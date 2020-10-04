افضل الزيوت لتطويل الشعر

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هي افضل الزيوت لتطويل الشعر في أسبوع حيث أصبحنا غير مهتمين بشعرنا كثيرًا في هذا العصر مما يتسبب في حدوث العديد من المشاكل للشعر مثل التساقط والشيب المبكر وغيرهم.

تطويل الشعر

توجد الكثير من الأشياء التي دائمًا يتم البحث عنها لتطويل الشعر مثل المنتجات التي يقال عنها أنها تعطي نتائج ساحرة في تطويل الشعر ولكنها لا تحدث أي تقدم في الشعر.

كما يلجأ بعض الأشخاص إلى صالونات التجميل حتى يقومون بمعالجة الشعر من المشاكل التي من الممكن أن تحدث له، ومن أكثر الأشخاص الذين يبحثون عن ذلك الفتيات الذين يرغبون في أن يكون شعرهم طويل وله مظهر جميل وصحي.

ولكن لابد أن يتم اللجوء للطرق العلاجية السليمة لأننا نكون بحاجة إلى الاهتمام بالشعر يومياً، ومن أهم هذه الطرق هي الزيوت الطبيعية ولهذا سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح افضل الزيوت لتطويل الشعر بسرعة.

افضل الزيوت لتطويل الشعر

لقد اختلف الكثير من خبراء التجميل في تحديد الزيت الأفضل في تطويل الشعر، ولكن لقد تم ذكر سبع أنواع من الزيوت التي تساعد على زيادة نمو الشعر وتطويله وتكثيفه بسرعة، ومن ضمن افضل الزيوت لتطويل الشعر ما يلي:

زيت النعناع.

زيت نبتة ذيل الحصان.

زيت البابونج.

زيت إكليل الجبل.

زيت اللافندر.

زيت الخروع.

زيت جوز الهند.

وصفات طبيعية من زيوت تساعد على تطويل الشعر

توجد الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها باستخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر وتطويله في مدة قصيرة، ومن ضمن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة زيت الخروع مع زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية الغير مشبعة والتي تعمل على تطويل الشعر.

كما تساعد في حل الكثير من مشاكل الشعر مثل تساقطه، وخليط زيت الزيتون وزيت الخروع يساعد على تغذية الشعر ويحافظ على الشعر وطريقة تحضير هذه الوصفة كالتالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع. ست بتلات من الكركدية.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون مع بعضها.

ثم يتم إضافة بتلات الكركديه للخليط ونقوم بتسخين الخليط بعد ذلك على نار متوسطة لمدة 10 ثواني فقط.

ثم يتم وضع الخليط على الشعر مع تدليك الفروة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ثم يتم تغطية الشعر بمنشفة وتبخيرها حتى تحافظ على الرطوبة بداخلها وتترك على الشعر لمدة ساعة تقريبًا.

ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى يتم الحصول على نتائج جيدة.

وصفة زيت جوز الهند والخروع

زيت جوز الهند يستخدم في علاج مشاكل الشعر وخاصه تساقط الشعر وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للأكسدة، كما يعمل على حماية فروة الرأس من الالتهابات ويساعد على نمو الشعر وتطويل الشعر بطريقة جيدة وطريقة تحضير هذه الوصفة كالتالي:

المكونات

اثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع. اثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات مع بعضها بطريقة جيدة، ثم يتم وضع الخليط على الشعر ونقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط لمدة خمس دقائق تقريبًا.

ثم يتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعتين، ومن الأفضل أن يتم ترك الخليط على الشعر طوال الليل.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تجديد الشعر بسرعة.

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل

بعد أن تعرفنا على افضل الزيوت لتطويل الشعر فيجب أيضًا أن نتعرف على وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل للشعر وهي كالتالي:

المكونات

اثنين ملعقة من زيت الخروع اثنين ملعقة من جوز الهند. ثلاث نقط من زيت إكليل الجبل.

طريقة التحضير

يتم خلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند ونقوم بتسخين الخليط على النار.

ثم يتم إضافة زيت إكليل الجبل للخليط ونقوم بوضع الخليط على الشعر مع تدليك الفروة لمدة 10 دقائق.

ثم يترك الخليط على الشعر لمدة عشر دقائق بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالشامبو.

ويتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى يتم الحصول على نتائج جيدة.

وصفة زيت النعناع وزيت الخروع

زيت النعناع من المعروف أنه يعمل على تكبير بصيلات الشعر ويعيد حيوية الشعر له، كما أنه يساعد على تحفيز نمو الشعر وذلك بجانب خصائصه المثبتة للحساسية والتي تعمل على منع ظهور أي تأثيرات تؤدي إلى الحساسية للشخص وطريقة تحضير هذه الوصفة كتالي:

المكونات

100 مل من زيت الخروع. ثلاث نقط من زيت النعناع.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الزيوت مع بعضها بطريقة جيدة، ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس كله ويترك لمدة ساعتين تقريبًا.

ثم يتم غسل الشعر بطريقة جيدة ونكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لكي يتم الحصول على نتائج سريعة.

فوائد الزيوت للشعر

بعد أن تعرفنا على ماهي افضل الزيوت لتطويل الشعر فيجب أيضًا أن نتعرف على فوائد الزيوت للشعر حيث توجد الكثير من الفوائد التي من الممكن للزيت أن يقوم بتقديمها للشعر، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي:

يساعد على علاج الشعر، كما يعمل على تغذية الشعر وذلك لأن الزيوت تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر والفيتامينات المهمة جدًا.

يساعد على تجديد أنسجة الشعر.

يعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

يساعد على إعادة نمو الشعر.

يعمل على محاربة مشاكل وتساقط الشعر، كما يعمل على علاج تساقط الشعر.

يتحكم في مشاكل الشعر المجعد.

يساعد على تكثيف الشعر.

شارك الخبر