اعراض زيادة هرمون الحليب

هرمون الحليب هو هرمون يتم إفرازه في الجسم عند حدوث الحمل ولكن هل هو مرتبط بحدوث الحمل فقط؟ تعرف على اعراض زيادة هرمون الحليب وهل له علاقة بالعقم لدى النساء أسباب حدوثه وطرق علاجه المختلفة.

اعراض زيادة هرمون الحليب

هرمون الحليب هو هرمون يتم إنتاجه وزيادة في فترة الحمل وبعد الولادة وذلك لكي يقوم بإنتاج الحليب في منطقة الثديين لكن هناك بعض الأوقات يتم إنتاج هرمون الحليب بشكل زائد في خلاف الحالتين السابقتين وهي حالة مرضية كوجود مشاكل في الغدة النخامية وهي الغدة المسؤولة عن إنتاج الهرمون في الجسم.

هناك بعض الأعراض التي تدل بشكل مباشر على زيادة هرمون الحليب في الجسم:

وجود منطقة المهبل جافة.

الشعور بألم في منطقة الثديين.

خروج حليب من منطقة الثديين.

العقم.

انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة أو وجود اضطراب بها.

انخفاض الشعور بالرغبة الجنسية.

ولم يتم التأكد من زيادة هرمون الحليب في الجسم سواء من خلال التشخيص من خلال الطبيب وتأكد من المصدر المسبب لذلك.

حدوث ارتفاع هرمون الحليب في الجسم أمر يسبب اضطراب في عملية الإباضة لدى المرأة وعملية الإباضة هي المسؤولة بشكل مباشر على حدوث الحمل لذا فقط يكون زيادة هرمون الحمل هو سبب من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى العقم بشكل مباشر وذلك بسبب اضطراب الإباضة خلال زيادة الهرمون في الجسم.

لذا فهناك علاقة بين زيادة هرمون الحليب والحمل وهذا حيث أنه لا يمكن الحمل كلما كان هرمون الحليب موجود بزيادة في الجسم ولو كان الهرمون موجود بشكل طبيعي فيمكن الحمل بدون أي مشاكل وذلك في حالة عدم إتاحة المشاكل الأخرى المناعة من حدوث الحمل.

أسباب زيادة هرمون الحليب

من خلال موقع المواطن نوضح بعض الأسباب المختلفة التي تسبب ارتفاع في هرمون الحليب وهذا بخلاف تكوين اللبن في حالة الحمل وما بعد الولادة لوجود جنين.

هناك أدوية تسبب زيادة في هرمون الحليب كأدوية مهدئات الأعصاب ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم وأدوية مضادات الذهان.

الأعشاب التي يتم شربها مثل بذور الشمر الحلبة اليانسون.

أخذ حبوب منع الحمل.

وجود فشل كلوي بشكل مزمن.

ورم في الغدة النخامية ولكنه غير سرطاني أو أي مشاكل أخرى في الغدة.

وجود متلازمة تكيس المبايض.

التحفير لمنطقة الثدي بشكل مفرط.

الضغط العصبي.

جراحات الحبل الشوكي.

وجود تلف في أعصاب جدار الصدر.

وجل تلك الأسباب يظهر عنها اعراض زيادة هرمون الحليب.

اعراض الحمل

توجد الكثير من الأعراض التي تدل على وجود حمل لدى المرأة.

انقطاع الدورة الشهرية لدى المرأة هي إحدى العلامات التي تدل على وجود حمل وهذا الأمر يسهل تميزه في حالة لو كانت الدورة الشهرية منتظمة أما لو كانت غير منتظمة فلن تستطيع تمييز ذلك بسهولة ولكن سوف يتم ملاحظته.

حساسية المفرطة اتجاه العديد من الروائح هو أمر لابد منه عند المرأة الحامل وقد تشعري بالغثيان عند شمها.

الغثيان الصباحي هو من العلامات التي يتم ملاحظتها في البداية لدى المرأة الحامل حيث انه دليل لدي الكثير من النساء على وجود حمل بالفعل فهو يظهر في الاسبوع الثاني من الحمل ويظل لبعض الأسابيع.

بسبب زيادة سمك الجدار الخاص بالرحم بمجرد حدوث الحمل يحدث إفرازات مهبلية وتكون ذات اللون الأحمر الغامق والذي يقرب إلي بني لا قلق من هذا ولكنه إفرازات خاصة بالحمل.

أيضًا بسبب تغير هرمونات المرأة خلال فترة الحمل يحدث لها تغيرات في المزاج بشكل مستمر فترة تلاحظ أنها سعيدة وفترة أخرى يلاحظ أنها مكتئبة وهو أمر طبيعي لدى المرأة الحامل.

الشعور بالرغبة في التبول بشكل مستمر هو أحد العلامات تدل على وجود حمل وهذا الأمر لم يستطيع الأطباء تفسيره ولكنه علامة واضحة ولابد منها عند حدوث الحمل.

خلال فترة الحمل يحدث زيادة في مستوى السكر لدى المرأة الحامل كما يتغير ضغط دمها لذا فهذا الأمر قد يعرضهن للشعور بالصداع والدوار بشكل مستمر.

أما عن ما يحدث الثدي خلال فترة الحمل هو أن حجم الثديين يزيد في حجمهم ويشعر كأنهم حدث لهم انتفاخ أو تورم وهذا الأمر طبيعي بسبب أن الثدي يستعد لتكوين اللبن للجنين كما أن شكل حلمات الثدي يحدث لها تغير فيزداد حجم منطقة الحلمة ويزيد عمقان لونها وذلك يختلف عن اعراض زيادة هرمون الحليب.

تشخيص زيادة هرمون الحليب

بمجرد الشعور بـ اعراض زيادة هرمون الحليب يجب الذهاب إلي الطبيب على الفور سوف يستطيع الطبيب تشخيص زيادة هرمون الحليب عن طريق الطرق التالية:

تقوم المريضة بعمل فحص كامل للجسد وذلك لكي يتم كشف ما إذا كان هناك مشاكل في الغدة الدرقية أولًا أو وجود مشاكل في الكلى أو الكبد.

بعد ذلك يتم عمل اختبار للمريض ويتم الحصول على عينة من الدم وذلك لكي يتم الكشف من خلالها على مستوى وجود هرمون الحليب في الدم.

أما في حالة وجود ورم يتم الكشف عنه من خلال الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي

ويتم إخضاع المريضة عن طريق التصوير المقطعي وذلك لكي يتم تحديد مكان الورم.

علاج زيادة هرمون الحليب

تختلف طريقة العلاج باختلاف الحالة المريض والتي تظهر هن ظهور اعراض زيادة هرمون الحليب.

لو كان الورم بشكل خفيف يتم علاجه عن طريق أخذ عقاقير تساعد في تخفيف التورم.

لو لم تقم العقاقير لتخفيف التورم يتم استئصال الورم من خلال الفم وذلك في حالة لو كان الورم خفيف.

لو كان الورم كبير يتم استئصال الورم من خلال المخ.

لو كان الخلل في الغدة الدرقية يتم الحصول على عقاقير خاصة بها.

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