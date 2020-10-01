افكار تصميم غرف نوم

غرف النوم من أهم الغرف التي تحتاج لتصميم لها في المنزل ويمكنك الحصول على افكار تصميم غرف نوم جيدة ونصائح يمكنك تطبيقها للحصول على غرفة نوم مميزة وذات مظهر جيد.

افكار تصميم غرف نوم

عند تكوين شقة جديدة أو عندما تتزوج الفتاة يجب عليها اختيار ديكورات تناسب المنازل كما يجب عليها اختيار قطع أثاث تناسب حجم المنزل وذلك لكي تحصل في النهاية على منزل ذو مظهر مقبول ليس مزحم جدًا فلا تستطيع التحرك فيه بسهولة ليس فارغ وينبغي وضع الكثير من القطع الإضافية فيه.

بعض افكار تصميم غرف نوم التي يمكنك استغلالها في الغرفة حتى تحصلي على مظهر جيد لها:

ألوان الغرف يجب أن تكون هادئة وذلك لكي تحصلي على لون هادئ غير مربك فهناك الكثير من الألوان التي تكون فاتحة اللون عند الدخول في غرفة بها هذه الألوان يصبح الشخص أكثر توتر وإرباك.

لذا يفضل الألوان الهادئ عند اختيار ألوان الحوائط من الألوان الهادئة التي يمكنك استخدامها: الأخضر الفاتح الأزرق الفاتح والأقرب اللون السماوي لون اللافندر كما يمكن استخدام الأحمر الفاتح أيضًا كل لك الألوان تساعد في الاسترخاء أكثر.

السقف من الأماكن التي نهمل فيها في غرفنا ولكنه مهم لكي لا تجد نفسك عند النظر إلي الأعلى أو عند النظر له أثناء النوم فارغ هذا الأمر مزعج مع مرور الوقت لذا يجب عليك اختيار ديكور له مناسب كما يمكنك إعطاءه لون مختلف مناسب.

الغرف المليئة والتي لا تحتوي على أماكن كثيرة للحرمة بها تكون مزعجة جدًا وبالأخص عند الاستعجال فتجد نفسك في مأزق الوقت لأنك مضطر للتحرك ببطء بسبب زحمة المكان لذا يجب عليك اختيار قطع أثاث تناسب الغرفة بشكل جيد وتترك مساحات فارغة في الغرفة كافية للتحرك بها بشكل جيد بدون التعب بها.

لو كانت غرفة نومك صغيرة الحجم في ذلك الوقت أنت لست مضطر لأن تشتري ثلاجة في الغرفة وفي حالة الرغبة في ذلك يجب أن تكون الثلاجة ذو حجم صغير وذلك الأمر كي لا تزحم الغرفة أكثر لو كانت ذو حجم صغير.

الغرف الكبيرة تعطي مساحة أكبر لوضع بها قطع أثاث كبيرة كما أنها تسمح لقطع أثاث إضافية أيضًا ولكن لو كانت الغرفة صغيرة الحجم لا يجب عليك اختيار سرير ذو حجم كبير بل يجب عليك اختيار سرير مناسب الحجم مع الغرفة ويفضل لو كان صغير وذلك لكي يعطي لك مساحة لوضع أثاث أخر في الغرفة وفي حالة اختيار سرير كبير يجب عليك التنازل عن قطع أثاث أخرى.

بعض الأفكار الأخرى من أجل تصميم غرف نوم

من خلال موقع المواطن نوضح أفكار تصميم أخرى لغرف النوم.

الطاولات الصغيرة التي يتم وضعها بجانب السرير هي من ضمن افكار تصميم غرف نوم جيدة ومفيدة جدًا ويجب على غرفتك بأن تحتوي على واحدة من تلك الخزانة فيتم وضع بها الكثير من الأشياء يمكنك وضع بها الكتب لو كنت تحب القراءة قبل النوم كما يمكنك وضع بها مذكرة صغيرة لكتابة التي ترغب في القيام بها يمكنك وضع بها أيضًا الاكسسورات الخاصة بك أو النظارات أو الساعات الخاصة بك لارتدائها قبل الخروج من المنزل كما يمكنك وضع عليه من فوق أباجورة صغيرة لمنظر جيد لها.

جيدة ومفيدة جدًا ويجب على غرفتك بأن تحتوي على واحدة من تلك الخزانة فيتم وضع بها الكثير من الأشياء يمكنك وضع بها الكتب لو كنت تحب القراءة قبل النوم كما يمكنك وضع بها مذكرة صغيرة لكتابة التي ترغب في القيام بها يمكنك وضع بها أيضًا الاكسسورات الخاصة بك أو النظارات أو الساعات الخاصة بك لارتدائها قبل الخروج من المنزل كما يمكنك وضع عليه من فوق أباجورة صغيرة لمنظر جيد لها. في حالة إتاحة مكان صغير في الغرفة أو في زاوية الغرفة يمكنك وضع بها كرسي صغير لك وهذا لكي تستطيع الجلوس عليه كما يمكنك استغلاله في القراءة.

من اللمسات الأخيرة التي يتم وضعها وتعطي للغرف مظهر جيد هي الأقمشة التي توضع فيه مثل الوسدات والسجاد لذا يجب عليك اختيارها من النوعية الجيدة والتي تناسب المكان بمظهر جيد.

في حالة وجود نافذة في الغرفة يفضل وضع عليها ستائر وهي من افكار تصميم غرف النوم المفيدة وتعطي مظهر رائع وبالأخص أثناء الصباح عند ظهور ضوء الشمس.

المفيدة وتعطي مظهر رائع وبالأخص أثناء الصباح عند ظهور ضوء الشمس. المصابيح الصغيرة من الأمور التي تعطي مظهر جيد للغرف لذا يفضل استخدامها ووضع بعض المصابيح الصغيرة في الغرفة.

نصائح افكار تصميم غرفة النوم

بعض النصائح التي يفضل تنفيذها أثناء تصميم غرفة النوم حتى تكون ذات مظهر جيد.

غرف النوم تعبر بشكل كبير عن شخصية المصمم الذي قام بتصميم واختيار الأساس لها لذا يفضل اختيار أثاث وتصميمات ذات طبع هادئ وبدون الكثير من الزخرفات فيها فهي تكون ذات مظهر جيد للعين كما أنها تعبر عن هدوء طبيعة المصمم.

عند اختيار الأثاث والكراسي والألوان الحائط والسقف تحد نفسك بعد ذلك أمام الكثير من الألوان وقد تكون تلك الألوان غير مناسبة يجب عليك اختيار ألوان مناسبة مع بعضها ويفضل اختيار ألوان متقاربة حتى لا يكون المظهر مزعج كما يجب عليك مراعاة الأقمشة والمفروشات التي سوف يتم استخدامها في الغرفة أيضًا.

الغرف تحتاج الكثير من الأثاث حتى يتم استخدامه بها فينبغي أن تحتوي على سرير وطاولة صغيرة وكرسي للجلوس عليه وكنبة ذات المظهر الجيد والخزانة وكثير من الأمور التي يمكن إضافتها أيضًا ولكن يجب عدم ازدحام الغرفة بشكل كبير لذا في حالة لو يمكن الاستغناء عن أحد الأثاث قم بذلك.

لو كانت الغرفة ذات الحجم الكبير يمكنك استخدام بعض الجوانب بها في وضع تلفاز أو وضع مكتبة صغيرة بها كما يمكنك وضع مكان بها للحمام أيضًا وكل ذلك من افكار تصميم غرف نوم جيدة أيضًا ولكن في حالة إتاحة المكان بذلك.

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