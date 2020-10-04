اسم بنت بحرف الميم

ما أجمل أن يرزق الشخص بمولودة وعندها يبدأ الأبوين في البحث عن اسم بنت بحرف الميم كنوع من التمييز لها وأيضًا لأن حرف الميم في بداية الاسم يكون سهل النطق وليس به لدغة.

اسم بنت بحرف الميم من الأسماء الأجنبية

من خلال موقع المواطن والذي يعرض لنا الكثير من الأسماء الأجنبية لبنات يمكن أن تسمي ابنتك بها ومن تلك الأسماء ما يلي:

من الأسماء الرائعة والجميلة التسمية باسم مابيل وكذلك اسم مابيلا وكلاهما اسمان لفتيات وتعني في اللغة العربية الفتاة الحسنة والجميلة أو فائقة الجمال.

ومن الأسماء مارسيلا وهذا الاسم في اللغة معناه الفتاة التي تشتعل بالنشاط وتحب المغامرة والمخاطرة.

بينما التسمية باسم مارغو وهو اسم أجنبي مشهور ويعني لؤلؤة البحر الجميلة والغالية الثمن.

والتسمية باسم ماريلا أي بمعني الشوق للبحر الجميل وقت الغروب.

وقد اشتهرت التسمية باسم مارين بين الأشخاص الساكنين بجوار البحر وهذا الاسم بمعنى البحر في اللاتينية.

وجاءت التسمية باسم مازنة والتي معناه في اللغة الفتاة ذات الوجه الجميل الرائق والذي يشبه قطر الماء الساقطة من المطر.

ويدل اسم ماليكا على الملكة المتوجة وذات الكلمة العليا والرأي السديد.

بينما التسمية باسم مالين وهو بمعنى المبنى الشاهق الارتفاع والذي يصعب النظر إلى أخره.

واسم مالينا كان أحد الأسماء القديمة التي كانت تطلق على إلاه كان يعبد قديمًا وهو إلاه الشمس.

والذي يرغب في معرفة اسم ماليني وهو بمعنى الفتاة المتعطرة والتي دائمًا ما يفوح منها العطر الطيب الرائحة.

ويحب البعض التسمية باسم ملانا وذلك الاسم جاء بمعنى الضوء الخافت الجميل الذي يبعث في النفوس الطمأنينة والهدوء.

واسم ملايا هو حصول الشخص على حريته وانطلاقه بدون قيود عليه.

ومن يرغب في التسمية باسم مليورا فإنه بمعنى البنت الجميلة والمتميزة.

ومن يحب أن يسمي بنته باسم في معناه اللطف والخفة فإن اسم ميهير يفي بتلك الرغبة.

اسم ميهاف من الأسماء الدالة على شاطئ البحر الممتلئ بالأحجار التي تلطمها الأمواج.

بينما جاء اسم ميندا كأحد الأسماء التي تدل على كثرة المعرفة وحب الاستطلاع.

اسم بنت بحرف الميم من الأسماء الحديثة

البعض كثير البحث عن الأسماء الجديدة والحديثة من أجل أن يسمي بها المولودة الجديدة بحيث تكون منفردة بذلك الاسم عن غيرها وهناك العديد من اسم بنت بحرف الميم حديثة والتي منها ما يلي:

اسم ماندا ويأتي ذلك الاسم الجميل والجديد بمعني الفتاة المحبة للخير والصادقة المشاعر والأقوال وهو أحد الأسماء التي من الممكن أن تسمي ابنتك بها.

بينما جاء اسم ماندي والذي يدل على شدة الحب الصادق والطهارة والحفاظ على الشرف.

ويدل اسم مانيا على جوهرة أبيها الثمينة والغالية.

والتسمية باسم ماريلا من الأسماء الرائعة التي تدل على التواجد عند البحر والنظر إليه أثناء شروق الشمس الساطعة.

ومريهان وهذا الاسم يعني الفتاة الهادئة الطباع كضوء القمر الساطع والخافت.

واسم مزاين وهو أحد الأسماء الخليجية الجميلة جدًا وهو يأتي بمعنى الفتاة الأجمل على الإطلاق.

واسم مشاعل محبب كثيرًا لمن يسافر كثيرًا بالليل لأن ذلك الاسم يأتي بمعنى الفتاة التي تضئ عند الظلام وتنير الطريق ليسير غيرها.

والتسمية باسم مشيرة وهو بمعنى المقدمة للنصيحة الخالصة لغيرها.

واسم منال من الأسماء التي تدل على أن تلك الفتاة معطاءة وودودة.

واسم مهيار هو من الأسماء التي معناها الفتاة الجميلة كالقمر في منتصف الشهر.

اسم بنت بحرف الميم في الإسلام

توجد العديد من اسم بنت بحرف الميم في ديننا الإسلامي والذي يمكن أن تختار منها لتسمية المولودة الجديدة بحيث يكون الأبوين في حالة طمأنينة وارتياح بأن ذلك الاسم لا يحمل معنى ترفضه الشريعة أو بمعنى غير لائق ومن تلك الأسماء ما يلي:

اسم ماجدة والذي جاء بمعنى أن تلك الفتاة صاحبة الخلق الرفيع والهمة العالية وأنها ترغب في العلو والمجد.

اسم مالكة وهذا الاسم بمعنى أن تلك الفتاة لديها رسالة لا بد أن توصلها ولا تسير بدون هدف.

واسم مأمونة وهو من الأسماء العربية الأصيلة والذي يأتي بمعنى الفتاة التي يثق بها الجميع ولا يستأمنون غيرها.

واسم مانعة ويدل على أن تلك الفتاة من المحال أن ينال منها أحدًا أبدًا.

وماهرة اسم فتاة يدل على القدرات والمهارات العالية التي تتمتع بها تلك الفتاة.

واسم ماوية وهو من الأسماء القديمة التي تدل على الفتاة السلسة والتي تسهل الأمور الصعبة فهي كالمياه تتدفق ولا يقف في طريقها أحدًا.

واسم مباركة وهو اسم فتاة يرجوا أبواها أن تكون مباركة من الله وأن يطرح بها الخير.

ومن الأسماء العريقة اسم متيمة وهو دال على ما تتمتع به تلك الفتاة من إخلاص وصدق شديد.

اسم بنت بحرف الميم من القرآن الكريم

ودر في آيات الذكر الحكيم العديد من الأسماء التي تصلح اسم بنت بحرف الميم ومن تلك الأسماء ما يلي:

اسم مائدة ويسميه البعض وهو من الأسماء التي تدل على الطعام الكثير المشبع وذلك الاسم جاء ذكره في قوله تعالى: “هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ”.

اسم مأوى ويأتي ذلك الاسم بمعنى المكان الذي يتم اللجوء إليه في الشدائد وجاء ذكر ذلك الاسم في قوله تعالى: “فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ”.

اسم مروة وهو بمعنى الشهامة والشجاعة التي تتمتع بها الفتاة وجاء ذكره في قوله تعالى: “إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ”.

اسم مريم وهذا الاسم الرائع بمعنى الزاهدة والعابدة لله وجاء ذكره في قوله تعالى: “وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ”.

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