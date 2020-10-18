اسم معناه الاملس والناعم

اشتهرت لعبة ضربة معلم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبحث الأشخاص عن اسم معناه الاملس والناعم في لعبة ضربة معلم ويمكن للشخص أن يقوم بتحميل اللعبة بأكثر من طريقة.

تحميل لعبة ضربة معلم من خلال رابط مباشر

تعتبر لعبة ضربة معلم من أهم الألعاب التي تندرج تحت مجموعة ألعاب الألغاز وتتمكن من تحميل اللعبة على أجهزة الأندرويد أو الكمبيوتر.

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي تساعد على تنمية المهارات بواسطة إمدادها بالعديد من المعلومات العامة وتضيف للشخص مخزون من المعلومات في كافة المجالات.

ويمكن تحمل الللعبة من خلال هذا الرابـــــط المباشر.

نبذة عن لعبة ضربة معلم

حصلت لعبة ضربة معلم على شهرة كبيرة في مجال الألعاب الإلكترونية وبصورة خاصة ألعاب الذكاء والألغاز وتعتبر من أجمل وأفضل ألعاب الألغاز على جوجل بلاي حيث تتمكن بواسطتها أن تقوم باختبار معلوماتك واكتساب معلومات جديدة.

تم إنتاج لعبة ضربة معلم بواسطة شركة زيتونة المعروفة بالعديد من الألعاب من هذا النوع حيث لا تقتصر هذه اللعبة على التسلية والمتعة ولكن تهتم شركة زيتونة بإنتاج ألعاب تتمكن بواسطتها الاستفادة وإضافة معلومات جديدة.

معلومات عن لعبة ضربة معلم على الهواتف

تم تحديث هذه اللعبة عن طريق آخر إصدار وكان تاريخه 15/5/2019.

في هذه اللعبة يتمكن اللاعب من استعادة الإنجاز والتقدم الذي قام بتحقيقه.

تتيح هذه للاعبيها أن يقوموا بإرسال أسئلة جديدة داخل اللعبة.

لعبة ضربة معلم تعمل على تنقية الإعلانات.

يتواجد في لعبة ضربة معلم سياسة يطلق عليها سياسة الخصوصية.

تتمكن من تحميل اللعبة بشكل مجاني وبدون مقابل مادي.

حجم لعبة ضربة معلم يصل إلى 9 ميجا بايت.

تتوافق هذه اللعبة مع الأيفون والأيباد على نظام تشغيل ios7 أو أحدث.

مطور لعبة ضربة معلم هي شركة زيتونة حيث مؤخرًا قامت بإصدار الجزء الثاني من لعبة رشفة وكلمة السر.

اسم معناه الأملس والناعم في لعبة ضربة معلم

طرح أسئلة لعبة ضربة معلم على جوجل يساعد الشخص على إيجاد معلومات دقيقة بقدر الإمكان عن طريق تعليقات الأشخاص التي تمتلك الخبرة والمعرفة بخصوص أسئلة اللعبة ومن خلال موقع المواطن نوضح الإجابة على سؤال اسم معناه الأملس والناعم هي: أسيل.

تحميل لعبة ضربة معلم للأندرويد

يتمكن الشخص من تحميل لعبة ضربة معلم من خلال الدخول على المتجر الإلكتروني جوجل بلاي ويكتب في خانة البحث لعبة ضربة معلم ثم ينقر على كلمة تثبيت وينتظر حتى تكتمل عملية التنزيل.

بعد إتمام عملية التنزيل بنجاح تظهر أيقونة اللعبة في التطبيقات والبرامج المثبتة على هاتفك وهنا تتمكن من فتح اللعبة وتستمتع بتجربتها وكافة مميزاتها وتتمكن من إرسال تعليق توضح فيه تجربتك.

تحميل لعبة ضربة معلم على الكمبيوتر

من المعروف عن لعبة ضربة معلم أنها تم تصميمها بصورة خاصة لأجهزة الموبايل ولكن حتى يتمكن المستخدم من تحميلها على جهاز الحاسوب يجب أن يقوم في البداية بتحميل برنامج بلوستاك.

برنامج بلوستاك يجعل نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر يشبه في طريقة عمله لنظام تشغيل الهاتف وحتى يتمكن المستخدم من تحميل لعبة ضربة معلم برابط مباشر للكمبيوتر يجب أن يقوم بتحميل ويندوز 10.

مميزات تحميل لعبة ضربة معلم برابط مباشر على جهاز الكمبيوتر

يوجد بعض المميزات التي تميز لعبة ضربة معلم في حالة تحميلها على جهاز الكمبيوتر ومن أهم هذه المميزات:

من أهم مميزات لعبة ضربة معلم على جهاز الكمبيوتر أن الشاشة التي تشاهد عليها اللعبة لا تعتبر شاشة صغيرة تمسكها بين يديك.

يتمكن اللاعب من اللعب والتحكم من خلال لوحة المفاتيح والفأرة.

لا يتواجد وقت معين للبطارية كما هو الحال في أجهزة الهواتف المحمولة.

من أهم مميزات لعبة ضربة معلم على الكمبيوتر عدم استقبال اللاعب أي اتصال مما يتسبب في انقطاع اللعبة.

أهم ما يميز لعبة ضربة معلم أنها لعبة مجانية ولا تحتاج إلى أي مصاريف.

تتوافر لعبة ضربة معلم على كافة أنظمة التشغيل سواء كان نظام تشغيل الأندرويد أو الأي أو إس.

تمتاز لعبة ضربة معلم بتحريك كافة زوايا التفكير المهملة والمتروكة في عقل اللاعب وتعتبر من أكثر الألعاب المسلية والممتعة لأبعد الحدود.

لعبة ضربة معلم عبارة عن مزيج من التسلية واكتساب العديد من الخبرات والمعلومات العامة.

تتميز لعبة ضربة معلم باحتوائها على مجموعة من المساعدات التي يتمكن اللاعب من الاستعانة بها عندما يصبح غير قادر على حل اللغز ويكون من خلال النقر على زر أسفل الشاشة على اليسار.

تشمل لعبة ضربة معلم ما يقرب من 850 مستوى وتكون موزعة بصورة مميزة على الأسئلة المختلفة.

تشمل لعبة ضربة معلم ثلاثة أنظمة للمساعدات القوية.

تتميز لعبة ضربة معلم باحتوائها على تصميم جميل ومميز يعلم اللاعب كيفية اللعب لأول مرة ويشجعه أيضًا عندما يتقدم اللاعب في المستويات والمراحل.

يتواجد في لعبة ضربة معلم مستويات تبدأ من السهل وتزداد صعوبة ويتحقق ذلك عندما يجتاز اللاعب الكثير من المستويات والمراحل.

من أبرز مميزات لعبة ضربة معلم أنها تتوافق مع كافة أجهزة الأندرويد.

يعتبر حجم لعبة ضربة معلم صغير وبالتالي لا تحتاج إلى ذاكرة كبيرة ولا تضر بذاكرة الهاتف أيضًا.

تعتبر لعبة ضربة معلم من الألعاب المفيدة حيث تتناسب مع كافة المراحل والفئات العمرية.

من أهم مميزات لعبة ضربة معلم أنها لا تحتاج إلى إنترنت في تشغيلها حيث بمجرد القيام بتحميلها وتشغيلها لأول مرة لا تحتاج إلى إنترنت مرة أخرى.

من مميزات لعبة ضربة معلم أن اللاعب يتمكن من الحصول على الهدايا والمساعدات بأكثر من طريقة.

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