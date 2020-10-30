افضل علاج للكحه للكبار

الكحة من الأمور المزعجة التي يمكن أن يمر بها العديد من الأشخاص ولذلك يجب التعرف على افضل علاج للكحه للكبار بالإضافة إلى أهم أسباب الإصابة بالكحة لدى البالغين بشكل عام.

علاج الكحة

تعد الكحة من الأمور المصاحبة للإصابة ببعض الأمراض المتعددة وتنقسم الكحة إلى عدة أنواع مختلفة منها الكحة الجافة أو الكحة المصحوبة بمخاط أو بلغم ويمكن أن تحدث الكحة بشكل عام نتيجة لوجود بعض المشاكل التي يعاني منها الشخص مثل الإصابة بالربو أو الإصابة بالتهاب في الشعب الهوائية وغيرها.

وقد يتسائل بعض الأشخاص عن افضل علاج للكحه للكبار ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أفضل علاج للكحة للكبار واسباب الإصابة بالكحة وذلك في السطور التالية.

أسباب الإصابة بالكحة عند البالغين

قبل أن تتعرف على أفضل علاج للكحة للكبار يجب أن تتعرف على الأشياء الهامة التي يمكن أن تعد سببًا من أسباب الإصابة بالكحة لدى الأشخاص البالغين بشكل عام ومن أهمها ما يلي:

الإصابة بعدوى فيروسية مثل نزلات البرد وأنفلونزا وغيرها.

الإصابة بالتهاب رئوي.

الإصابة بالتهاب في القصبة الهوائية.

وجود توسع في القصبات وهي عبارة عن حالة تكون فيها مسالك القصبات الهوائية متسعة بنسبة كبيرة مما يسبب الشعور بالكحة والبلغم.

إصابة الشخص بالتليف الكيسي وهو عبارة عن مرض وراثي قد يؤدي إلى وجود إفرازات مخاطية ثقيلة داخل الشعب الهوائية.

افضل علاج للكحه للكبار

توجد بعض العلاجات التي يمكنك الاستعانة بها في المنزل للتخلص من الكحة التي تكون مصاحبة لبلغم وبطرق طبيعية بسيطة والتي تعتبر أفضل علاج للكحة للكبار وهي كالتالي:

تناول بعض أنواع الفاكهة التي تحتوي على معدل عالي من الألياف يمكن أن تساعد على تقليل البلغم بشكل كبير.

يمكنك تناول شاي الزعتر والقرنفل فهو يعتبر أحد الأشياء التي تساعد في تقليل عدوى الجهاز التنفسي ويمكن تحضيره بسهولة عبر وضع أوراق الزعتر والقرنفل في ماء مغلي ثم شربه.

تناول الزنجبيل من الأمور الجيدة التي تساهم في تخفيف أعراض الالتهاب المصاحبة للكحة والبلغم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي يمكن أن يساهم في رفع مناعة الجسم ويساعد على تقيليل الكحة بشكل كبير.

شرب الماء والسوائل من الأمور الجيدة التي تساعد في التخلص من العدوى وتحمي الجسم من الجفاف.

يمكنك أخذ دش ساخن يحتوي على كمية عالية من البخار مما يساعد ترطيب المسالك الهوائية ويقلل من سمك المخاط.

تناول العسل الطبيعي من الأمور الجيدة التي يمكن أن تساهم في التخلص من البلغم وإن تم تناوله قبل النوم بنصف ساعة فإنه يساعد على التخلص من الكحة أثناء النوم.

الحرص على البعد عن أنواع الأطعمة التي يمكن أن تسبب التحسس وتؤدي إلى زيادة الكحة والبلغم المصاحب له.

البعد عن شرب المواد الكحولية لأنها يمكن أن تؤثر على الجسم في هذه الفترة وتسبب الجفاف في الجسم وتزيد من الكحة.

ابتعد عن شرب المواد التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة.

إن كنت من المدخنين يفضل التوقف عن التدخين إن كنت تريد التخلص من الكحة.

احرص على الغرغرة بالماء والملح فهي تساهم في التخلص من تهيج الحلق وتساهم في تطهيره.

احرص على عدم حبس الكحة فهي تعد الطريقة المثالية للتخلص من الإفرازات التي تتواجد في الحلق والرئتين.

علاج الكحة الليلية

في بعض الأحيان تكون الكحة شديدة اثناء الليل مما يسبب الإزعاج والقلق وعدم النوم بشكل مريح ولذلك سنقدم لكم بعض الحلول التي يمكن أن تعد أفضل علاج للكحة للكبار أثناء الليل ومن أهمها ما يلي:

تناول الشاي مع العسل

شرب كوب من الشاي مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل قبل أن تذهب إلى النوم يعد من الأمور الجيدة التي تساعد في التخلص من المخاط والبلغم الذي يتواجد في المجرى التنفسي بشكل كبير.

الاستعانة بجلسات البخار

يمكنك الاستعانة بجهاز البخار أو عن طريق الاستحمام بماء ساخن مصحوب بالبخار مما يقلل من جفاف المجاري الهوائية ويساعد في تقليل الشعور بالكحة بشكل كبير.

رفع الرأس عند النوم

عندما يتجمع المخاط والإفرازات أثناء اليوم في الحلق فإنها تتمدد عند النوم مما يسبب لك الشعور بالكحة ولذلك فإن ارتفاع راسك قليلاً على وسادة مريحة أثناء النوم يساعد في تقليل معدل الكحة بشكل كبير.

احرص على الراحة

إن كنت ستذهب إلى النوم يجب عليك أن تضع بجانبك كل ما ستحتاجه مثل كوب من الماء والدواء الذي وصفه لك االطبيب وغيرها فالراحة هي أول شيء يعود عليك بالنفع ويحسن من حالتك الصحية كثيرًا.

الوقاية من الإصابة بالكحة

إن كنت من الأشخاص الذين يعانين من حالات الكحة بشكل متكرر فإن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي تعد أفضل علاج للكحة للكبار ويمكنك اتباعها لتساعدك في تقليل الإصابة بالكحة بشكل كبير ومنها:

يجب عليك الاهتمام بغسل اليدين بشكل متكرر خلال اليوم وخصوصًا بعد العطس أو تناول الطعام أو استعمال الحمام.

احرص على تنظيف المنزل جيدًا وخصوصًا أماكن تجمع البيكتريا والجراثيم مثل المطابخ والحمامات والأسطح المكشوفة المعرضة إلى اللمس.

اشرب قدر عالي من السوائل بشكل يومي.

عند العطس أو السعال يجب عليك القيام بتغطية الأنف والفم حتى لا تساعد على نشر العدوى لمن حولك.

ابتعد عن المصابين بالكحة حتى لا تنتقل العدوى لك عن طريق التواصل المباشر مع المريض.

إن كنت مصاب بارتجاع المريء يجب عليك أن تقلل من أنواع الأطعمة التي تزيد من حالتك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

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