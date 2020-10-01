اعراض نقص الحديد للحامل

يعتبر ظهور اعراض نقص الحديد للحامل خطرًا عليها وعلى جنينها أيضًا وذلك لأن عنصر الحديد من المعادن الهامة التي نحتاج إليها جميعًا وخاصةً المرأة تحتاج إليه أثناء فترة الحمل.

ما هو الحديد وما هي أهميته

الحديد هو أحد المعادن الهامة وتكمن أهميته في أنه يساعد في التكوين الهيموجلوبين وهو مادة بروتينية تحتوي عليها خلايا الدم الحمراء وهذه المادة البروتينية مهمتها نقل الأكسجين إلى بقية أعضاء الجسم والأنسجة والعضلات والغضاريف عن طريق الدم كما أنه يساهم في تعزيز وتقوية جهاز المناعة.

تزداد فرص ظهور اعراض نقص الحديد للحامل بسبب زيادة نسبة الحديد التي تحتاجها المرأة أثناء الحمل عن الأيام العادية وذلك لأن الجسم يحتاج إلى تكوين كمية أكبر من الهيموجلوبين لإمداد الجنين بالأكسجين الضروري لنموه فإذا كانت السيدة الحامل تعاني من نقص الحديد فسوف تتعرض لخطر الإصابة بفقر الدم وخاصةً إذا كانت حاملًا بتوأم أو إذا كانت قد عانت منه في حملٍ سابق أو إذا كانت تعاني من غثيان الحمل و تتقيأ كثيرًا.

اعراض نقص الحديد للحامل

ربما لا تظهر اعراض نقص الحديد للحامل منذ البداية وأحيانًا تظهر بعض الأعراض بسبب الحمل وليس بسبب نقص الحديد لذا يجب متابعة الحمل عند الطبيب المختص لعمل الفحوصات الدورية والتأكد أنها لا تعاني من نقص الحديد أما اعراض نقص الحديد للحامل فهي:

يتسبب نقص الحديد في شحوب الوجه وبهتان لونه وكذلك الشفاه والأظافر فنجد البشرة تبدو صفراء شاحبة ونجد الجلد يتغير لونه ويصاب بالالتهاب والاحمرار واللسان أيضًا يصاب بالتقرحات والالتهابات الحادة ونجد الأظافر تصاب بالتلف وتتكسر بسهولة كما يظهر عليها أحيانًا بقع أو علامات بيضاء.

الشعور بالضعف العام والهزال والتعب والوهن الشديد بالإضافة إلى شعور الحامل بأنها لا تقدر على الحركة نهائيًا ولا تستطيع القيام بالمهام الحياتية الخاصة بها وممارسة أنشطتها اليومية المعتادة كما تشعر بأن طاقتها في أقل مستوياتها وأنها قد أصبحت خاملة وكسولة وتبدو عليها بوضوح مظاهر الإرهاق بالإضافة إلى شعورها بالدوخة والدوار الشديد إلى جانب نقصان وزنها بشكلٍ ملحوظ.

ضيق التنفس حيث تشعر الحامل بعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي كما تعاني من حساسية الصدر والتي قد تصل إلى الإصابة بمشاكل في القلب كما تعاني من اضطراب معدل نبضات القلب وأحيانًا تسارع ضربات القلب وقد يصل الأمر إلى إصابة القلب بالتضخم والفشل.

تقلب وسوء الحالة المزاجية بالإضافة إلى شعورها الدائم بالقلق والتوتر والاكتئاب الحاد مما يجعلها تشعر برغبة عارمة ومستمرة في البكاء حتى دون سبب مع شعورها الدائم بالضيق والحزن الشديد.

يتضرر الجهاز العصبي بشدة بسبب نقص الحديد مما يؤدي إلى الضعف الشديد في وظائف الجهاز العصبي والوظائف العقلية بالإضافة إلى ضعف بخلايا الدماغ ينتج عنه صعوبة الانتباه والتركيز وصعوبة في الإدراك والفهم والاستيعاب إلى جانب اضطرابات النوم والإصابة بالأرق وبالتالي قلة عدد ساعات النوم كما تعاني الحامل من شعور مزمن بالصداع وآلام أسفل الرأس.

أضرار نقص الحديد عند الحامل

يوجد كثير من الأضرار التي تحدث في حالة نقص الحديد ومن خلال موقع المواطن نوضح أنه لا تقتصر خطورة نقص الحديد عند الحمل على أشهر الحمل فقط ولكن تمتد أيضًا إلى ما بعد الولادة حيث يؤدي نقص الحديد إلى نقص وزن المولود بالإضافة إلى زيادة فرص إصابة الجنين بفقر الدم عند الولادة بالإضافة إلى تأخر نموه.

أما بالنسبة للمرأة فنقص الحديد يؤدي إلى زيادة فرص إصابتها بالاكتئاب بعد ولادتها أو ما يسمى “اكتئاب ما بعد الولادة”.

علاج نقص الحديد عند الحامل

بعد أن تعرفنا على اعراض نقص الحديد للحامل سوف نتعرف الآن على طرق علاج نقص الحديد عند الحامل حيث يعتمد علاج نقص الحديد لدى الحامل على العلاجات الطبيعية والدوائية أيضًا:

العلاجات الطبيعية تعتمد على الأطعمة حيث يجب أن تحصل الحامل على 30 ملج تقريبًا من الحديد كل يوم لذلك ينصح الأطباء بتناول غذاء صحي متوازن وأطعمة غنية بالحديد.

ومنها الدواجن واللحوم المسلوقة والكبدة بالإضافة إلى المأكولات البحرية مثل السمك المشوي سمك المكرونة والمحار والسالمون والكافيار بالإضافة إلى البقوليات مثل العدس والفول والحمص والفاصوليا فجميعها غنية بالحديد الخضروات الورقية أيضًا من المأكولات الغنية بالحديد ومنها السبانخ ومن الخضروات الأخرى التي تحتوي على عنصر الحديد البروكلي والباذنجان.

ومن المفيد أيضًا لعلاج نقص الحديد تناول الفواكه الغنية بالحديد مثل التفاح والموز بالإضافة إلى العسل الأسود وأخيرًا الحليب منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي وينصح بتناول فيتامين C مع الأطعمة الغنية بالحديد حتى تستطيع المعدة امتصاصه والاستفادة منه وفيتامين C يوجد في الفراولة والحمضيات والكيوي والطماطم.

أما الطرق العلاجية الدوائية فتعتمد على إعطاء الحامل مكملات غذائية تحتوي على نسبة عالية من الحديد وتكون غالبًا في شكل كبسولات وأقراص وأحيانًا حقن وذلك لتدارك الأمر سريعًا إذا كانت الحامل لديها نقص شديد في معدن الحديد للدرجة التي أدت إلى حدوث بعض المضاعفات

هناك أيضًا طريقة علاجية يلجأ إليها الأطباء في حالة معاناة الحامل من نقص الحديد بنسبة كبيرة تسببت في إصابتها بفقر الدم وهذه الطريقة هي نقل الدم إلى الحامل ويلجأ إليها الأطباء غالبًا لعلاج نقص الحديد لدى الحوامل التي لا تستجيب للمكملات الغذائية الغنية بالحديد.

ويختلف نوع الحديد الذي يصفه الطبيب تبعًا لعدة عوامل مثل:

توقيت حدوث نقص الحديد فتعطى الحبوب للحامل التي تعاني نقص الحديد خلال ثلث الحمل الأول بينما تعطى الحقن للحامل التي تعاني نقص الحديد في ثلث الحمل الأخير.

قدرة الحامل على تحمل الآثار الجانبية الناتجة عن تعاطي الأقراص الغنية بالحديد وهذه الآثار الجانبية الإمساك فإن تحملت فالحبوب أفضل وإن لم تتحمل بالحقن أفضل.

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