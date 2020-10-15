اعتقال وداد بابكر زوجة البشير بعد 24 ساعة من إطلاق سراحها

المواطن - متابعة

أعادت السلطات في السودان اعتقال وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد قرابة 24 ساعة من إطلاق سراحها.

وأفادت مصادر سودانية أن اعتقال بابكر جاء على خلفية اتهامها بقضايا فساد مرتبطة بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وكشف موقع السوداني عن مصادر في أسرة البشير عن حضور مجموعة من لجنة إزالة التمكين للمنزل وقاموا باقتياد وداد بابكر إلى جهة غير معلومة.

وتم تداول صور لزوجة البشير وهي ممددة على كرسي داخل سيارة وصورة أخرى وهي تجلس في مكتب حكومي أثناء عملية التحقيق معها.

وكشف المصدر عن ظروف صحية معقدة تمر بها وداد بابكر وأنها اعتقلت رغم الظروف الصحية الحرجة.

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