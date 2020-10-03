محول الفيديو الى mp3

نحتاج بعض الأوقات إلى برامج تسمح لتحويل من صيغة الفيديو إلى صيغة الصوت سواء كان لفيديو لدينا أو على موقع اليوتيوب يمكنك معرفة طرق اختيار محول الفيديو الى mp3 وكيف اختار أفضل طريقة لذلك سواء كان على حاسوب أو على هاتف أندرويد أو ايفون أو من خلال فيديو على موقع اليوتيوب.

محول الفيديو الى mp3

الكثير منا يحتاج في بعض الأوقات برنامج أو خدمة تساعد في تحويل الفيديو إلى صوت بدون الحاجة تعب أو مجهود وننسي أنه يجب علينا الحصول على أفضل تطبيق يوفر تلك الخدمة.

كيفية اختيار أفضل تطبيق يسمح بتحويل من صيغة فيديو إلى صيغة mp3 ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الكيفية.

يجب أن يكون التطبيق مجاني الاستخدام حتى لا تضطر لدفع مبلغ نقدي مقابل خدمة بسيطة مثل تلك.

يجب أن يوجد التطبيق الذي سوف تستخدمه ذات وجه سهلة الاستخدام وبسيطة لا تحتاج لتعقيد عند استخدامه كل مرة.

يجب أن يوفر التطبيق التحويل إلى العديد من صيغ الصوت المختلفة.

يجب على التطبيق أن يكون متخصص في تحويل الفيديو إلى صوت حتى يوفر لك مميزات إضافية تفيدك حول ذلك.

يجب إلى البرنامج أو التطبيق أن يكون غير ثقيل على الحاسوب أو الهاتف.

محول الفيديو الى mp3 على الكمبيوتر

من أشهر البرامج التي يمكنك استخدامها على الحواسيب في تحويل الفيديو إلى mp3 هو برنامج VLC يوفر هذا البرامج ميزة جديدة جدًا وهي إمكانية تحويل صيغة الفيديو إلى صيغة صوت كما أنه يوفر التحويل إلى جميع صيغ الصوت المطلوبة.

هذا التطبيق مجاني التحميل لذا يمكنك تحميله وتثبيته على الحاسوب من خلال هذا الرابط.

وليس هذا التطبيق فقط بل يوجد أيضًا برنامج Handbrake هذا البرنامج من أفضل البرامج التي يمكنك استخدامها على حاسوبك الشخصي كما أن هذا البرنامج يوفر اثير من الطيف من الإعدادات ولكنه يحتوي على عيب بسيط بالرغم من مميزاته الكثيرة وهو أنه بطيء بالنسبة لباقي البرامج التي تشبه ولكنه لديه الكثير من المميزات الإضافية.

ويمكن تحميل البرنامج وتثبيته من هنا.

يوفر برنامج anyvideoconverterأيضًا الذي يمكن استخدامه من خلال الحواسيب الشخصية إمكانية التحويل من صيغ الفيديو إلى صيغة الصوت يوفر البرنامج إمكانية التحويل بشكل سريع وسهل ولا يحتوي على أي تعقيدات في استخدامه كما أنه يحتوي على الكثير من الخيارات التي يوفرها التطبيق في صيغة التحويل الذي يرغب فيها الشخص.

يوجد هذا البرنامج في نسختين أحدهما مجانية الاستخدام والأخرى مدفوعة ولا يفرق بينهم سواء الإعلانات المعروضة النسخة مجانية الاستخدام تحتوي على إعلانات يتم عرضها ولكن النسخة المدفوعة منه لا تحتوي على إعلانات لذا فقط لا تحتاج النسخة المدفوعة فهي لا تفرق كثيرًا.

يمكنك تحميل النسخة المجانية من خلال هذا الرابط.

محويل الفيديو الى mp3 على هواتف الاندرويد

عن طريق هاتفك الاندرويد يمكنك الحصول على تطبيقات مميزة من خلاله تستطيع الحصول على الخدمة التي ترغب بها والتي هي تحويل الفيديو إلى mp3 بكل سهولة.

من التطبيقات التي توفر ذلك لهواتف الاندرويد هو برنامج mp3 videoconverter هو تطبيق مجاني يمكنك الحصول عليه بدون دفع أي مصاريف لاستخدامه كما أنه يتيح تركيز بوجود وجه للتطبيق في غاية السهولة ولا تحتاج للكثير من التعقيدات في ثم الحصول على الخدمة التي ترغب فيها كما أنه يقوم بالتركيز على خدمة تحويل الفيديو إلى صوت فقط لذا فهو متميز ومن خلال العديد من الصيغ المختلفة.

يمكنك الحصول على التطبيق عن طريق متجر جوجل من هنا.

تحويل الفيديو الى mp3 على هاتف ايفون

الآن على هواتف الايفونوالايباد أصبح يمكنك تحويل الفيديو إلى صوت من خلال خدمة قامت الشركة بتوفيرها لم وذلك لكي لا تحتاج لتطبيقات في ذلك وهي خدمة sirishortcuts وهي تساعد في زيادة الإنتاج على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS.

تحويل فيديو يوتيوب

يوجد الآن الكثير من المواقع التي توفر إمكانية التحويل عن طريقها وذلك فقط إذا كان الفيديو الذي ترغب في تحويل الصوت له موجود على موقع اليويتوب فكل ما عليك هي خطوات بسيطة تقوم بها:

الذهاب إلى الفيديو الذي ترغب في تحميله صوت فقط من خلال اليوتيوب أو على المتصفح والحصول على نسخة من الرابط الخاص بالفيديو.

فتح الموقع الذي يوفر ذلك إمكانية تحميل الفيديو صوت فقط.

لصق الرابط الخاص بالفيديو في المكان المناسب على الموقع واضغط كلمة تحويل.

بعد ذلك سوف تحصل على صوت الفيديو الذي ترغب فيه.

يوجد مواقع كثيرة توفر إمكانية تحميل الصوت فقط الخاص بالفيديو الموجود على موقع اليوتيوب ومن ضمن المواقع التي توفر ذلك هو موقع convert2mp3 والذي يمكنك الدخول على الموقع الخاص به عن طريق هذا الرابط.

ما بعد التحويل

بمجرد قيامك بتحويل الفيديو إلى mp3 الخاص بك سوف يتم تسجيل الصوت الذي حصلت عليه من الفيديو على جهازك سواء كان التحميل من خلال برنامج على الحاسوب الشخصي أو من خلال تطبيق على هاتفك.

كما يمكنك تحويل صيغ الصوت الذي قمت بتحويله إلى صيغة أخرى إذا كنت ترغب في ذلك وكل ما عليك فعله هو الحصول على برنامج أو تطبيق يسمح لك بتحويل صيغ الصوت إلى صيغة أخرى كما أنه يمكنك الاستغناء عن البرامج والبحث على المتصفح الخاص بك وإيجاد موقع يسمح بالتحويل بكل سهولة حيث أن الآن أصبح يوجد إمكانية التحويل عن طريق الكثير من الموقع ويوفر التحويل لجميع الصيغ التي قد تحتاجها في وقت من الأوقات.

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