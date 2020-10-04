اسماء سناب شات بنات

يعد سناب شات من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ودائمًا يتساءل الكثيرون عن ما هي أكثر اسماء سناب شات بنات مميزة حيث يحتاج بعض الأشخاص إلي التسمية باسم مميز لتميز أطفاله.

سناب شات

سناب شات هو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة كثيرًا في هذا الوقت حيث يتشارك من خلاله الأشخاص مقاطع الفيديو مع المستخدمين الآخرين والصور والفلاتر الخاصة بالسناب شات ولكي يتم الاستمتاع به.

يجب أن يتم إنشاء حساب خاص للمستخدم على هذا الموقع، كما أنه يكون بحاجة إلى تسمية حسابه باسم مميز ويبحث عن اسماء سناب شات بنات في حالة عدم الرغبة في استخدام الاسم الحقيقي وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح الكثير من اسماء سناب شات بنات التي من الممكن أن يتم الاختيار من بينها اسم لحسابك الخاص.

اسماء سناب شات حلوة وحصرية

توجد الكثير من الأسماء المستعارة والمميزة جدًا، ومن الممكن أن يتم استخدامها على موقع سناب شات كاسم خاص للمستخدم لكي تكون ملفتة لمتابعينه حتى يحصل على الكثير من الإعجابات على صورة ويزداد عدد متابعين صفحته الخاصة وسوف نقوم بتوضيح أفضل الأسماء المستعارة التي من الممكن أن يتم الاختيار من بينها، ومن ضمن هذه الأسماء ما يلي:

عازفة على أوتار الحزن.

صدى الصورة.

مجروح وبالقلب جروح.

عازفة الأمل بلا مآسي بلا تجريح.

عين وهدب.

حرف ومعنى.

قلب من ورق.

صافي الود.

مجروح وبالقلب جروح.

خيال مختال.

ساحر جفونك.

أنامل الشعراء.

زهرة ربيعك.

نور من نار.

أسير الأحزان.

رحيق الورد.

شموس طيفك.

خاطف أنظارك.

زهرة البستان.

اسماء سناب شات بنات مزخرفة

توجد الكثير من الأسماء المزخرفة التي يتم استخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتم لفت الانتباه لها كثيرًا، كما أن هذه الأسماء تجعل الحساب الشخصي مميز جدًا.

فمن الممكن أن يتم استبدال اسمك الحقيقي بأسماء تكون رمز إلى اسماء مضحكة أو أشياء معينة أو تعبر عن حالة المستخدم العاطفية وسوف نعرض لكم بعض الأمثلة لهذه الأسماء ومنها ما يلي

‏دمہٰعہٰہٰ ‘ۦ‏.

صہۣاكهہۣۗ ‘ۦ،‏.

شهكہٰة.

كۂٰۣۣ۫شٰۣۣ۫ہٰ۫۫خہة’ۦ،

‏‏گمراية ‘ۦ’ۦ‏.

‏آم آلحہجآيہه آلدأفہيه.

حہٰفہٰيۗہٰده عہٰلي أإلكہٰرأإر.

مہہانويہہلا.

آأنہٰآقہٰة انثہٰہٰى.

آإسہٰتہٰثہٰنہٰآئہيہٰهہ’ۦ،.

شہيہخہتہ گہحہلہہ.

شہقہآ ؤجہيہهہ.

صہٰﺂﺂگہة.

راقيہٰہٰة المشہہٰاعہٰہر.

شہقہآۆجہيہه ‘ۦ،.

‏‏عہۣۗازفہۣۗه آٰٰ۪۪۫۫لہۣۗصہۣۗمہۣۗتہۣۗہۣ ۗ‏ .‏

اليہٰاسہٰرية.

رقہہة أنہہثہہى.

مروهہۧ ‘ۦ،.

سوآلف وردة’ٰۗۦ،.

تہٰرفہٰه ہٰہٰ ہٰہٰالجوهره. ‘ۦ ‘ۦ

أيہفہا ‘ۦ،.

أسہمہاإآء ﮮ’.

حلأإأإآتي بضحكأإأآتي

ڪحيلۃ ﭑلسمآۅۿ.

امہۧ شہۧامہۧة.

شہهكہة حہزنہ.

ألأسہود يہليہق بہي.

هہدؤشہهہ هہدؤشہهہ.

سہوسہآيہة ےے.

ثہلجہآيہه ‘ۦ، ‘ۦ.

اسماء مختصرة لسناب شات

بعد أن تعرفنا على اسماء سناب شات بنات مزخرفة فيجب أيضًا أن نتعرف على اسماء مختصرة لسناب شات حيث توجد بعض الأسماء المختصرة التي يتم استخدامها على موقع سناب شات، ومن ضمنها ما يلي:

نسمة حب.

سجين الوحدة.

ساحرة القلوب.

زهرة ربيعك.

شموس طيفك.

ملك العشق.

سحابة حب.

أنغام الحب.

قلوب هائمة.

زهرة العمر.

صافي الود.

موتي ولا دمعت حبيبتي.

أحلام بدون نهاية.

عذاب يا دنيا.

غريب أنا فيه.

كرهتك أنت وأيّامك.

ملك الحروف.

نظرة قاتلة.

عيون الليل.

عيب عليك الخيانة.

غريق بعيونك.

أتوسّل بيك الله يخليك.

صدى الصورة.

قلب من دهب.

اسماء حسابات سناب شات مميز

توجد العديد من أسماء الحسابات الخاصة ببرنامج سناب شات المميزة والمفيدة الذي يجعل اسم الحساب مميز وملفت جدًا هو أن يتم اختيار اسم له غير مألوف.

ومن الممكن أن يتم اقتباس هذه الأسماء من الألفاظ العربية لأنها تكون ذات قيمة عالية.

من الممكن أن يتم التنويع بين هذه الأسماء في كل مدة لكي يتم استعادة نشاط الحساب ويزيد عدد متابعيه، ومن ضمن هذه الأسماء ما يلي

الأمل الوحيد.

الغلابة كتير.

نفسي أكمل عمري معاك.

أسيرة الذّكريات.

سحر جفونك.

رحيل القوافي.

بعيد وقريب.

أسيرة الحزن.

أسيرة الحياة.

أنا الطيب.

صمتي لغتي.

سلطان زمانه.

أنا الأسد وسوف أبقى أسد.

وحشتني وحياة عيني.

صمتي شموخي.

أسيرة كلّ شيء.

صمتي كبريائي.

كنت أتمنّى البقاء.

تناهيد القلب.

عازف على وتر حزين.

انا ودي الى ودك.

مخاوي الشيبان.

أبي أحد يسليني.

صمت الشّفاه.

أسيرة الصّمت.

ناعس الطرف.

أروح تكرونيه !.

قمر حزين.

ربي أسعد قلبي.

لغز الحياة.

ششني يارابشني.

سحايب نجد.

السحاب.

القلب الحنون.

مواصل والمخ فاصل.

آه ياذات الحسن.

مرام طايحه في الغرام.

صدى الشوق.

شديد والهوى ضده.

إحساس العالم.

تاجر شباصات.

قفل البلوتوث ياعفن.

الدنيا لحظه.

الأجهزة موجودة.

همس الشفايف.

عميد في كلية الحب.

عساني أصبر.

شايل جروحه بروحه.

حنان تحب البزران.

النابلسي.

الزعيييم وبس.

وردة العشاق.

حظي مع البنات طايح.

حساسه وحبابه.

اسماء سناب شات روعة

¥ الواد الشرقاوي ¥‎.

مضــــ الحب ـــــيع.

¤ بنت الباديه ¤§.

{¤} الــحــب الــوحــيــد {¤}.

*’ ، ‘ ، ‘ ،%كول%’ ، ‘ ، ‘ ،*.

سـفـيـر الحــــب…

!¤!:..؛~^”دلــوعــة”^~؛..:!¤!.

” أحـــــبـــــك مــــــــوت “.

حـــيـــاتي لك‎@‎4‎ .you ‎

كول بن مكولن ال كولي.

عــبــود على الحــدود.

كووول على طووول.

!..;~^”بنوتة كول”^~;..!.

(( بـــردوق الـــصـــنـــدقـــان )).

معــاند جــروووحه.

اناحربي وخر عن دربي.

ناسي الطاقية في الكامري العشبية.

“حـــــــــ صادق ـــــــــب”.

(كول¤على¤طول).

حب وحنان زحف وجنان.

كاتم الأحزان.

باشق مجروح.

انا شمعة وعندي دمعة.

! قبر يضمني ولا ولد يزلني !.

¥ ¤بنت الأسياد¤ ¥ ~‏‎.

“مضـــــ الحـب ـــــيع”.

” بنوتة لابشة فشتان منفوش “.

بـنــ>>>الدلع و الجمال<<<ـت.

!! [| البرنس |] !!.

وحيد مالي حبيب.

]#[مداوي جروحه‎‏ بروحه]#[.

نبــع الحنـــان.

~ أهـــــ 1 ـــــم ~.

” فستقا بنكية “.

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