الوجه الحسن أو المضيء. كايلا : وهو يعني الفتاة الجميلة والرشيقة، ومعناه في الأصول الأفريقية يعني الثلج.

: وهو يعني الفتاة الجميلة والرشيقة، ومعناه في الأصول الأفريقية يعني الثلج. سيرين : وهو يعني الزهرة والوردة، كما أنه يعني أيضًا قمة الجبل.

: وهو يعني الزهرة والوردة، كما أنه يعني أيضًا قمة الجبل. تاليا : يعني هذا الاسم بالأصول اللاتينية نور الجنة، أما بالأصول العبرية فهو يعني المزهرية.

: يعني هذا الاسم بالأصول اللاتينية نور الجنة، أما بالأصول العبرية فهو يعني المزهرية. ميرا : يعني الرائعة، وهو اسم مشتق من اسم مريم.

: يعني الرائعة، وهو اسم مشتق من اسم مريم. الما : هو اسم من الأصول الاسبانية، وهو يعني روح الفتاة أو الروح.

: هو اسم من الأصول الاسبانية، وهو يعني روح الفتاة أو الروح. نايا : هي ابنة الظبي، وهو اسم مأخوذ من آله الناي، ويعني الصوت الناعم.

: هي ابنة الظبي، وهو اسم مأخوذ من آله الناي، ويعني الصوت الناعم. ميرال : وهي أنثى الغزال، وهو يعني البحر المشرق.

: وهي أنثى الغزال، وهو يعني البحر المشرق. ليليان : وهو يعني في العربية الخمر الذي يسكر، وفي الانجليزية يعني زهرة السوسن.

: وهو يعني في العربية الخمر الذي يسكر، وفي الانجليزية يعني زهرة السوسن. سلمى : وهو يعني الفتاة ذات الأيدي الناعمة، والناجية والسالمة من الهلاك.

: وهو يعني الفتاة ذات الأيدي الناعمة، والناجية والسالمة من الهلاك. حسناء : وهو يعني المرأة ذات الحسن الشديد والجميلة.

: وهو يعني المرأة ذات الحسن الشديد والجميلة. روان : وهو جمع كلمة رانية، وهو يعني الفتاة التي تنظر بشدة للشيء الجميل.

: وهو جمع كلمة رانية، وهو يعني الفتاة التي تنظر بشدة للشيء الجميل. فريدة : وهو يعني الفتاة التي لا مثيل لها.

: وهو يعني الفتاة التي لا مثيل لها. ريم : وهو من الأسماء التي يطلق على الغزال، وهو يرمز إلى النقاء والرقة.

: وهو من الأسماء التي يطلق على الغزال، وهو يرمز إلى النقاء والرقة. ريتال : وهو يعني التي تجيد القرآن الكريم، وهو أيضًا يعني الفتاة حسنة الكلام.

: وهو يعني التي تجيد القرآن الكريم، وهو أيضًا يعني الفتاة حسنة الكلام. عنود : وهي الفتاة صعبة المنال.

: وهي الفتاة صعبة المنال. مايا : هذا الاسم يطلق على أحد شعوب الهند، كما أنه هذا الاسم يسمى به أحد آلهة الربيع عند الرومان.

: هذا الاسم يطلق على أحد شعوب الهند، كما أنه هذا الاسم يسمى به أحد آلهة الربيع عند الرومان. نارجيل : هو أحد فصائل النخل، ويوجد منه بعض الأسماء المثمرة والبعض الآخر للزينة.

: هو أحد فصائل النخل، ويوجد منه بعض الأسماء المثمرة والبعض الآخر للزينة. ثريا : وهو يعني المنارة متعددة الأنوار، والتي يتم تعليقها في أسقف المنازل.

: وهو يعني المنارة متعددة الأنوار، والتي يتم تعليقها في أسقف المنازل. بتول : وهذا الاسم يعني الفتاة المنقطعة عن الزواج، والمنقطعة عن الرجال.

: وهذا الاسم يعني الفتاة المنقطعة عن الزواج، والمنقطعة عن الرجال. تسنيم : وهذا الاسم هو اسم عين ماء بالجنة.

: وهذا الاسم هو اسم عين ماء بالجنة. جودي : وهو اسم الجبل الذي استقرت عليه سفينة سيدنا نوح.

: وهو اسم الجبل الذي استقرت عليه سفينة سيدنا نوح. جوري: هو اسم أحد أنواع الورد، وهو يتميز برائحة ذكية وطيبة.

اسماء بنات جديدة 2020 تركية

تولين : وهذا الاسم يعني هالة النور الموجودة حول القمر، ويعني أيضًا الجمال الذي يحيط بالقمر.

: وهذا الاسم يعني هالة النور الموجودة حول القمر، ويعني أيضًا الجمال الذي يحيط بالقمر. توبا : وهو يعني المرأة النقية والمجتهدة، كما أن هذا الاسم يطلق على أحد شجار الجنة.

: وهو يعني المرأة النقية والمجتهدة، كما أن هذا الاسم يطلق على أحد شجار الجنة. روفان : وهو اسم وردة تركية، ويطلق هذا الاسم على الحمام الذي يطوف حول الكعبة.

: وهو اسم وردة تركية، ويطلق هذا الاسم على الحمام الذي يطوف حول الكعبة. نيلان : وهو يعني المرأة التي تستطيع أن تحقق أحلامها وأهدافها والمصرة على ما اتخذته من قرارات.

: وهو يعني المرأة التي تستطيع أن تحقق أحلامها وأهدافها والمصرة على ما اتخذته من قرارات. مليكة: وهذا الاسم يطلق على زوجة الملك، ويطلق أيضًا على المرأة التي تكون صاحبة سلطة.

اسماء بنات جديدة 2020 إسلامية

إسراء : وهو اسم أحد سور القرآن الكريم، وهو يعني سير القافلة ليلاً.

: وهو اسم أحد سور القرآن الكريم، وهو يعني سير القافلة ليلاً. تقوى : وقد تم ذكر هذا الاسم في العديد من الأمور بالقرآن الكريم، وهو يعني الخشية والخوف من الله.

: وقد تم ذكر هذا الاسم في العديد من الأمور بالقرآن الكريم، وهو يعني الخشية والخوف من الله. زينة : وهو يعني الأمور الجميلة التي يتحلى بها الإنسان، وقد تم ذكره في سورة الأعراف.

: وهو يعني الأمور الجميلة التي يتحلى بها الإنسان، وقد تم ذكره في سورة الأعراف. سندس : السندس هو لباس أهل الجنة، وهو يعني الديباج الأخضر الرقيق.

: السندس هو لباس أهل الجنة، وهو يعني الديباج الأخضر الرقيق. ضحى : وقد تم إطلاقه على أحد سور القرآن الكريم، وهو يعني شروق الشمس وظهور النهار.

: وقد تم إطلاقه على أحد سور القرآن الكريم، وهو يعني شروق الشمس وظهور النهار. كوثر : وهو يطلق على أحد أنهار الجنة، وهو يعني الخير الكثير.

: وهو يطلق على أحد أنهار الجنة، وهو يعني الخير الكثير. نور : وهو اسم أحد سور القرآن الكريم، وهو يعني الضياء والضوء.

: وهو اسم أحد سور القرآن الكريم، وهو يعني الضياء والضوء. مروة : وهو اسم جبل بمكة المكرمة، وهو يعتبر إحدى شعائر الحج، وهو يعني الحجارة البيضاء والبراقة.

: وهو اسم جبل بمكة المكرمة، وهو يعتبر إحدى شعائر الحج، وهو يعني الحجارة البيضاء والبراقة. صفا : هو أيضًا أحد شعائر الحج، ويعني الصخر الأصم.

: هو أيضًا أحد شعائر الحج، ويعني الصخر الأصم. سجي: وهو يعني الليل وسكونه، ويعني أيضًا الظلمة الشديدة.

أجمل أسماء البنات من القرآن الكريم

جنى : وهو يعني ثمر الجنة ورطبها أو عسلها، ولكن هناك بعض القبائل يعتبروه اسم مشين وله معاني أخرى مخالفة لديهم.

: وهو يعني ثمر الجنة ورطبها أو عسلها، ولكن هناك بعض القبائل يعتبروه اسم مشين وله معاني أخرى مخالفة لديهم. سدرة : سدرة المنتهى، وهو اسم شجرة.

: سدرة المنتهى، وهو اسم شجرة. سلسبيل : هو نهر بالجنة.

: هو نهر بالجنة. دانية : قريبة.

: قريبة. آلاء : نعم.

: نعم. سديم : الضباب الخفيف.

: الضباب الخفيف. تالا : وهو يعني النخلة الصغيرة.

: وهو يعني النخلة الصغيرة. هتان: هو المطر الخفيف المتواصل.

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