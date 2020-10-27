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اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين الانقلابية
مسلحون مجهولون أردوه قتيلاً جنوب العاصمة

اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين الانقلابية

2020/10/27
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين الانقلابية
المواطن - متابعة

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليمنية القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، حسن زيد.

وحسب شهود عيان، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي الحوثي وأردوه قتيلاً في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر، إن ميليشيات الحوثي انتشرت بشكل كثيف وطوقت المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب من موقع الحادثة.. مؤكدة أن نجل القيادي الحوثي زيد أصيب في الحادثة.

وأقرت ميليشيات الحوثي بمقتل القيادي زيد في حادثة الاغتيال، وفقا لـ”العربية”.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، مقتل زيد.

وقال في منشور على صفحته في “فيسبوك” إنه تعرض إلى حادثة اغتيال صباح اليوم من عناصر مجهولة.. في منطقة حدة، وتم إدخاله العناية المركزة إثر إصابته بعيارات نارية، وقضى متأثرا بالإصابة.

ويعد زيد من أهم القيادات العقائدية لميليشيات الحوثي ويرتبط بعلاقات وثيقة مع النظام الإيراني وحزب الله اللبناني.

وعقب الحادث، شهدت العاصمة صنعاء حالة طوارئ غير معلنة وانتشاراً كثيفاً لميليشيات الحوثي في عدد من الشوارع ونصب عدد من النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في صنعاء.


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