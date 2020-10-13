افضل غسول للبشرة الدهنية

تبحث السيدات عن افضل غسول للبشرة الدهنية التي تساعد في تنظيف البشرة من الزيوت والدهون التي تفرزها البشرة وتنظيفها حيث من المعروف ان البشرة الدهنية تفرز دهون كثيرة تغلق المسام.

طرق اختيار غسول البشرة

حتى تختاري الغسول المناسب لابد من معرفة نوع بشرتك بين الدهنية والمختلطة والجافة وكل بشرة لها غسول فالبشرة الدهنية لها غسول لا يحتوي على زيوت وسيذكر لنا موقع المواطن أنواع الغسول للبشرة الدهنية.

كيف يمكن أن أختار غسول الوجه الخاص بي إذا كانت بشرتي دهنية

إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية فدائمًا احرصي على ان الغسول الخاص بك لا يحتوي على أي نسبة زيوت أو جلسرين.

لابد ان يكون الغسول الخاص بك لا يحتوي على نسبة من المواد الكيميائية التي تعمل على غلق المسام لابد من ان يحتوي مواد تسمى بأسيد الساليسيك أو البنزويل بيروكسايد أو الزنك هذه المواد مفيدة جداً كما أنها لا تتسبب في غلق المسام.

إذا حدث واستخدمتي الغسول الغير مناسب ستجدي بشترتك زادت نسبة الدهون فيها والزيوت لأن جميع الغسولات سواء كانت للبشرة المختلطة أو الجافة بها نسبة دهون عالية كما إنك ستلاحظين أن مسامك قد انغلقت وسيتسبب ذلك في ظهور الكثير من الحبوب كتنفيس عن انغلاق المسام.

هناك العديد من الغسولات للبشرة الدهنية فكل شركة قد أنتجت العديد من الغسولات للبشرة الدهنية ولكن بأنواعه مختلفة ومن الغسولات التي يجب أن تستخدمها غسول الطين المغربي والفحم الأسود فهذه الأنواع من الغسولات تساعد على حدوث تنظيف عميق للبشرة كما تساعد إزالة كل الترسبات من الوجهة كما أنها تقوم بتنظيف الوجهة من الزيوت الزائدة التي تكون حول الأنف وحول الفم.

الغسول الخاص بالبشرة الدهنية يساعد على إزالة كل الشوائب.

افضل غسول للبشرة الدهنية

غسول لرويال باريس للبشرة الدهنية

هناك العديد من الشركات التي أنتجت غسول البشرة الدهنية ومن هذه الغسول التابع لشركة لوريال باريس بخلاصة الطين المغربي والذي يقوم بعمل رغوة فعالة من الطين المغربي يساعد في إزالة وتنظيف الوجهة من الزيوت الزائدة به وخاصة في فصل الصيف تزداد نسبة الدهون والزيوت.

هذه الرغوة التي توجد في الغسول الوجه تساعد في منع الوجه من فرز الدهون والزيوت فهي تعمل على تجفيف البشرة من الدهون حيث يجعلها في فصل الصيف مثل البشرة المختلطة تفرز دهون بسيطة وفي فشل الشتاء مثل البشرة الجافة.

غسول لاروش بوزاي

يعتبر غسول لاروش بوزي من ضمن افضل غسول للبشرة الدهنية فهو يحتوي على مادة الزنك.

فهو يحتوي على مادة الزنك. عند استخدام هذا الغسول ستجد أنه يحتوي على رغوة كثيفة تساعد الرغوة بها مادة الزنك التي تعمل على تنظيف البشرة من الزيوت والتربة اليومية فهو يقوم بتنظيف البشرة من طبقات الجلد الداخلية.

كما أنه يعمل على إزالة الدهون الزائدة من الوجه والتي تزداد في فصل الصيف يتميز بأنه به مادة تحافظ على جعل البشرة نسبة حموضتها عالية حيث يوجد به PH الذي يساعد على معادلة درجة حموضة البشرة.

غسول الوجه شيسيدو

يعتبر غسول شيسيدو من ضمن افضل غسول للبشرة الدهنية يعتبر ماركة شيسيدو من الماركات العالمية التي يمكن أن تثقي فيها كل من استخدم هذا الغسول اعتبره من أفضل أنواع الغسول فهو ينظف الوجه ويزيل كل الأوساخ والأتربة التي توجد على الوجه كما يقلل من نسبة الزيوت التي تفرزها البشرة.

يعتبر ماركة شيسيدو من الماركات العالمية التي يمكن أن تثقي فيها كل من استخدم هذا الغسول اعتبره من أفضل أنواع الغسول فهو ينظف الوجه ويزيل كل الأوساخ والأتربة التي توجد على الوجه كما يقلل من نسبة الزيوت التي تفرزها البشرة. يساعد غسول شيسيدو على تنظيف الوجه بنسبة اثنان وتسعون بالمائة.

غسول نتيروجينا للبشرة الدهنية

يعتبر غسول نتيروجينا من ضمن افضل غسول للبشرة الدهنية فهو عبارة عن غسول يمنحك رغوة عالية على الوجه هذه الرغوة تساعد في إزالة الزيوت والأتربة التي تفرزها البشرة.

فهو عبارة عن غسول يمنحك رغوة عالية على الوجه هذه الرغوة تساعد في إزالة الزيوت والأتربة التي تفرزها البشرة. يمكنك أن تستخدميه مرتين في اليوم فهو آمن جداً ولا يؤثر على البشرة.

يعتبر الغسول المناسب لصاحبة البشرة الدهنية فهو لا يحتوي على اي زيوت بل أنه يقوم بامتصاص الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة.

إذا كنتي تريدي أن تستخدميه كقناع ضعي منه كمية مناسبة وأفرديه على وجهك مثل طبقة الكريم واتركيه ثلاث دقائق بعد ذلك قومي بغسل وجهك.

وإذا كنتي تريدي أن تستخدميه كغسول قومي بتبليل وجهك بالماء ثم قومي بوضع قطعة صغيرة مثل حجم البسلة وافركي به وجهك ستجديه يعطي رغوة كثيفة تساعد في التنظيف العميق.

غسول أفين

هو من ضمن افضل غسول للبشرة الدهنية يعتبر من الماركات الأجنبية الجيدة الموثوق فيها التي تعمل على تضيق وليس قفل المسام فكل مرة تستخدميه فيها تشعري بأن نسبة الزيوت التي تفرزها بشرتك قد قلات شيئًا فشياً.

يعتبر من الماركات الأجنبية الجيدة الموثوق فيها التي تعمل على تضيق وليس قفل المسام فكل مرة تستخدميه فيها تشعري بأن نسبة الزيوت التي تفرزها بشرتك قد قلات شيئًا فشياً. يحتوي الغسول الوجه أفين على غلوكانك الزنك وهي مادة أساسية في تنظيف الوجه.

غسول غارنية بالفحم للبشرة الدهنية

يعتبر غسول الوجه غارنية من أفضل أنواع الغسولات التي تحافظ على نضارة البشرة وجعلها غير شاحبة.

كما أن غسول غارنية بالفحم مخصص للبشرة الدهنية التي تزيل كل آثار الزيوت والدهون التي ممكن أن تتسبب في عمل حبوب كثيفة.

من الممكن أن تستخدمي غسول غارنية كقناع عن طريق فرد طبقة رقيقة منه وتركها مدة خمسة عشر دقائق.

أو تستخدميه كمقشر عن طريق تدليك البشرة به فهو به حبيبات تساعد على تقشير البشرة وإزالة الدهون والزيوت الزائدة من على البشرة هذه الحبيبات ليست ضارة تعمل تجرح البشرة بل إنها ناعمة جداً.

غسول بايودرما

يعتبر غسول بايودرما من ضمن افضل غسول للبشرة الدهنية يعمل هذا الغسول على تنظيف البشرة تنظيف عميق ومنع البشرة من إفراز الطبقة الزيتية المفرطة.

يعمل هذا الغسول على تنظيف البشرة تنظيف عميق ومنع البشرة من إفراز الطبقة الزيتية المفرطة. يحتوي الغسول على مادة سيتافيل هذه المادة تساعد في إزالة الأوساخ التي توجد في البشرة يمكن استخدامه كمزيل ميكياج.

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