اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

المواطن - خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن مساء اليوم، أنه دمر عددًا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وقال التحالف: إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.

وأكد التحالف أنه نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أيضًا استهداف وتدمير هدفين جويين أطلقهما الحوثي لاستهداف المدنيين في جازان.

شارك الخبر