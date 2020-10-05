افضل حقن فيتامين ب للاعصاب

يرغب الكثيرون من مرضى الأعصاب في معرفة افضل حقن فيتامين ب للاعصاب التي ينصح بها الأطباء المتخصصون في علاج الأعصاب وضمور العضلات وذلك لفوائد فيتامين B العديدة للأعصاب وللصحة العامة.

مجموعة فيتامينات B

يحتوي فيتامين B: المركب على 8 أشكال وهذه الفيتامينات تذوب في الماء أي أنها لا تخزن في الجسم ولهذا يجب إدراجها في النظام الغذائي بكثرة وهي:

فيتامين B1 (الثيامين): وله دورٌ هام في عملية التمثيل الغذائي من خلال تحويل الغذاء إلى طاقة ومن المصادر الغنية به جنين القمح وبذور دوار الشمس.

فيتامين B2 (الريبوفلافين): وهو يساهم في تحويل المواد الغذائية إلى طاقة أيضًا كما يعد مضادًا للأكسدة ومن الأطعمة الغنية به الفطر ولحم البقر.

فيتامين B3 (النياسين): وله دورٌ حيوي في الأيض والإشارات الخلوية وإصلاح وإنتاج الحمض النووي ومن المصادر الغنية به العدس والتونة والدجاج.

فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك): وهو يساعد الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة كما يساهم في إنتاج الكوليسترول والهرمونات ويوجد في الزبادي والأفوكادو والكبد والسمك. B6

(البيريدوكسين): وهو يشارك في استقلاب الجسم للأحماض الأمينية وكذلك إنتاج كرات الدم الحمراء وتكوين ناقلات عصبية ويعد الحمص والبطاطا والسلمون من الأطعمة الغنية به.

فيتامين B7 (البيوتين): وهو ضروري لعملية أيض الكربوهيدرات والدهون ويوجد في الخميرة والجبن والبيض والكبد وسمك السلمون.

فيتامين B9 (حمض الفوليك): وهو هام لنمو الخلايا وأيض الحمض الأميني وتكوين كرات الدم البيضاء والحمراء وانقسام الخلايا الكاملة ويوجد في الخضراوات الورقية الفاصولياء والكبد ويمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية كحمض الفوليك.

فيتامين B12 (الكوبالامين): وهو الأكثر شهرة بين مجموعة فيتامينات B وهو هام جدًا للوظائف العصبية وتكوين الحمض النووي وتجديد كرات الدم الحمراء ويوجد في مصادر الغذاء الحيوانية مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم والمأكولات البحرية.

حقن فيتامين B للأعصاب

يتوافر فيتامين B المركب دوائيًا في شكل حقن يتم اللجوء إليها إذا كانت الحالة شديدة ناتجة عن التهابات عصبية وفقر الدم الحاد وتعتبر افضل حقن فيتامين ب للاعصاب هي تلك التي تحتوي على فيتامين B1,B6, B12وتحتوي الأمبولة الواحدة على: 250 مجم من فيتامين B1, 100 مجم من فيتامين B6 (البيرودوكسين) 250 ميكروجرام من فيتامين B12 (سيانوكويالامين).

وتجاريًا تعد حقن ديبوفيت ونيوروفيت هي افضل حقن فيتامين ب للاعصاب.

دواعي استخدام حقن فيتامين B

من خلال موقع المواطن نوضح الأسباب التي تجعل الشخص يستخدم حقن فيتامين B.

تستخدم حقن فيتامين ب لعلاج حالات التهاب الأعصاب الطرفية الناتج عن إدمان الكحول أو بسبب مرض السكر.

علاج الآلام الخاصة بالعمود الفقري والتهابات أعصاب الحبل الشوكي.

علاج مرض البري المزمن أو الحاد.

تستخدم حقن فيتامين ب لتنشيط عمليات أيض الأحماض الأمينية والدهون والكربوهيدرات.

تستخدم أيضًا في حالات الإجهاد والضعف العام.

تفيد في حالات الرجيم لتعويض نقصه في الغذاء.

تستخدم لعلاج مرض الأنيميا بأشكاله المتعددة.

تستخدم لتعزيز أداء الجهاز العصبي لوظائفه.

هل هناك آثار جانبية لحقن فيتامين B

بالطبع هناك آثار جانبية متحملة ولكنها ليست مؤكدة أو دائمة الحدوث وبعض هذه الآثار نادرة وخطيرة لذلك يجب استشارة الطبيب عند ظهور أيٍ مما يلي:

السعال.

التململ.

حكة الجلد.

صعوبة البلع.

زيادة التعرق.

شعور بالحرارة.

صعوبة التنفس.

مشاكل تنفسية.

تصلب موضع الحقن.

انخفاض غير طبيعي في ضغط الدم.

احتياطات استخدام حقن فيتامين B

يجب إخطار الطبيب بأي أدوية يتناولها المريض تجنبًا لحدوث أي آثار جانبية خاصةً في بعض الحالات منها:

نقص الحديد.

أمراض الكلى والكبد.

الأطفال وحديثي الولادة

الاحتقان في الجيوب الأنفية.

الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

نقص مستويات حمض الفوليك.

لا تعطى حقن فيتامين ب إذا ثبت حساسية المريض لأحد مكوناتها.

الجرعة المقررة لحقن فيتامين B

يجب أن يقوم الطبيب المعالج في البداية بتشخيص الحالة وتقييمها وتحديد الجرعات وفقًا للتالي:

عند متابعة العلاج أو الحالات البسيطة تكون الجرعة أمبولين أو ثلاث في الأسبوع.

في الحالات الشديدة تكون الجرعة أمبولة يوميًا لحين تحسن الحالة.

مضاعفات نقص فيتامين ب

الإصابة بمرض “بيري بيري”: وهي إحدى متلازمات النقص التي يتم اكتشافها وهي عبارة عن نقص فيتامين B1 (الثيامين) وينقسم إلى نوعين البري بري الرطب ويصيب جهاز القلب الوعائي والبري بري الجاف أو “متلازمة فيرنيك كورساكوف” ويصيب الجهاز العصبي وأعراضه هي:

صعوبة المشي.

خدر اليدين والقدمين.

الشلل أو ضعف العضلات.

الارتباك وصعوبة التحدث.

الألم والقيء وضيق التنفس وزيادة ضربات القلب وتورم الساقين.

فوائد فيتامين B المركب

يساعد فيتامين B المركب على منع الالتهابات كما يعمل على تعزيز أو دعم صحة الخلايا.

يساهم في نمو كرات الدم الحمراء. يعزز مستويات الطاقة.

يعزز من صحة وقوة البصر.

يعزز وظائف الدماغ.

يساعد على الهضم الجيد.

يدعم الشهية الصحية.

يدعم وظائف الأعصاب ويساهم في قوتها.

يساهم في إنتاج الهرمونات والكوليسترول.

يدعم صحة القلب وكذلك الأوعية الدموية.

يعزز قوة العضلات.

يساعد على تحسن المزاج.

يزيد من مهارات الأداء المعرفي.

يساهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق.

يُعتقد أنه يساهم في علاج مرض الفصام أو “الشيزوفرينيا” ولكن هذا الاعتقاد يحتاج لمزيد من الدراسات لإثباته.

يساهم في التقليل من الأعراض الخاصة بالمرض المسمى بالنفق الرسغي وهو عبارة عن آلام حادة يعاني منها المريض في منطقتي الكف والرسغ بسبب زيادة النشاط الحركي الخاص بمنطقة الكتف حيث أن أكثر من يصاب بهذا المرض هم الأشخاص الذين يقومون بممارسة بعض الأعمال أو الحرف اليدوية أو يعملون على الآلات الكاتبة.

ويمكن الحصول على فوائد فيتامين B المركب عن طريق تعاطي المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين B المركب أو أخذ الحقن التي تحتوي عليه.

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