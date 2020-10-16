افضل موقع سيرة ذاتية

الكثير من الأشخاص يسألون عن افضل موقع سيرة ذاتية وذلك حتى يتمكن الشخص من عمل ال cv بطريقة سهلة وكذلك سريعة دون مواجهة أي أخطاء فيه وبطريقة قوية واحترافية للغاية.

أفضل مواقع لعمل السيرة الذاتية C.V

هناك الكثير من المواقع المنتشرة والتي يمكن استخدامها في عمل السيرة الذاتية الخاصة بالشخص والتي يلجأ إليها العديد من الناس، ولكن البعض يريد معرفة افضل موقع سيرة ذاتية وذلك حتى يتم عمل ال cv بطريقة احترافية وقوية تناسب جميع الشركات وغيرها وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من المواقع التي يمكن اللجوء إليها في هذا الموضوع.

يعد عمل السيرة الذاتية للشخص مهم للغاية في الحصول على فرصة عمل جديدة وفي أفضل الأماكن وكذلك يمكن أن يتم عمله للحصول على تدريب في بعض الشركات أو البنوك أو غيرها من مصالح العمل الأخرى والمتنوعة، تقوم السيرة الذاتية بإعطاء انطباع عام عن كل شخص سواء كان في تفكيره أو شغله أو أي شيء آخر.

يعتبر السي في مثل المرآة التي تعكس مهارات الشخص وقدراته وكذلك خبراته وذلك في محاولة جيدة حتى تكون صورة عنه، حيث أنه يعتبر الخطوة الأولى في قبول أي شخص في العمل حتى تتم عمل المقابلة الشخصية; ثم بعدها تبدأ مرحلة جديدة في حياة الشخص ويمضي إلى الأمام سواء بالقبول أو العودة إلى الوراء من خلال الرفض.

أهمية السيرة الذاتية

تعد السيرة الذاتية مهمة للغاية بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل جديدة في أفضل الأماكن حول العالم تناسب قدراتهم وخبراتهم القوية، ولذلك يبحث الكثير عن افضل موقع سيرة ذاتية حتى يتم عمل أفضل السير الذاتية عليه وبطريقة جيدة ويتم كتابتها بالكثير من الصبر والتأني وبطريقة جذابة تشد الانتباه ومريحة للعين.

يجب معرفة أن أغلب أخصائيين الموارد البشرية في العادة لا يتجاوزون ال30 ثانية في قراءة السيرة الذاتية الخاصة بالشخص وعلى قدر ملائمتها ومراعاتها لمتطلبات الوظيفة التي تم الإعلان عنها يكون القبول أو الرفض، كما انه ينصح بأن يتم استشارة أكثر من شخص في مثل هذه الأمور ويفضل أن يكون أخصائي موارد بشرية.

كما يوجد هناك بعض المواقع التي يمكن أن يقوم الشخص باللجوء إليها حتى يتم التواصل مع أخصائيين الموارد البشرية بكل سهولة حتى يتم أخذ النصح منهم في طريقة عمل سيرة ذاتية جيدة وممتازة تحصل على إعجاب شركات التوظيف وغيرها، يجب معرفة أن أشكال السير الذاتية كثيرة ومميزة وكل سيرة تختلف عن الأخرى.

كيفية كتابة السير الذاتية

قبل التعرف على افضل موقع سيرة ذاتية يجب معرفة كيف يمكن كتابة السيرة الذاتية بطريقة جيدة ومتناسقة تجعل من يراها يوافق عليها بشكل سريع دون تعب أو تدقيق قوي، فيجب معرفة أن السيرة الذاتية لابد وأن تكون بألوان هادئة وكذلك متناسقة والابتعاد الكامل عن الألوان الزاهية أو الصاخبة.

يجب معرفة أن الهدف الرئيسي للشخص هو إعطاء نبذة مختصرة عنه وكذلك عن خبراته ومهاراته بالنسبة للمديرين القادمين له في العمل وليس لجذب انتباههم أو أثارتهم، كما أنه يجب أن تكون السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية حتى وإن الشخص تابع لدولة عربية ولكن إذا طلبت المؤسسة أن السيرة تكون باللغة العربية فيجب أن تكون عربية.

SlashCV

يعد هذا الموقع افضل موقع سيرة ذاتية حيث انه يتم استخدامه لعمل السيرة الذاتية بطريقة جيدة حيث يتم عمل السي في عليه بشكل احترافي للغاية وسوف تظهر على الشريط الجانبي العناصر التي يجب على الشخص تعبئتها، تضم هذه العناصر المهارات والخبرة وكذلك التعليم والكثير من الأشياء الأخرى التي تتوافر فيها وتحتاجها المؤسسات.

Iqresume

يعتبر هذا الموقع واحد من أفضل المواقع الخاصة بعمل السير الذاتية والتي تجعل الكثير يبحث عن افضل موقع سيرة ذاتية حيث انه يحتوي على قوالب جميلة تساعد في عمل السي في وفي وقت قصير وبشكل سريع للغاية، كما أنه يمكن من خلاله إضافة بعض البيانات مثل الفيس بوك وجوجل وغيرهم ويمكن تحميل السيرة الذاتية والاحتفاظ بها.

Livecareer

عند البحث عن افضل موقع سيرة ذاتية يجب ذكر هذا الموقع حيث أنه جيد للغاية ويتم استخدامه من قبل الكثير من الأشخاص الذين يريدون عمل سيرة ذاتية بشكل جيد واحترافي ويعبر عنهم، حيث يتميز هذا الموقع بأنه سهل للغاية أثناء تعامل الشخص معه في عمل السي في فما على المستخدم سوى أن يقوم بعمل حساب عليه.

ثم يجب ان يتم جميع الخطوات اللازمة وكذلك يتم ملئ القوالب المتواجدة في السيرة الذاتية وذلك حسب البيانات الشخصية الخاصة بكل مستخدم، كما أنه يتواجد منه الكثير من الصيغ التي يتمكن استخدامها لتحميل السي في بها وذلك بعد ان يتم إنشاءه بصيغة ال PDF وذلك حتى يتمكن الشخص من طباعته بشكل ورقي.

Doyoubuz

من أفضل المواقع التي يتم البحث عنها في عمل السيرة الذاتية حيث أنه يقوم بتوفير وتقديم الكثير من القوالب الجميلة والمميزة والتي يبحث عنها الأشخاص عند عمل السي في، ويعتبر هذا المواقع من المواقع المجانية التي لا تقوم بفرض أي رسوم على المستخدم وكذلك يوجد بها بعض الأدوات المدفوعة والتي يمكن استخدامها في عمل السي في.

يمكن أن يقوم الشخص من هذا الموقع بتحويل السيرة الذاتية التي قام بعملها من شكل تقليدي إلى smart CV وذلك بطريقة جذابة، كما انه يمكن ان يتم تعديل جميع القوالب وكذلك التصميمات باستخدام الموقع.

شارك الخبر