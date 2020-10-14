افضل برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب

يبحث جميع محبي التطبيق الشهير يوتيوب عن افضل برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب رغبة منهم في الاحتفاظ بالمقاطع التي يفضلونها ومشاهدتها في أي وقت بدون الحاجة الدخول على شبكة الإنترنت.

يوتيوب Youtube

يعد تطبيق يوتيوب Youtube تلك المنصة الشهيرة التي تمتلكها شركة Google جوجل الأمريكية أحد أهم وأفضل المنصات التي تقوم بعرض مقاطع الفيديو على الإطلاق في العالم كله.

يعمل يوتيوب على نشر أكبر عدد من المقاطع المرئية في مختلف التخصصات والمجالات طبية اجتماعية ترفيهية مسلسلات وأفلام برامج تلفزيونية وألعاب إلى جانب العديد من المواد التي يمكن الاستمتاع بمتابعتها والتمتع عن طريقها بالفوائد الكثيرة للمشاهدة المرئية.

تنزيل فيديوهات يوتيوب

حيث أن موقع يوتيوب يزخر بالعديد من المقاطع التي نستطيع مشاهدتها، فإن هذا الكم الهائل من الفيديوهات التي يحتوي عليها يوتيوب يتطلب منا البحث عن وسيلة أو طريقة لتحميل وتنزيل مقاطع الفيديو على هواتفنا الذكية.

سواءً كانت iOS أو أندرويد أو غير ذلك من نظم التشغيل بالإضافة إلى الحواسب الآلية أو أجهزة الكمبيوتر.

فمنصة يوتيوب تدعم تنزيل الفيديوهات محليًا من خلال التطبيق نفسه عن طريق الضغط على خيار أو زر تنزيل.

ولكن هناك مشكلة أنه إذا لم تقم بالدخول إلى شبكة الإنترنت خلال أوقات محددة في اليوم ربما لا يفتح المقطع معك بمرور الوقت وبالطبع لن يمكنك مشاهدته.

فلهذا يجدر بنا البحث أو محاولة التوصل إلى حل أو طريقة تُساعدنا على تحميل وتنزيل الفيديوهات بسرعة وبمجرد ضغطة زر على يوتيوب.

وذلك بواسطة افضل برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب وهناك عدة تطبيقات وبرامج تقوم بتنزيل فيديوهات إلى الأجهزة الأندرويد وسوف نستعرض هذه البرامج والتطبيقات بالتفصيل فيما يلي:

برنامج YouTube Go‏

من خلال موقع المواطن نوضح أن تطبيق يوتيوب Go أحد أقوى التطبيقات في مجال تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب حيث يقدم التطبيق عدة مزايا مما يجعله الأهم والأفضل في هذا المضمار.

فهو يوفر إمكانية تحميل المقاطع بصيغ MP4 حيث يمكن تنزيلها على الهاتف من خلال بعض الخطوات السريعة والبسيطة كما يمكن اختيار وتحديد حجم البيانات المستهلكة في مشاهدة الفيديوهات.

لتنزيل برنامج يوتيوب جو يمكن زيارة المتجر أو جوجل بلاي والبحث عنه هناك وتنزيله من خلال Google Play store.

برنامج TubeMate Downloader

يعد هذا التطبيق أحد أشهر التطبيقات والبرامج التي تساعدك في تنزيل وتحميل الفيديوهات من موقع يوتيوب العالمي المملوك لشركة جوجل.

حيث يوفر هذا التطبيق العديد من المزايا كما يقدم بعض التحسينات التي ربما تكون مختلفة عن أي تطبيق أو برنامج آخر حيث يعتبر هذا البرنامج أسهل وسيلة لتنزيل فيديوهات اليوتيوب على أجهزة الأندرويد المستخدمة في العصر الحالي وإليكم المزايا التي يتمتع بها:

يمكنك حفظ المقاطع على المكتبة أو الأستديو لمشاهدتها في وقت آخر.

إمكانية اختيار وتحديد جودة الفيديو الذي ترغب في تحميله على هاتفك من بين العديد من الصيغ المتاحة في التطبيق.

سهولة الحصول على المقاطع عبر المتصفح الخاص على شبكة الانترنت.

يتوافق هذا التطبيق مع العديد من أجهزة الأندرويد.

سهولة الاستخدام والتنزيل فهذا التطبيق غير معقد على الإطلاق.

يعد بديلًا مناسبًا على أي برنامج أو تطبيق ترغب في تنزيله لتستطيع تنزيل فيديوهات يوتيوب إلى أندرويد في مجرد ثوانٍ معدودة.

برنامج تنزيل الفيديو بدقة HD 2020‏

يتمتع هذا البرنامج بالكثير من المميزات التي تجعله افضل برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب من بينها:

إتاحة مدير تنزيل قوي تستطيع من خلاله التحكم في الفيديوهات التي تقوم بتنزيلها.

دعم التحميل في الخلفية الأمر الذي يساهم في منع الإزعاج إذا كنت تريد تصفح واتساب فيسبوك تيليجرام أو وغير ذلك من التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية وفي الوقت نفسه تريد تحميل فيديوهاتك المفضلة.

دعم ميزة التنزيلات المتعددة فهو يمكنك من تنزيل أكثر من مقطع في آنٍ واحد.

دعم تنزيل المقاطع الكبيرة عن طريق خاصية التنزيل عالي السرعة.

مع هذا البرنامج لديك القدرة على عمل توقف أو إيقاف مؤقت ثم استئناف بالإضافة إلى القدرة على إزالة وحذف التنزيلات.

وأخيرا يقوم التطبيق يدعم بطاقة SD والتي يمكنك بواسطتها تخزين ورفع الكثير من المقاطع وذلك إذا لم تكن مساحة التخزين في هاتفك الذكي كافية.

برنامج Play Tube – Video Tube‏

يساعدك هذا التطبيق في بحثك عن مقاطع أو فيديوهات مختارة لكي تقوم بتنزيلها إلى هاتفك الذكي وهذا البرنامج متوفر في المتجر Google play حيث تستطيع تحميله بكل سهولة.

Video Downloader Master

هذا التطبيق يتيح ويسمح لك بتنزيل المقاطع من عدة مواقع ويب إلى جهازك مباشرةً وبمنتهى السهولة بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى ومن بين هذه المميزات ما يلي:

يدعم هذا البرنامج العديد من الصيغ الخاصة بفتح الفيديوهات مثل إف إل في إم أو في إم بي فور إم كي في ودبايو إم في وغيرها.

من بين المزايا أيضًا تشغيل التطبيق في الخلفية وتشغيله بشكل خفي وصامت وذلك عند رغبتك في عدم الإزعاج مع تصفح الإنترنت في نفس الوقت.

افضل برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب

يمكن تحميل افضل برنامج تحميل فيديو من اليوتيوب من منصة يوتيوب نفسها مباشرةً.

فهناك العديد من البرامج والتطبيقات التي تستطيع من خلالها تحميل الفيديوهات من موقع اليوتيوب مباشرةً وكل ما ذكر فيما سبق ليس سوى مثال يساعدك في تنزيل المقاطع من يوتيوب بمنتهى السهولة بالإضافة إلى ذلك هناك تطبيقات تنزيل من يوتيوب مباشرةً بصيغة mp4 بدون الحاجة إلى أية برامج نهائيًا.

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