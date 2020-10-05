افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د

الفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان وأهمها في فيتامين د لذلك يبحث الكثير عن افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د وذلك لما له من عديد من الفوائد الصحية للجسم.

نقص فيتامين د

الفيتامينات من العناصر الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان من أجل الحصول على الطاقة والتي لها دور مهم في الجسم ويعتبر فيتامين د هو أهم هذه الفيتامينات الذي نحصل عليه من الشمس والمصادر الغذائية الأخرى مثل الفاكهة والخضروات وذلك لان الفيتامينات نحصل عليها من العناصر الغذائية والمصادر الخارجية ولا يتم تصنيعها في الجسم.

نقص فيتامين د يسبب خلل في الجسم ويضر بالصحة ويؤثر على نمو الإنسان لذا لابد من البحث عن افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د.

أسباب نقص فيتامين د

عدم التعرض للشمس في فترة الصباح للحصول على فيتامين د.

عدم الحصول على نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين د

مشاكل في الكبد والكلى.

الإصابة بأمراض المعدة التي تمنع امتصاص فيتامين د وتخزينها بشكل طبيعي في الجسم.

الوزن الزائد وتراكم الدهون في الجسم.

أعراض نقص فيتامين د

تأخر في النمو.

الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

إصابة الجسم بحالة من الجفاف.

صعوبة في إخراج الفضلات من الجهاز الإخراجي.

تأخر في نمو الأسنان وظهورها عند الأطفال.

هشاشة العظام.

التهابات في العضلات وحدوث بعض حالات التشنج.

الإصابة بالكساح وترقب العظام مما يجعلها معرضة للكسر.

الصداع المزمن.

الشعور بالإرهاق والإجهاد المستمر.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكر.

تقوس الأرجل.

زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

مصادر فيتامين د

بعد أن تعرفنا على افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د من خلال موقع المواطن لابد أن نتعرف على أهم مصادر فيتامين د وهي كالتالي:

الأسماك مثل سمك السلمون وسمك التونة وسمك السردين حيث يوجد فيتامين د في هذه الأنواع من الأسماك بالإضافة إلى وجود على كميات عالية من البروتين والأوميغا

زيت كبد الحوت: يعتبر زيت كبد الحوت من أفضل مصادر فيتامين أ وفيتامين د والأوميغا 3 بالإضافة إلى فوائده الأخرى في الحماية من الإصابة بالسرطان ويقوي صحة القلب والأوعية الدموية.

صفار البيض: يحتوي صفار البيض على 35 وحدة دولية من فيتامين د بالإضافة إلى أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم كما أنه فعال في حماية الجهاز المناعي.

الفطر مثل فطر المياتك وفطر دجاجة الغابة ويعتبر الفطر غني بالبروتين والألياف الغذائية ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالأمراض.

لحم كبد البقر: من أفضل الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامين د بالإضافة إلى احتوائه على الحديد وفيتامين أ.

المحار: كل 100 جرام من المحار يحتوي على 320 وحدة دولية بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ب 12 واليود والفسفور

مصادر فيتامين د في الفواكه

البروكلي.

الافوكادو.

الدراق.

البابايا

مشروبات لتعويض نقص فيتامين د

عصير البرتقال: البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين سي وفيتامين د لذا يجب شرب عصير البرتقال لتعويض نقص فيتامين د ويفضل أن يكون العصير الطازج الذي يتم تحضيره في المنزل وليس المعلب الذي يحتوي على مواد حافظة كما أن هذا العصير مفيد للأشخاص النباتيين الذين لم يستطيعوا تعويض الفقد من خلال السمك واللحوم.

مشروب الزبادي: الزبادي من منتجات الألبان عالية الدسم التي تحتوي على فيتامين د ولكن البعض لا يفضلون ذلك لذا يمكن إضافته إلى العصائر كعصير النعناع وغيره.

حليب البقر: حليب البقر كامل الدسم حيث أنه يحتوي على كمية عالية من فيتامين د ويحتوي فقط على 4% دهون منه.

حليب الصويا: من مميزات حليب الصويا أنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين د لذلك فهو يعوض نقص فيتامين د بالإضافة إلى أنه يقوي الجهاز المناعي ويقاوم الجسم من الإصابة بالأمراض

أفضل الطرق لعلاج نقص فيتامين د

يوجد بعض الطرق التي يجب معرفتها وإتباعها قبل البحث عن افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د ومن هذه الطرق

التعرض لأشعة الشمس وقت طويل وأفضل وقت من السابعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا ولكن يجب عدم استخدام كريم واقي للشمس وذلك لكي يعمل الجسم على امتصاص أشعة الشمس كاملة ولا يعوق الكريم امتصاص الأشعة.

استشاره الطبيب في أخذ المكملات الغذائية وأقراص فيتامين د.

تناول الأطعمة المختلفة التي تحتوي على فيتامين د مثل السمك وكبد البقر.

تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالفيتامينات.

الإكثار من شرب العصائر الطازجة الصحية وخاصة عصير البرتقال.

الحفاظ على وزن الجسم وتجنب الوزن الزائد.

ممارسة التمارين الرياضية لتجنب تراكم الدهون في الجسم وخاصة رياضة المشي والجري.

افضل علاج مجرب لنقص فيتامين د

يختلف علاج نقص فيتامين د والجرعة المطلوبة من شخص إلى أخر وأيضًا على حسب الفئة العمرية وذلك لاختلاف حاجة الجسم منه.

يعتبر فيتامين D3 أفضل علاج مجرب لنقص فيتامين دال وذلك لان المكملات الحاوية الموجودة في تعمل على رفع مستوى فيتامين د في الجسم بشكل كافي على عكس فيتامين D2 والذي تكون المكملات الحاوية له غير سريعة ولا تزيد من مستوى فيتامين د في الجسم.

تناول أطعمة تحتوي على كميات عالية من الدسم بالإضافة إلى متممات D3 لكي تزيد من امتصاص فيتامين د في الجسم حيث أن تناول هذه المكملات بدون تناول الأكل يقلل من فائدة المكملات.

من الأفضل استشارة الطبيب عند أخذ هذه المكملات لكي يحدد طريقة تناولها والوقت الأفضل عند تناولها كما أن الجرعة تختلف من شخص إلى أخر وعلى حسب الفترة التي يستمر عليها في أخذ المكملات كما أنه يجب إجراء الفحوصات والمتابعة كل شهرين أو ثلاثة أشهر بعد تناول العلاج لمعرفة مدى تأثير المكملات والنتائج في الجسم.

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