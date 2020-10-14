اعراض مرض السكر عند الاطفال

مرض السكر مرض يصاب به الكبار والصغار وتتشابه اعراض مرض السكر عند الاطفال مع أعراض الكبار من حيث العطش والجفاف والتعب والشهية المفتوحة والجوع سواء من النوع الأول أو الثاني.

اكتشاف مرض السكر

عندما يجد الشخص ظهور أعراض غريبة علية يبدأ في البحث عن هل هذه الأعراض من ضمن مرض السكر وسيذكر لنا موقع المواطن أعراض السكر عن الكبار والأطفال.

ما هو مرض السكر

يعتبر مرض السكري من ضمن الأمراض المزمنة المنتشرة فعندما يزداد ارتفاع سكر الجلوكوز في الدم يصاب الإنسان بمرض السكري.

تتعدد مسميات مرض السكر منها ما يطلق علية داء السكري ومنه ما يطلق البوال السكري ومنهم ما يطلق علية السكري فهو نفس المرض ولكن بمسميات كثيرة.

سكر الجلوكوز مفيد جدا للمخ وتنشيط الخلايا ولكن بنسبة معتدلة فإذا ازدادت النسبة أصيب الشخص بداء السكر.

مرض السكر له نوعان النوع الأول يطلق علية داء السكري من الدرجة الأولى.

والنوع الثاني يطلق علية داء السكري من الدرجة الثانية.

النوع الأول يصاب به الشخص في المراحل العمرية المبتدئة مثل الطفولة والشباب والمراهقة.

أما النوع الثاني من مرض السكر وهو يصاب به الشخص ولا يشعر به فيحدث تطور للمرض مع التقدم الشخص في العمر.

يصاب بمرض السكري من النوع الثاني الأطفال والبالغين والكبار.

اعراض مرض السكر

إذا أصيب الشخص بمرض السكر تحدث عنده الأعراض التي تعرفه بإصابته بالمرض ويتم الكشف عن المرض للتأكد بعمل التحاليل سواء كانت دم أو تحليل عشوائي ومن هذه الأعراض:

تكرار عملية التبول

يعتبر تكرار عملية التبول من اعراض مرض السكر تجد أن الشخص المريض بمرض السكري تزداد لدية عدد مرات حاجته للتبول فلا يستطيع أن يتحكم في نفسه.

تجد أن الشخص المريض بمرض السكري تزداد لدية عدد مرات حاجته للتبول فلا يستطيع أن يتحكم في نفسه. تتراوح نسبة دخوله الحمام تتعدى العشر مرات في اليوم وتزاد في الليل أثناء النوم.

كمية البول التي تخرج من جسم المصاب بداء السكري تتعدى الثلاثة لتر والسبب في ذلك هو رغبة الجسم في التخلص من السكر الزائد وخاصة الكليتين.

أما بالنسبة للشخص العادي الطبيعي الذي لا يوجد لدية مرض سكري تجده لا يخرج البول ما يعادل لتر يوميًا أو أقل من اللتر على حسب شربه لكمية السوائل.

كثرة التبول لدى مريض السكر تسبب في الجفاف ودائم الرغبة في شرب الماء.

من اعراض مرض السكر العطش

تجد أن مريض السكر سواء كان السكر عنده من النوع الأول أو من النوع الثاني تجد أن العطش من أعراض النوعين.

لأن ازدياد نسبة السكر وعلوه ممكن أن يتسبب في كثرة التبول وكثرة التبول تجعل الجسم يفقد الكثير من السوائل التي توجد في الجسم فتزداد الرغبة في العطش.

وهذا أمر طبيعي للتعويض الجسم عما يفقده حتى لا يتعرض للجفاف الشديد.

من اعراض السكر الجوع الشديد

عندما يصاب الشخص بمرض السكر تجده ازدادت عنده الشهية في تناول الطعام والسبب في ذلك يرجع إلى.

الزيادة في إنتاج سكر الدم

عندما يزداد الجسم في إنتاج سكر الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي حيث يزداد عن مائتان وخمسون جرام مليغرام ديسيلتر.

فكلما ازداد الجسم في إفراز الجلوكوز كلما زادت طاقة الجسم في حرق السكر في الدم وبالتالي يزداد رغبة الجسم في تناول الطعام لإنتاج الأنسولين.

فكلما قل النسولين بالجسم كلما ازداد الجوع والرغبة في تناول الطعام.

انخفاض معدل السكر في الدم

عندما ينخفض الجلوكوز في الجسم عن المعدل الطبيعي فعندما يقل عن السبعين أو الثمانون مليغرام /ديسيلتر وهذا يعتبر معدل أقل من الطبيعي.

هنا يبدأ الجسم في إرسال إشارات إلى المخ بالجوع لتعويض انخفاض معدل السكر في الدم حتى ترتفع نسبة الأنسولين.

شعور الشخص بالإرهاق الشديد

عندما يكون الشخص مصاب بمرض السكري ويكون جسمه غير قادر على إنتاج الأنسولين والأنسولين هو الذي يفرز الجلوكوز ويوصله إلى جميع خلايا الجسم لتنشيط الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة للحركة والنشاط.

فإذا أصبح الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين هنا لا يستطيع الجسم الحصول على الجلوكوز مما يتسبب في عدم حصول الجسم على السكر والطاقة فيتسبب له بالإرهاق الشديد والتعب.

حتى أنه لا يقدر على ممارسة النشاط اليومي له.

اعراض مرض السكر عند الاطفال من النوع الأول

السكري من النوع الأول يتطور كثيرًا ممكن في فترة سبعة أيام بعد الإصابة مباشرةً يشعر الطفل بهذه الأعراض:

عندما تقترب من الطفل أثناء تحدثه تجد رائحة نفسه متغيرة تجدها مقاربة لرائحة الفواكه.

دائمًا ما يصاب الطفل بالعدوى الفطرية بسبب قلة مناعة الجسم في مقاومة الالتهابات والفطريات.

جلد الطفل يكون حساس في مقاومة أي مرض أو تحسس من نوع طعام معين فتجد الجسم يحدث له حالة من التهيج وعدم الاستقرار.

الطفل الذي يصاب بمرض السكر من النوع الأول تجده يفقد وزنه تدريجيًا بسبب سرعة احتياج الجسم للطاقة والأنسولين.

دائمًا الطفل الذي يصاب بالسكر من النوع الأول تزداد الرغبة عنده بالتبول كثيراً وممكن أن تؤدي إلى التبول اللاإرادية.

اعراض مرض السكر عند الاطفال من النوع الثاني

تظهر الأعراض مع مرور الوقت حيث يبدأ الوالدين في رؤية أبنهما تظهر علية الأعراض الآتية:

عندما يصاب بخدش أو جرح لا يحدث الالتئام سريع للجروح.

يصاب بفتح الشهية مع فقدان في وزنه بشكل ملحوظ.

يحدث عنده جفاف في الفم مما تتسبب عنده حالة من العطش المستمر.

يحدث أن يصاب الطفل بضعف في النظر.

ويبدأ ظهور بقع في الجلد لونها أسود.

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