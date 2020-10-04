اعدادات هواوي واي فاي

يسأل الكثير عن اعدادات هواوي واي فاي للرواتر أو أجهزة الهاتف المحمول والتي أصدرتها شركة هواواي من أجل إطلاق خدمة الإنترنت الهوائي الذي يدعم الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى بجميع أنواعها بخدمة الإنترنت.

ما هي هواوي

أوضح موقع المواطن أن هواوي هي أحد العلامات التجارية الصينية التي ظهرت في عام 1980 والتي طورت نفسها في عام 1987 بالتالي تخصصت في مجال الأجهزة الإلكترونية الذكية وخاصة الهواتف المحمولة.

هذه الشركة بدأت برأس مال 21000 يوان صيني على يد ren zhengfei وهو نائب المدير السابق لجيش التحرير الشعبي.

ما هو راوتر هواوي

هو جهاز يطلق عليه جهاز مودم حيث أنه يخدم الشبكات ويعرف باسم hg532f حيث أنه قادر على نشر موجات تستخدم في الإنترنت تنتشر في جميع الأماكن.

تصل سرعة الجهاز في نشر الإنترنت إلى 300 ميجابت في الثانية الواحدة كما أنه يحتوي على أربع مخارج للشبكات lan ومخرج تشفير يسمى wep ومخرج للأمان tkip.

يفضل إحضار تلك الراوتر في الأماكن المغلقة والمحدودة مثل المكاتب والمنازل لأنه يمكن أن يتصل بأكثر من جهاز لأنه يحتوي على أكثر من مخرج وهذا يسمى تقنية mimo.

طريقة ضبط إعدادات الراوتر هواوي من عنوان ip

إذا كنت أن المتحكم الوحيد في راوتر هواواي أي أنت مالكه وتسأل عن طريقة اعدادات هواوي واي فاي فعليك بإتباع الآتي:

الذهاب إلى أي متصفح ويب متاح لديك.

ثم كتابة أحد عناوين ip التالية بنفس الشكل 192.168.0.1 أو 192.168.1.1 أو 192.168.2.1 أو 10.0.1.1 أو 10.0.0.1 أو 10.10.1.1.

وهنا قد نجد صفحة تنبثق أمامنا بها كل المعلومات والبيانات المتاح التعديل عليها مثل كلمة السر واسم المستخدم وضبط الإعدادات الأخرى المرغوب في إضافة التعديل عليها.

كيفية ضبط إعدادات راوتر هواوي من شعار ويندوز

يتم النقر على أي متصفح متاح للمستخدم مثل فاير فوكس أو انترنت إكسبلورر أو جوجل كروم ثم الضغط على أيقونة الويندوز التي توجد في شريط المهام من جهة اليسار.

ثم الضغط على خيار الإعدادات.

نجد صفحة تظهر وبها خيارات أخرى يتم النقر على كلمة عرض على تبويب الشبكة والإنترنت.

ثم يتم سحب الصفحة لأعلي للحصول على كلمة العبارة الافتراضية وهنا قد نجد عنوان ip الذي يسمى به جهاز الراوتر.

يتم كتابة هذا العنوان في صندوق url في متصفح الويب الذي تم الذهاب له في ألو خطوة ثم الضغط على enter.

وهنا قد نجد صفحة جديدة تتكون وبها كافة المعلومات عن جهاز الراوتر الذي يحمل علامة هواوي التجارية.

كيفية تسجيل الدخول إلى راوتر هواوي

الاتصال بشبكة الواي الفاي الخاصة بالمنزل أو المكتب أي الشبكة التي يدعمها نفس الراوتر المطلوب التعديل أو التسجيل به.

من يمتلك راوتر هواوي جديد من النوع hg532f فعليه بالتوجه إلى أي متصفح بحث.

ثم يتم كتابة 10.0.0.2 في مربع البحث.

وهنا قد تتكون صفحة تطلب منك كتابة اسم المستخدم وغالبًا يكون admin وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.

إذا كان اسم المستخدم وكلمة السر الافتراضية غير صحيحة فيجب العلم أن المستخدم قد قام بالفعل بتغيير هذه البيانات.

ويجب عليه أن يتوجه إلى جهاز الراوتر وباستخدام رأس دبوس مدبب يتم الضغط على زر إعادة الضبط لمدة ربع دقيقة.

بالنسبة لأجهزة الراوتر الجديدة والتي تستخدم لأول مرة فإن صفحة الإعدادات قد نجد مربع يكتب بجانبه ssid وبداخل المربع يكتب اسم العلامة التجارية الخاصة بالراوتر يجب تغييرها منعًا من سرقة الإنترنت.

كيفية ضبط الوافي فاي على أجهز الهواتف هواوي

أطلقت الشركة الصينية هواواي أجهزة هواتف محووة وطورت ومازالت تطور في العديد من الخصائص والمميزات التي تكمن بداخل الهاتف حيث أنها جميع هواتفها تدعم خاصية النت الهوائي بجانب اتصال البيانات من على شريحة الهاتف.

لذلك من يمتلك هاتف المحمول من نوع هواواي فإنه يسأل عن طريقة ضبط اعدادات هواوي واي فاي على هاتفه.

يتم التوجه إلى أيقونة إعدادات الهاتف المحول والتي تحمل رمز العجلة المدببة أو الترس ثم النقر عليها.

قد نجد قائمة بها خيارات تخص الهاتف الممول يتم النقر على خيار اللاسكي والشبكات.

وهنا قد نجد انتقالنا إلى صفحة جديدة بها خيارات تخص وضع الطيارات أو wi fi وشبكات الجوال وغيرها يتم النقر على كلمة واي فاي.

ثم نجد قائمة جديدة تحتوي على جميع الشبكات القريبة وأحدهما تكون الشبكة الخاصة بجهاز الراوتر الذي يمتلكه أو الشبكة الذي يريد تسجيل الدخول لها.

يتم النقر على الشبكة المرغوبة وهنا يتم تحميل صفحة جديدة تحمل قوة الشبكة والتي تختلف بحسب قرب أو بعد جهاز توزيع الإنترنت.

كما نجد خيار يكتب عليه وع التشفير ومربع يتطلب كتابة كلمة المرور وأسفلها مربع صغير يتيح عرض خيارات متقدمة.

نصائح لمن يريد ضبط إعدادات هواوي

من يريد أن يقوم بضبط اعدادات هواوي واي فاي عليه الانتباه إلى:

بالنسبة لمربع ssid يجب أن يكتب بداخله كلمات قصيرة وبسيطة ولكن يصعب تخمينها ويجب الابتعاد عن جعلها طويلة لأن هذا ربما ينتج عنه سرقة الإنترنت.

من يقوم بتغيير اعدادات هواوي واي فاي عليه بأن لا يعتمد على استخدام معلومات شخصية له مثل تسمية الشبكة باسمه أو باسم أحد أولاده أو باسم شركته.

عليه بأن لا يعتمد على استخدام معلومات شخصية له مثل تسمية الشبكة باسمه أو باسم أحد أولاده أو باسم شركته. كما يجب عدم استخدام كلمات سر تنتمي لأرقام هواتف المستخدم منعًا من سهولة سرقة الإنترنت عن طريق التخمين.

على من يغير كلمة سر يجب أن يجعلها مكونة من ثمان أحرف ليس لهم علاقة بمناسبات شخصية أو بداية أسماء أو بداية أرقام تليفونات.

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