اسم بنت بحرف السين

ما اجمل أن يرزق الأبوين بطفلة فقد تغمرهم السعادة بنجيئها ويبدأون في البحث عن أفضل اسم بنت بحرف السين وما هو معناه وما هي اجدد اسماء البنات التي تبدأ بحرف السين.

اسماء بنات منتشرة بحرف السين

طبقًا لتقرير موقع المواطن الذي ذكر فيه أفضل اسم بنت بحرف السين بالإضافة إلى معناه فقد ذكر الآتي من الأسماء الشائعة:

سالي: اسم انثوي يعني انها فتاة تنشر البهجة وتضيف النكات من أجل التسالي أثناء التجمعات الاجتماعية، كما يقول البعض أن معنى اسم سالي هو سريان الماء بشكل كبير بما يشبة الفيضان.

اسم انثوي يعني انها فتاة تنشر البهجة وتضيف النكات من أجل التسالي أثناء التجمعات الاجتماعية، كما يقول البعض أن معنى اسم سالي هو سريان الماء بشكل كبير بما يشبة الفيضان. سيرين : اسم يطلع على الإناث وهو لفظ يطلق على من يشعر بالشبع بعد معاناته من شدة الجوع والعطش وهذا الاسم أيضًا كان مسمى يقوله البعض على الفتيات البدينات.

: اسم يطلع على الإناث وهو لفظ يطلق على من يشعر بالشبع بعد معاناته من شدة الجوع والعطش وهذا الاسم أيضًا كان مسمى يقوله البعض على الفتيات البدينات. سلمي : اسم منتشر في مصر والوطن العربي وهو اسم يطلق على نوع من الزهور العطرية كما يقول البعض أن الاسم ياتي من السلامة إلى رجوع المعغترب من غربته.

: اسم منتشر في مصر والوطن العربي وهو اسم يطلق على نوع من الزهور العطرية كما يقول البعض أن الاسم ياتي من السلامة إلى رجوع المعغترب من غربته. سهر: اسم يطلق على الاطفال الإناث فقط وهو يفسر بانه ما يشعر به الأشخاص من عدم النوم والاستيقاظ طال فترة الليل من الاشتياق أو الفرحة.

اسم يطلق على الاطفال الإناث فقط وهو يفسر بانه ما يشعر به الأشخاص من عدم النوم والاستيقاظ طال فترة الليل من الاشتياق أو الفرحة. سيناء: اسم مصري أصيل غير منتشر يسمى به البنات نسبة إلى ارض الفيروز سيناء وهو اسم يحمل معنى الأرض الخصبة والتي تمتلك تاريخ غظيم.

اسماء بنات بحرف السين مستحدثة

يستخدم الاهل اسم بنت بحرف السين من أجل اطلاقه على بناتهم ولكنهم دائمًا يبحثون عن اسماء جديدة وغير متادولة فقد يجدون تلك الاسماء التي اقتبست بشكل جديد او استحدثت:

سديم : اسم انثى مقتبس من اللفظ الذي يطلق على الضباب الأبيض.

: اسم انثى مقتبس من اللفظ الذي يطلق على الضباب الأبيض. ساجدة : اسم معناه يعرف بمجرد نطقه وهو منسوب للسجود أثناء الصلاة وهو يدل على مدى التام الفتاة التي تحمل هذا الاسم.

: اسم معناه يعرف بمجرد نطقه وهو منسوب للسجود أثناء الصلاة وهو يدل على مدى التام الفتاة التي تحمل هذا الاسم. سماهر : اسم بنت يقع على الأذن بتعجب منه الأشخاص ويبدأون في البحث عن معناه الذي يدل على قوة ومتانة السلاح المتمثل في الرمح.

: اسم بنت يقع على الأذن بتعجب منه الأشخاص ويبدأون في البحث عن معناه الذي يدل على قوة ومتانة السلاح المتمثل في الرمح. سهاد : هي الحالة التي يعيشها العاشق من كثرة تفكيره بالليل لدرجة أنه يفقد قدرته على النوم فهو اسم جميل ويدل على رقة الانثى التي تسمى به.

: هي الحالة التي يعيشها العاشق من كثرة تفكيره بالليل لدرجة أنه يفقد قدرته على النوم فهو اسم جميل ويدل على رقة الانثى التي تسمى به. سحاب : اسم غير منتشر فهو مقتبس من الطبيعة حيث ان السحاب هو من يكون الامطار فيفضله الأهل كاسم بنت.

: اسم غير منتشر فهو مقتبس من الطبيعة حيث ان السحاب هو من يكون الامطار فيفضله الأهل كاسم بنت. سرى : اسم بنت غير منتشر معناه المشي في الليل.

: اسم بنت غير منتشر معناه المشي في الليل. سجايا: اسم فسره المعجم بأنه الفطرة التي خلقنا الله بها ولذلك من يسمى طفلته بها فإنها تتمتع بعد التصنع وتكون فتاة حسنة التفكير وصافية النية ووتعامل بشكل يتوافق مع طبيعتها.

اسماء بنات بحرف السين لعام 2020

ظهرت اسماء بنات جديدة جعلت الآباء يختارون اسم بنت بحرف السين من بينهم بشرط ان يحمل معنى جميل وهي كالآتي:

سلاف: هو اس كان يطلق على الخمر قديمًا ولهذا فهو يحمل معنى البداية.

هو اس كان يطلق على الخمر قديمًا ولهذا فهو يحمل معنى البداية. سدن: وهو احد اسماء التي تطلق على غطاء الكعبة لذلك فهو اسم اسلامي جميل.

وهو احد اسماء التي تطلق على غطاء الكعبة لذلك فهو اسم اسلامي جميل. سوفانا : اسم انثى جميل معناه الفتاة التي تحب الخير للجميع وتسعى لتقديم يد العون للكثير.

: اسم انثى جميل معناه الفتاة التي تحب الخير للجميع وتسعى لتقديم يد العون للكثير. سلا : هو لفظ يطلق على الشعور بالراحة بعد فترة طويلة من التعب.

: هو لفظ يطلق على الشعور بالراحة بعد فترة طويلة من التعب. سولينا: اسم جديد يطلق على لافتيات يحمل اسم الدفاع عن الشرف والبحث عن ارتقاء النفس والعيش في مستوى أفضل لأن هذا أحد حقوق الشخص.

اسم جديد يطلق على لافتيات يحمل اسم الدفاع عن الشرف والبحث عن ارتقاء النفس والعيش في مستوى أفضل لأن هذا أحد حقوق الشخص. سيلين : هو اسم غير عربي اصله يوناني وهو عبارة عن اسم آله القمر عند اليونانيين.

: هو اسم غير عربي اصله يوناني وهو عبارة عن اسم آله القمر عند اليونانيين. سنابل : اسم جمع مفرده سنبلة يطلق على الزهور وخاصة زهرة القمح.

: اسم جمع مفرده سنبلة يطلق على الزهور وخاصة زهرة القمح. سوار : اسم انثى معناه المجوهرات التي تستخدمها النساء من أجل تزيين يديها.

: اسم انثى معناه المجوهرات التي تستخدمها النساء من أجل تزيين يديها. سبيكة: اسم معناة يظهر من خلال نطقه وهو اسم يطلق على قطع الذهب الكبيرة بعد انصهارها لذلك يسمى به البنات لانه يطلق فقط على المعادن النفيسة.

اسماء بنات قديمة بحرف السين

سكينة : بالرغم من أنه اسم قديم ولكن معناة جميل وهو الهدوء وراحة البال والقلب.

: بالرغم من أنه اسم قديم ولكن معناة جميل وهو الهدوء وراحة البال والقلب. سوسن : احد أسماء الزهور التي تحمل اللون الأزرق وتمتلك رائحة جميلة.

: احد أسماء الزهور التي تحمل اللون الأزرق وتمتلك رائحة جميلة. سارة : اسم سهل ومنتشر منذ القدم وهو اسم يدل على أن حاملته تنشر السعادة والبسمة على من حولها.

: اسم سهل ومنتشر منذ القدم وهو اسم يدل على أن حاملته تنشر السعادة والبسمة على من حولها. سيدة : هو اسم وكنية كانت تطلق على المرأة ذات القيمة والقامة في المجتمعات القديمة ومازال يستخدم حتى الآن للنداء على الإناث من اجل تعظيمهم.

: هو اسم وكنية كانت تطلق على المرأة ذات القيمة والقامة في المجتمعات القديمة ومازال يستخدم حتى الآن للنداء على الإناث من اجل تعظيمهم. سامية : هو اسم بنت مقتبس من علو الشان وارتقاء المكانة.

: هو اسم بنت مقتبس من علو الشان وارتقاء المكانة. سهيلة : اسم جميل وقديم إلا انه حتى الآن يسمى به الفتيات بسبب جمال معناه وهو النجوم المتلألئة في السماء.

: اسم جميل وقديم إلا انه حتى الآن يسمى به الفتيات بسبب جمال معناه وهو النجوم المتلألئة في السماء. سهى : هو اسم انثى يسمى به الفتيات ومعناة الكوكب الغير ظاهر والذي يثير تساؤلات الناس عند سبب اختفائه.

: هو اسم انثى يسمى به الفتيات ومعناة الكوكب الغير ظاهر والذي يثير تساؤلات الناس عند سبب اختفائه. سلوى: اسم يطلق على طائر السمان ويطلق على الفتيات أيضًا.

أسماء بنات عربية بحرف السين

سندس : احد أفخم أنواع الأقمشة التي ذكرها القرآن والتي يصنع منها لباس المؤمنين ف يالجنة.

: احد أفخم أنواع الأقمشة التي ذكرها القرآن والتي يصنع منها لباس المؤمنين ف يالجنة. سهير : اسم مضاف له احرف وهو في الأصل يأتي من اسم سهر أي الفتاة التي تستيقظ ليلاً.

: اسم مضاف له احرف وهو في الأصل يأتي من اسم سهر أي الفتاة التي تستيقظ ليلاً. سيسبان : اسم فتاة مأخوذ من اسم احد انواع الزهور التي يكون لونها أصفر.

: اسم فتاة مأخوذ من اسم احد انواع الزهور التي يكون لونها أصفر. سهيلان : اسم تركي الأصل معناه السحر وهو يطلق على الفتيات الجميلات التي تجذب الأنظار بجمالها الذي يشبة السحر.

: اسم تركي الأصل معناه السحر وهو يطلق على الفتيات الجميلات التي تجذب الأنظار بجمالها الذي يشبة السحر. ساندرا: اسم يحمل معنى النضال والدفاع عن الحقوق وأعطاء كل ذي حقًا حقه فهو يطلق على الفتيات اللائي يسعوا من اجل ارجاع الحقوق.

اسم يحمل معنى النضال والدفاع عن الحقوق وأعطاء كل ذي حقًا حقه فهو يطلق على الفتيات اللائي يسعوا من اجل ارجاع الحقوق. ساسنا: اسم غير منتشر في الوطن العربي ولكنه مشهور في الهند وقارة أسيا وهو يحمل معنى الشكر والاعتراف بالجميل والتحدث بكل ما يميز الشخصية.

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