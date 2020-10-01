اشكال باقات ورد هدايا

مما لا شك فيه أن الهدايا لابد منها في المناسبات تعبيرًا عن الحب لذلك يبحث الكثير عن اشكال باقات ورد هدايا وطريقة إعدادها من أجل تقديمها لشخص غالي عليه يريد أن يعبر له عن مدى سعادته بوجوده في حياته.

ما هو فن التشكيل بالورق

أوضح موقع المواطن أن بعض الأفراد لديهم موهبة تصنيع أشياء بالورق مثل الورود هذه الموهبة مقتبسة من اليابان لأنها أولى البلاد التي ابتكر هذا الفن هي حيث كانت تستخدم الورق من أجل تحويله إلى أشكال يتم تجميل بها المنازل والأبنية بدون تحمل تكلفة كبيرة أو بل مجهود كبير.

تم استخدام هذه الورود الورقية في صناعة اشكال باقات ورد هدايا تقدم في الأفراح والأعياد ويزين بها الغرف والحوائط المنازل والفصول المدرسية وغيرها.

طريقة عمل باقات الورد بالورق

الأدوات

خمس أوراق ملونة بألوان مختلفة. غراء أو أي مادة تقوم بلصق الأوراق ببعضها. شريط قابل للصق ملون. أعواد الشيش طاووق. مقص. قلم رصاص. مسطرة.

التحضير

نحضر خمس أوراق ملونة ويتم تخطيط ورسم مربع متساوي الأضلاع عليها كل ضلع حوالي خمسة عشر سم.

ثم نبدأ في فرد الورقة على منضدة متساوية.

ثم نمسك طرفي الورقة المدببين وطيهما على بعضهما البعض ليصبح المربع مثلث.

ثم نمسك بالزاوية المثلث اليمنى وطيها باتجاه الزاوية العليا وهي رأس المثلث.

ثم نمسك بالزاوية اليسري وهي توجد في الطرف الآخر من قاعدة المثلث ثم يتم طيها على زاوية رأس المثلث وهنا قد نجد أن أصبح لدينا شكل المعين.

ثم نبدأ في فرد الزوايا اليمنى واليسري أي زوايا قاعدة المثلث ليتحول شكل المعين إلى شكل مثلث مرة أخرى.

ثم نمسك بالطرف الأيمن من إعادة المثلث ويتم ثنيها باتجاه رأس المثلث فينتج مثلث صغير وأسع باتجاه رأس المثلث الأصلي ثم نقوم بطي رأس المثلث الصغير للداخل باتجاه المصمم.

ثم نكرر نفس الخطوة مع الجانب الأيسر من المثلث الأصلي ثم نفرد الزاويتين لنحصل على نفس المثلث الكبير الأصلي.

ثم نبدأ في التخطيط بالمادة اللاصقة على الخطوط الطولية التي تكونت نتيجة ثني الورقة ثم نبدأ في تلاقي جميع الخطوط الطولية لتلتصق بشكل جماعي.

ثم يتم إعادة الخطوات السابقة في جميع الأوراق المختلف ألوانها ليتكون لدينها مجموعة ورود مختلفة الألوان والتي تتمثل في اللون الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض والأزرق.

ثم يتم تثبيت كل وردة بلونها على عود الشيش طاووق بالمادة اللاصقة مع مراعاة تركها حتى تلتصق ويكون من الصعب إزالة الوردة من العود.

ثم يتم تجميع كل الورود المثبتة ويتم ربطها بشريط لاصق ملون وأرفاقها مع كارت يكتب به عبارة تدل على السعادة.

طريقة عمل باقة ورد عن طريق الرسم

هذه هي طريقة بسيطة لإعداد اشكال باقات ورد هدايا عن طريق رسم الورود:

الأدوات

ورق أبيض خاص بالرسم. غراء. أوراق كثيرة ذات ألوان مختلفة. أنبوب رفيع أو عود خشبي.

التحضير

نحضر الورق الأبيض المخصص لرسم اللوحات ثم نبدأ باستخدام القلم الرصاص برسم وردة جميلة مع مراعاة زيادة حجمها حتى تظهر ولابد من توضيح ملامح الوردة المتمثلة في الغصن والأوراق.

نأتي بالأوراق الملونة ونبدأ في تخطيطها على شكل مربعات صغيرة جميع أضلاعها طولها واحد سم.

ثم يتم تثبيت الأنبوب أو العود الخشبي في منتصف المربعات الصغيرة التي تم قصها ثم نبدأ في وضع المادة اللاصقة على أطراف الوردة التي تم رسمها.

ونبدأ في ثني المربعات الصغيرة باتجاه للأعلى من الأطراف ثم نبدأ في لصق المربعات التي تم طيها على جميع مكونات الوردة مع ضرورة الإمساك بها وتثبيتها بواسطة أطراف الأصابع حتى تجف المادة اللاصقة وتثبت المربعات.

يتم إعادة نفس الخطوات السابقة مع كمية المربعات المتاحة لدينها والمختلف ألوانها وثبيتها على جميع أجزاء الوردة ولايت تتمثل في أوراق الوردة وساقها.

يجب الانتباه إلى أن الساق لا بد من تثبت ورق بني عليه بنفس الطريقة السابقة كما أن أوراق الوردة لابد من أن يكون لونها اخضر.

وهنا قد نحصل على شكل وردة مجسم وغير تقليدي تجذب انتباه العين وتعجبها كما أن مناسبة لتزين الغرف بها أو تقديمها كهدية رمزية للأصدقاء.

طريقة تحضير باقات ورد باستخدام صور مطبوعة

الأدوات

ورق ملون كثير. أعواد خشبية رفيعة وطويلة. مادة قابلة للصق. أسلاك. ورق لاصق أخضر. قلم رصاص. مقص. أشكال ورود مطبوعة جاهزة.

التحضير

يتم طباعة الورود الجاهزة على الورق الملون باستخدام القلم الرصاص لتحديد الورود الجاهزة على الورق الملون.

ثم يتم تحددي الورود الورقية باستخدام المقص وجعلها أشكال منفردة بنفسها ويجب الانتباه إلى عدم وجود زوائد ورقية في الورد.

ثم نبدأ في تجميع مكونات الوردة الواحدة المتمثلة في أوراق الوردة والتي من الممكن أن تكون حمراء ثم الساق ويكون باللون البني ثم ورقتين باللون الأخضر تثبت في الساق. كل هذا يثبت مع بعضه بمادة لاصقة.

ثم نبدأ في إعادة نفس الفكرة السابقة في جميع الأوراق التي لدينها والمختلفة لنحصل على أكثر من ورد مختلف ألوانها.

ثم يتم تثبيت جسم الوردة على عود خشبي ثم تثبيت الورقتين الذين يحملون اللون الأخضر على العود الخشبي بالقرب من رأس الوردة حتى نعطي مسافة لتثبيت الورد مع بعضهم البعض.

وبعد الانتهاء من تثبيت جميع الورود يتم تجميعها وتهذيبها بشكل جميل بحيث نحصل على شكل باقة الورد المصنوعة من ورد متعددة الألوان ومتناسقة.

ثم يتم ربط الأعواد بسلك معدني ثم نبدأ في تغليفهم بشريط لاصق أخضر.

ثم نحضر عبوة زجاجية من الممكن أن تكون قارورة لشيء مستعمل ويتم طلائها بلون مذهب جميل ووضع باقة الزهور السابقة في فوهتها ووضعها في أكد أركان الحجرة.

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