اضاءة السقف بدون جبس

يسعي الجميع لتصميم أشكال ديكور حديثة ومن ذلك عمل اضاءة السقف بدون جبس وهذا من الأشياء التي تكسب المكان شكل جمالي وتضيف له لمسة بساطة وفي نفس الوقت الإضاءة المناسبة تفي بالغرض.

عمل اضاءة السقف بدون جبس

من خلال موقع المواطن الذي يوضح الطرق المختلفة لعمل إضاءة لأسقف المنازل والمكاتب بدون أن يتم تركيب أي نوع من أنواع الجبس التي تكلف الكثير من الأموال وله العديد من العيوب التي تجعل الكثير من الناس تلجأ لطرق أخرى تعطي منظرًا جماليًا.

حيث أن الديكور يعطي المكان الذي هو فيه روحًا وحياة مهما كان هذا المكان وليس شرطًا أن يكون الديكور مكلفًا أو به العديد من التعقيدات فكلما أتسم الديكور بالبساطة كان أكثر راحة وهدوء وهذا هو الاتجاه الحديث أو المودرن في التصاميم.

فبعض المستخدمين يرغب في أن يجعل ديكور الأسقف بسيط ويقوم بعمل بعض الرسوم السهلة ويقوم بإضافة ألوان أكثر هدوءً وفاتحة إلى حد ما بحيث تعطي إضاءة أكثر ويكون توزيع الإضاءة مناسب للمكان ومنتشر بشكل جيد.

عيوب استخدام الجبس في أعمال الديكور

لجأ مصممو الديكور لبديل أكثر أمانًا من الجبس المعلق أو الطبقة الواحدة حيث أن الكثير من المستخدمون للجبس بدأوا يطرحوا العديد من الشكاوى التي جعلت منه أمرًا غير مقبول واعتباره شيء من الماضي وذلك لعدة أمور وهي كما يلي

الجبس أكثر كلفة في تركيبه سواءً من مادة خام أو من خلال التكلفة العالية التي يطلبها القائمين على التركيب وبالتالي فإن عمل الجبس قد يكلف الأشخاص مبالغ طائلة ومع وجود البديل الأقل كلفة جعل البعض يتجه لهذا البديل.

اشتكى الكثير من حدوث حالات سقوط للجبس من السقف بعد تركيبه بمدة معينة الأمر الذي يعد خطرًا للغاية وبخاصة لو تم سقوط الجبس على أحد أفراد العائلة والأطفال لذا كان لا بد للمصممين أن يجدوا بديلًا أمنًا ولا ينتج عنه مثل هذه الحالات.

صعوبة تنظيف الجبس نظرًا لأن كثرة التفاصيل فيه تتسبب في تجمع ذرات التراب البسيطة والتي بتراكمها وصعوبة الوصول إليها مما ينتج عنها منظرًا غير مرغوبًا.

قد يعتقد البعض أنه بتركيبه الجبس المعلق فإنه سوف يكتم الأصوات ويعزلها وهذا غير صحيح لأن الأصوات تنتقل بكل سهولة عن طريق الجبس.

هناك قوالب جبسيه معقدة التركيب أي بمعنى أنها تحتوي على العديد من التفاصيل والتعقيد ورسومات كثيرة تسبب إزعاج للكثيرين ولكن البسيط منها أفضل بكثير.

طرق عمل اضاءة السقف بدون جبس

هناك بدائل أخرى وطرق أفضل من الجبس في تصميم وعمل الأسقف بكل أنواعها ومن ذلك ما يلي

هناك أسقف مصنوعة من الخشب الذي يجعل المكان أكثر رقيًا ويعمل على توزيع الإضاءة بشكل جيد كما أن تثبيته في الأسقف يكون أكثر متانة وبالتالي أكثر أمانًا.

كما يوجد أسقف من الفيبرجلاس وهي نوع حديث من البلاستيك المقوى والمخصص لأغراض الديكور وتبطين الأسقف ويتخلله كشافات إضاءة موزعة على نطاق المكان الذي يغطيه وهذا يعطي توزيع منتظم للإضاءة وتستخدم تلك الأسقف في الأماكن الكبيرة على وجه الخصوص.

الديكور الخاص بغرف النوم يفضل أن يكون حاملًا للألوان البسيطة والتي تبعث في النفس شيء من الطمأنينة والهدوء وأن تكون مريحة للعين مع البعد عن الألوان الاستفزازية والتي تثير المشاعر.

ما يجب توفره في سقف غرفة النوم

على اعتبار أن غرفة النوم هي مكان الراحة والاسترخاء فيجب أن يكون سقفها وهو الجهة المقابلة للوجه مباشرة والشخص مستلقي على سريره وأول ما ينظر إليه عند الاستيقاظ ولهذا يجب أن يلقى اهتمامًا كبيرًا لذا على مصممي سقف غرفة النوم أن يأخذوا ذلك في الاعتبار

يجب أن يكون السقف ناعمًا وأن يكون لونه بدرجة فاتحة عن لون الجدران لأن اللون الفاتح أقل امتصاصًا للإضاءة وبالتالي تكون الإضاءة فيه أكثر وضوحًا كما أن النظر للون الفاتح يعطي إحساس بالراحة النفسية والألفة.

كما يجب أن يكون السقف المخصص لغرفة النوم بتصميم متوافق مع تصميم الجدران والأثاث الذي في الغرفة فليس من المناسب أن يتم عمل سقف معلق ومزخرف ويتم وضع فيه أثاث مودرن وحديث أو سقف بسيط بأثاث كلاسيكي.

يفضل عمل الإضاءة بحيث تكون موزعة بنظام الإضاءة الخافتة والساطعة في أماكن أخرى بحيث يتم مراعاة الشخص النائم في حال إشعال الإضاءة الخافتة.

ألوان مناسبة للأسقف

توجد العديد من الألوان المتناسقة التي من الممكن استخدامها في ألوان الأسقف والجدران والتي منها ما يلي

اللون الخشبي وهو مناسب للغرف الكلاسيكية والذي يعطي للمكان الذي هو فيه بعض الرقي والفخامة والدفء وهو مناسب للأماكن الكبيرة على وجه الخصوص حيث تظهر قوته في تلك الغرف الكبيرة.

اللون الأبيض يعد هو سيد الألوان وهو من الألوان التي تناسب كافة الديكورات ويعطي إحساسًا بالهدوء والراحة للجالس كما أنه لون مناسب للعديد من الألوان الأخرى والإضاءة مع ذلك اللون أكثر وضوحًا لأنه لا يمتص الضوء كغيره من الألوان لذا يحتاج لإضاءة خافتة نوعًا ما.

اللون الاحمر من الألوان الحماسية والقوية والتي ترسل في النفس الحماسة وعدم الاستقرار وبخاصة لو تم إضافة اللون الأزرق معه لذا فهي من الألوان التي من الممكن أن تكون مناسبة للمطابخ وليس غرف النوم والراحة.

اللون النحاسي من الألوان الحديثة الاستخدام في ديكور المنازل وهي من الألوان القيمة والجميلة والتي يفضلها الجميع في غرف الجلوس واستقبال الضيوف كما أنها تناسب الديكور الكلاسيكي أكثر.

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